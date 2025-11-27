Zendesk revela las principales tendencias de CX para 2026: la IA redefine la personalización, la inmediatez y la confianza

Zendesk presentó los hallazgos de CX Trends 2026, un reporte que analiza cómo la inteligencia artificial, los datos y la contextual intelligence están transformando la experiencia del cliente a nivel global. Basado en las respuestas de más de 11,000 encuestados en 22 países —incluido México— el estudio identifica cinco tendencias clave que marcarán el rumbo del sector.

1. La memoria de la IA impulsa experiencias más empáticas

Los consumidores esperan continuidad en cada interacción:

El 80% quiere que cualquier representante tenga acceso inmediato a su contexto previo.

El 90% de los líderes de CX considera que los agentes de IA con memoria son esenciales para ofrecer recorridos personalizados.

Las organizaciones están invirtiendo en IA con memoria para escalar esta personalización.

2. La inmediatez es el nuevo estándar

La rapidez ya no basta. Los clientes exigen resoluciones en el primer contacto:

El 89% de los líderes afirma que los usuarios abandonan marcas que no resuelven a la primera.

El 87% de consumidores tiene expectativas más altas de respuesta que el año anterior.

El autoservicio impulsado por IA se vuelve crucial para entregar soluciones instantáneas.

3. La IA multimodal transforma el soporte

Las nuevas capacidades permiten que los clientes se expresen mejor compartiendo texto, imágenes y video:

El 77% elegiría una empresa que permita todos estos formatos en un mismo hilo.

El 81% asegura que compartir medios facilita la resolución de problemas.

Esto habilita interacciones más naturales y fluidas, sin importar el canal.

4. La analítica “promptable” redefine el conocimiento en CX

La IA convierte grandes volúmenes de datos en insights inmediatos:

El 89% de los líderes dice que esta analítica genera respuestas en segundos.

El 86% considera que la IA obliga a replantear las métricas de éxito.

Las nuevas mediciones permitirán evaluar mejor el rendimiento en entornos automatizados.

5. La transparencia en IA se vuelve esencial para la confianza

Los consumidores quieren entender las decisiones automatizadas:

El 77% valora explicaciones en lenguaje claro.

El 96% espera que la IA justifique sus decisiones.

La claridad se convierte en una pieza clave para mantener relaciones de confianza.

Una nueva era de servicio inteligente

Tom Eggemeier, CEO de Zendesk, subraya que el verdadero diferenciador ya no es la IA en sí, sino la forma en que se aplica para anticipar necesidades, conectar interacciones pasadas y ofrecer atención precisa, rápida y empática. Según Eggemeier, la combinación de velocidad, precisión y contexto es ahora innegociable en el servicio moderno.