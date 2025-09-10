Xbox y Zoom te acompañan en el auto: LG ACP abre paso a nuevas experiencias

¿Estás listo para vivir una experiencia única en el vehículo gracias a la Plataforma de Contenido Automotriz (ACP) de LG basado en webOS? De ser así, no te pierdas ningún detalle a continuación.

A través de soluciones diferenciadas y alianzas estratégicas, la compañía está transformando los vehículos en centros dinámicos de experiencias impulsadas por software.

En IAA MOBILITY 2025, uno de los eventos de movilidad más grandes del mundo, celebrado en Múnich, Alemania, LG ofreció una conferencia de prensa para compartir su visión del futuro de la movilidad y anunciar nuevas alianzas estratégicas. La conferencia, titulada "Redefiniendo la Experiencia en la Cabina: Por qué el Ecosistema de Contenido Automotriz es Crucial", contó con la participación de ejecutivos clave como Eun Seok-hyun, presidente de LG Vehicle Solution Company; Chris Jo, director del Centro de Negocios de la Plataforma webOS en LG Media Entertainment Solution Company; Chris Lee, vicepresidente de Marketing de Xbox en Microsoft; y Brendan Ittelson, director de Ecosistemas en Zoom.

"Aprovechando casi 70 años de experiencia en la atención al cliente en electrodomésticos y TI, LG tiene una ventaja competitiva única para redefinir el vehículo, transformándolo de un simple medio de transporte a un espacio habitable centrado en la experiencia del usuario", afirmó Eun Seok-hyun. "Nuestro objetivo es suministrar nuestra ACP basada en webOS a 20 millones de vehículos para 2030, mientras expandimos continuamente nuestro ecosistema de contenido y servicios".

Juegos inmersivos en el auto con Xbox

Durante la conferencia, LG enfatizó la importancia de ofrecer un ecosistema escalable dentro del vehículo y reveló dos socios estratégicos para ampliar su oferta de contenido.

Llevando los juegos a donde están los jugadores, Xbox pronto traerá la experiencia de juego a la carretera, con la aplicación de Xbox integrada en LG ACP. Los pasajeros con una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, un control Bluetooth compatible y acceso a internet, ahora tendrán la posibilidad de jugar cientos de títulos, incluyendo juegos populares como Doom: The Dark Ages y Forza Horizon 5, directamente desde el sistema de infoentretenimiento del vehículo a través de la nube.

"En Xbox, siempre estamos buscando nuevas formas de llevar la alegría de los videojuegos a más personas, dondequiera que estén. A través de nuestro trabajo con LG, estamos expandiendo aún más la experiencia y el valor de los juegos para los jugadores", comentó Chris Lee, vicepresidente de Marketing de Xbox. "Pronto, los pasajeros podrán acceder a su biblioteca de juegos y llevar su progreso a donde quiera que vayan, ya sea en la carretera o en casa. Llevar Xbox a la experiencia dentro del vehículo significa que cada viaje no solo será más entretenido, sino que también ofrecerá la flexibilidad que los jugadores esperan de Xbox".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Impulsando la conexión con Zoom Ampliando el alcance de LG ACP más allá del entretenimiento, la incorporación de una aplicación nativa de Zoom transformará los vehículos en espacios de colaboración móviles. Al integrar una de las plataformas de colaboración líderes a nivel mundial, LG ACP permitirá a conductores y pasajeros realizar reuniones y gestionar su trabajo de manera eficiente en múltiples modelos de vehículos, todo mientras se garantiza una conducción más segura con una experiencia de usuario que reduce las distracciones.

"En Zoom, creemos en encontrarnos con la gente donde la gente se reúne, ya sea en la oficina, en casa o incluso en el auto", dijo Brendan Ittelson. "Esta alianza marca un hito importante en la redefinición de lo que es posible dentro del vehículo, ayudando a las personas a comunicarse y mantenerse conectadas mientras están en movimiento".

De la sala a la carretera: Una experiencia webOS sin interrupciones

Basándose en el éxito de webOS, que ahora impulsa más de 240 millones de televisores inteligentes en todo el mundo, LG ACP lleva la misma experiencia de usuario intuitiva y estabilidad comprobada al vehículo. Ofrece a conductores y pasajeros una experiencia de movilidad fluida, permitiéndoles seguir disfrutando de diversos contenidos y servicios en múltiples pantallas dentro del vehículo, todo ello cumpliendo con las regulaciones de seguridad vial.

Los pasajeros pueden transmitir su contenido favorito en la pantalla de infoentretenimiento del vehículo*, desde servicios como Netflix, Disney+, YouTube, Baby Shark World for Kids, Play.Works, Haystack News y LG Channels, junto con servicios de streaming locales coreanos como TVING y WAVVE. Para finales de año, LG planea ampliar su disponibilidad de contenido incorporando la plataforma de arte digital Vasari, el servicio de streaming europeo RakutenTV y el servicio de streaming alemán Joyn. Además, LG ACP pronto incluirá el servicio de streaming local japonés U-NEXT.

LG ACP, impulsado por webOS, es un componente central de PlayWare, la solución de entretenimiento en el vehículo dentro del paquete SDV de LG, LG AlphaWare. Ofrece una experiencia de contenido diferenciada, de alta definición y calidad que expande los espacios habitables de los clientes al vehículo y hace que el tiempo en la carretera sea más valioso. LG continúa expandiendo la aplicación de su ACP a vehículos comerciales, haciendo realidad su visión de movilidad futura de transformar el vehículo en un "espacio habitable sobre ruedas".