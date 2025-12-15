Es posible que tu televisor LG reciba una aplicación Microsoft Copilot que no se puede eliminar en su próxima actualización, y sí, los usuarios están molestos

La actualización de webOS añade Microsoft Copilot automáticamente.

La aplicación no se puede eliminar.

A la gente le preocupa la privacidad.

Si hay algo que me impediría comprar uno de los mejores televisores del mundo actual, en el que todo está conectado y en línea, es el temor a que el fabricante tome un televisor en perfecto estado y lo arruine. Y eso es exactamente lo que algunos propietarios de LG creen que está sucediendo con sus televisores en la última actualización.

La conversación se está desarrollando en las redes sociales, incluido el subreddit r/mildlyinfuriating de Reddit, donde los usuarios están debatiendo sobre una actualización del firmware de LG que añade automáticamente una aplicación no deseada: Microsoft Copilot. Y para empeorar las cosas, una vez que la aplicación está en el televisor, no se puede eliminar.

Esto está resultando tan popular como cuando Apple obligó a todo el mundo a añadir un álbum de U2 a su biblioteca de iTunes. No importaba si era un buen álbum o un mal álbum*. El problema era que Apple obligó a millones de personas a tener un álbum y, al principio, no les dio ninguna forma de eliminarlo. Se considera uno de los mayores desastres de relaciones públicas en la música.

Parece que si lo que LG está haciendo con sus televisores fuera una canción de U2, sería Bad. Entonces, ¿qué está pasando?

¿Por qué los propietarios de dispositivos LG no están contentos con esta actualización de webOS?

El objetivo de los fabricantes de televisores inteligentes de monetizar los televisores que ya te han vendido es una de las tendencias menos bienvenidas de los últimos años.

Llevamos tiempo informando sobre las empresas de televisión que utilizan las actualizaciones para implementar cambios impopulares, como cuando LG añadió anuncios en el salvapantallas en 2024, cuando Roku probó un anuncio que se reproducía antes de que apareciera la pantalla de inicio o cuando Google renovó Google TV con anuncios mucho más grandes.

La incorporación de Copilot, que no se puede eliminar, parece un paso más en la dirección equivocada. Esto es más significativo que añadir un poco de publicidad. Se trata de añadir una aplicación de inteligencia artificial, lo que suscita preocupaciones sobre la privacidad y si está obteniendo alguna de tu información.

Como dijo el usuario de Reddit defjam16: «Siempre he odiado el bloatware, pero instalar un asistente de IA (sin permiso explícito) que no se puede eliminar, con acceso desconocido al micrófono y otros servicios, puede ser la gota que colme el vaso».

ASouthernDandy ciertamente no es un admirador: «La basura preinstalada es universalmente una mierda. Si la quisiera, la habría instalado yo mismo eventualmente. La única razón por la que viene incluida es porque nadie la elegiría». Aunque su solución, «quemar tu televisor», no es una que yo recomendaría, tanto por razones económicas como medioambientales. Sin embargo, las numerosas comparaciones con el bloatware que infesta las computadoras y muchos teléfonos también me parecen acertadas.

Satan-o-saurus dice: «Las empresas tecnológicas me han enseñado que, por principio, nunca debo instalar ni aceptar ninguna nueva función que intenten hacerme usar. Literalmente, siempre se trata de una estafa, algo que empeorará mi experiencia como usuario, algo diseñado únicamente para recopilar mis datos o explotarme de alguna otra manera».

Nos hemos puesto en contacto con LG para obtener comentarios y les mantendremos informados.

*Está bien, pero no es Achtung Baby.

