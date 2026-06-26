YouTube Shorts se renueva con más controles, menos distracciones y mejor personalización

¡La experiencia en YouTube Shorts evoluciona con nuevas actualizaciones! ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Desde su lanzamiento -hace más de cinco años-, YouTube Shorts ha evolucionado significativamente en la forma en que las personas consumen y comparten videos cortos. Con estas nuevas mejoras, la plataforma busca responder a lo que los usuarios han señalado como áreas de oportunidad, optimizando la experiencia de visualización e interacción dentro del reproductor.

Menos distracciones, más enfoque

Como parte de esta actualización, YouTube introduce el nuevo modo Pantalla limpia, una función que permite ocultar temporalmente íconos y texto superpuesto durante la reproducción de un Short. Esta herramienta ofrece una experiencia más inmersiva, eliminando elementos visuales que pueden distraer al usuario del contenido principal.

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(Image credit: YouTube)

Disfruta a tu manera

Entre las funciones más solicitadas por la comunidad se encuentran los nuevos ajustes de velocidad, que ahora permiten duplicar la reproducción de los Shorts para consumir contenido más rápidamente o navegar de forma más eficiente.

Asimismo, se incorporan nuevas opciones de control de audio y reproducción, como la posibilidad de silenciar un video con un solo toque, así como la configuración del temporizador de Shorts, que ahora puede ajustarse incluso a cero para personalizar completamente la experiencia de visualización.

Formas más precisas de personalización en tu feed

YouTube también está introduciendo cambios en la forma en que los usuarios interactúan con el contenido. El tradicional botón de "like" será sustituido por el ícono de corazón ❤, una señal más clara de conexión y preferencia por el contenido.

(Image credit: YouTube)

Adicionalmente, la plataforma retirará el botón de "No me gusta" como señal de optimización del sistema de recomendaciones. En su lugar, los usuarios podrán utilizar controles más precisos como "No me interesa" y "No recomendar este canal", herramientas diseñadas para mejorar la personalización del feed y reflejar con mayor precisión las preferencias reales de los usuarios.

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YouTube destacó que estas mejoras buscan reducir ambigüedades en las señales de feedback, ya que el "No me gusta" podría representar múltiples interpretaciones, desde problemas de calidad hasta falta de interés en el contenido.

También, es importante recordar que siempre se puede denunciar un vídeo si el usuario considera que puede estar infringiendo los Lineamientos de la Comunidad .

Con el objetivo de ofrecer una interfaz significativamente más intuitiva, YouTube invita a la comunidad a probar la nueva experiencia de Shorts y siempre estar atentos para que compartan sus valiosos comentarios al respecto.