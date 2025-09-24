Xiaomi revoluciona su ecosistema con la nueva Serie 15T y potentes dispositivos inteligentes

¡Increíble! Xiaomi presentó oficialmente la nueva serie Xiaomi 15T, conformada por el Xiaomi 15T y el Xiaomi 15T Pro. Pero eso no es todo.

Ya que también reveló nuevos productos de su ecosistema inteligente: el Xiaomi Watch S4, los audífonos Xiaomi OpenWear Stereo Pro, la serie REDMI Pad 2 Pro y la nueva Xiaomi Pad Mini. Esta presentación reafirma la visión de la compañía de ofrecer innovación integral en dispositivos móviles y conectados.

Serie Xiaomi 15T: fotografía, conectividad y diseño de nueva generación

La Serie Xiaomi 15T redefine la experiencia insignia de la marca con un sistema de cámaras co-desarrollado con Leica. El Xiaomi 15T incorpora una cámara principal de 50MP con lente Summilux ƒ/1.7, acompañada de un ultra gran angular y un telefoto, mientras que el 15T Pro eleva el estándar con apertura ƒ/1.62, sensor Light Fusion 900 y cámara Leica Telefoto 5x Pro con zoom de hasta 20x. Con distancias focales que van de 15 mm a 230 mm, los usuarios pueden capturar desde paisajes amplios hasta primeros planos con detalle profesional.

El nuevo motor fotográfico Xiaomi AISP 2.0 potencia estas capacidades mediante algoritmos avanzados para retratos más naturales, mayor fidelidad de color y nuevos efectos bokeh. El modo Master Portrait añade control de apertura y distancia focal, mientras que el modo street photography Leica permite capturas rápidas con accesos directos a distancias icónicas, incluida la exclusiva de 135 mm en el modelo Pro.

En videografía, ambos dispositivos ofrecen grabación en 4K HDR10+ con consistencia en todas las distancias focales. El 15T Pro amplía las opciones al permitir 4K a 120fps, grabación en 8K y soporte para 10-bit Log con LUT, ofreciendo flexibilidad de edición a nivel cinematográfico.

Ambos modelos estrenan Xiaomi HyperOS 3, con multitarea mejorada, arranque más rápido de aplicaciones y diseño de interfaz renovado. El sistema integra HyperAI, que potencia la productividad y la interconectividad fluida con otros dispositivos del ecosistema.

El apartado visual está liderado por una pantalla AMOLED de 6.83" con resolución 1.5K y brillo máximo de 3200 nits. El Xiaomi 15T Pro alcanza tasa de refresco de 144Hz y biseles ultradelgados gracias a la tecnología LIPO, mientras que el 15T ofrece hasta 120Hz con atenuación PWM de 3840Hz para mayor comodidad ocular.

Ambos incluyen batería de 5500mAh con carga HyperCharge de hasta 90W en el modelo Pro (50W inalámbrica) y 67W en el modelo base. Están impulsados por los procesadores MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) y Dimensity 8400-Ultra (4nm), respectivamente, con el sistema de enfriamiento Xiaomi 3D IceLoop para un rendimiento sostenido.

El diseño premium integra parte trasera de fibra de vidrio, resistencia IP68 y colores distintivos: Negro, Gris y Oro Rosa para el 15T, y Negro, Gris y Oro Moca para el 15T Pro, que además añade marco de aleación de aluminio 6M13 para mayor durabilidad.

Espera más información para México y precios locales muy pronto

Ecosistema Xiaomi: nuevos dispositivos inteligentes

Además de la Serie Xiaomi 15T, la compañía amplía su portafolio con dispositivos que refuerzan la visión de un ecosistema interconectado. Cada uno está diseñado para complementar la vida digital de los usuarios, integrando salud, entretenimiento, audio inmersivo y productividad ligera bajo la misma experiencia de HyperOS.

Xiaomi Watch S4 41 mm

El nuevo smartwatch de 41 mm combina un diseño elegante en acero inoxidable con funciones avanzadas de salud y deporte. Su pantalla AMOLED de 1.32" alcanza 1500 nits de brillo, garantizando visibilidad incluso bajo la luz del sol. Integra sensor de temperatura de piel, monitoreo de sueño con planes de mejora y más de 150 modos deportivos, incluyendo natación y esquí con detección de caídas. El botón SOS permite llamadas de emergencia y compartir ubicación en tiempo real, ofreciendo mayor seguridad. Su batería alcanza hasta 8 días de duración bajo uso ligero, asegurando acompañamiento continuo.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro

Estos audífonos abiertos ofrecen audio premium y comodidad para uso prolongado. Su sistema multidriver incluye tweeter PZT, doble armadura balanceada y driver dinámico de 18×13 mm que producen graves potentes y agudos claros. Incorporan reducción activa de fuga de sonido con un 60% más de eficacia que la generación anterior. Con certificación Hi-Res Wireless, soporte LDAC y ecualización Harman AudioEFX, permiten personalizar perfiles sonoros para distintos estilos musicales. Ofrecen hasta 45 horas de autonomía con estuche y carga rápida que brinda 2 horas de música en solo 10 minutos.

REDMI Pad 2 Pro Series

Diseñada para entretenimiento inmersivo, la serie integra pantallas de 12.1" con resolución 2.5K y frecuencia de hasta 120Hz. Dolby Vision® garantiza imágenes más realistas, mientras que cuatro altavoces con Dolby Atmos® ofrecen sonido envolvente. Su batería de 12,000 mAh soporta carga rápida de 33W para sesiones largas de uso. Impulsada por Snapdragon® 7s Gen 4, asegura un rendimiento fluido en multitarea y juegos. Con Xiaomi HyperOS y Google Gemini, se conecta fácilmente al ecosistema de la marca y se complementa con accesorios como lápiz y teclado.

Xiaomi Pad Mini

La primera mini tableta insignia de Xiaomi equilibra portabilidad y potencia en un diseño ultraligero de 326 g. Su pantalla de 8.8" con resolución 3K y tasa de refresco de hasta 165Hz ofrece nitidez y fluidez excepcionales. Incorpora el procesador MediaTek Dimensity 9400+ de 3nm, que combina eficiencia energética con alto rendimiento. Su batería de 7500 mAh soporta HyperCharge de 67W y carga inversa de 18W para mayor versatilidad. Con HyperAI, suma funciones como escritura asistida, traducción en tiempo real y herramientas creativas, ideales para productividad y entretenimiento

Con el lanzamiento de la nueva Serie Xiaomi 15T y esta nueva gama de dispositivos de ecosistema, Xiaomi refuerza su liderazgo en innovación, ofreciendo un portafolio integral que une potencia, diseño y experiencias inteligentes para los usuarios en todo el mundo.

