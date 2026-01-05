CES 2026: Hisense presenta la 163MX, la primera pantalla MicroLED RGBY del mundo

¿Listo para una nueva era en el entretenimiento? De ser así, deben conocer la nueva pantalla 163MX EGBY MicroLED de Hisense presentada durante CES 2026.

Es importante mencionar que la 163MX RGBY MicroLED ofrece un adelanto del futuro de la tecnología de pantallas de ultra gran formato, además logró un prestigioso CES 2026 Innovation Award por ser la primera en la industria en incorporar una arquitectura MicroLED de cuatro colores primarios. Como una nueva evolución dentro del desarrollo de MicroLED, la 163MX confirma el liderazgo continuo de Hisense en la expansión de las capacidades del color y en la creación de innovaciones fundamentales en el ámbito de las pantallas.

La 163MX introduce la primera arquitectura MicroLED RGBY (rojo, verde, azul y amarillo) del sector, incorporando un subpíxel amarillo a la estructura RGB tradicional para cubrir el intervalo espectral crítico entre 500 y 600 nm, una zona donde las pantallas MicroLED convencionales suelen perder intensidad y alterar la intención visual del contenido. Al recuperar este rango ausente, la 163MX eleva de forma notable la fidelidad cromática y alcanza un nivel de expresión del color nunca antes logrado en una pantalla MicroLED.

Para preservar la precisión del color en una superficie de gran escala, la 163MX integra avanzadas técnicas de gestión cromática que equilibran con exactitud la luminosidad y la uniformidad del color en 33.17 millones de subpíxeles. El resultado es una pantalla capaz de cubrir hasta el 100% del espacio de color BT.2020, estableciendo un nuevo referente en amplitud espectral y exactitud dentro de la tecnología MicroLED.

Una visión del futuro de las pantallas de gran formato

Más allá del desempeño cromático, la 163MX refleja la visión de Hisense sobre cómo las pantallas de gran tamaño pueden integrarse de forma más natural en entornos premium. A pesar de sus dimensiones, el equipo presenta un diseño refinado y minimalista, con un perfil ultra delgado de 32 mm y un sistema de montaje a pared de precisión sin separación visible, permitiendo su incorporación armónica en espacios arquitectónicos sin sacrificar una experiencia inmersiva de carácter cinematográfico.

La 163MX ofrece una mirada clara a la siguiente etapa del desarrollo MicroLED, demostrando cómo esta tecnología puede evolucionar para equilibrar escala, impacto visual y sofisticación en el diseño.

Liderando la nueva era del color

Como ganadora del CES 2026 Best of Innovation Award, la 163MX marca un momento clave en la búsqueda de Hisense por redefinir la tecnología de color de próxima generación. Este reconocimiento distingue el trabajo pionero de la compañía en la expansión del espectro cromático mediante MicroLED RGBY y refuerza su misión de avanzar de manera constante en la innovación de pantallas con una visión a largo plazo.

Desde ser los pioneros de tecnologías RGB, pasando por el desarrollo de sistemas multicolor y ahora la redefinición del futuro de MicroLED, Hisense mantiene su compromiso de ofrecer experiencias visuales más ricas, expresivas y accesibles. La 163MX no es solo una pantalla galardonada: es una muestra del papel de Hisense como líder global en la evolución del color.

Los asistentes podrán conocer de primera mano la nueva RGBY MicroLED TV de Hisense y su portafolio completo de innovaciones multicolor durante CES 2026, del 6 al 9 de enero, en el Las Vegas Convention Center (LVCC), Central Hall, stand 17704.