Vive un Día de Muertos con todo el poder del sonido y la imagen de Sony

Día de Muertos prácticamente está a la vuelta de la esquina y Sony tiene todo lo que necesitas para pasar un día inolvidable con una selección de actividades que no deberían faltar en tu agenda terrorífica.

¿Casa embrujada?

Si lo que te gusta ambientar tu casa, con la bocina ULT TOWER 9AC lograrás darle ese toque especial de horror, gracias a sus bajos potentes, sonido y luces de 360°, podrás transformar tu fiesta con una exhibición de iluminación sincronizada, creando una atmósfera tenebrosa y con el sonido de fiesta de 360°. La ULT TOWER 9AC, permite que todas las personas en la habitación sientan el poder de la música, sin importar donde estén.

(Image credit: Sony)

¡Saca tu Monstruo Interior!

Si eres de los que disfruta pensar y diseñar un buen disfraz para la noche de Halloween, sin duda alguna el integrar sonidos escalofriantes a tu atuendo será una gran opción. Con la bocina ULT FIELD 3 o ULT FIELD 1, lograrás cautivar a cada alma que pase a tu lado, ya que están diseñadas para llevarlas en una mano o en el hombro, cuentan con una correa extraíble para facilitar su transporte. La ULT FIED 3 cuenta con más 24 horas de duración de la batería[ Cuando ULT POWER SOUND está activado y el volumen se encuentra en 22. El rendimiento real puede variar con respecto al tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente y las condiciones de uso.], y la ULT FIELD 1 hasta 12 horas, son ligeras y resistentes al agua y al polvo, para que puedas llevar tu ambiente terrorífico o música temática a cualquier parte.

(Image credit: Sony)

Sustos y Palomitas: Maratón de Terror

Para aquellos que son fans de los maratones de películas de terror, no puede faltar un buen equipo de imagen y sonido para lograr una experiencia de cine inmersiva en casa. Sony BRAVIA 5 te permite disfrutar de imágenes impresionantes y sonido envolvente que harán que la noche de Halloween sea inolvidable.

BRAVIA capta toda la profundidad de la historia y ofrece imágenes ricas y auténticas que te sumergen en cada escena. Siéntate y siente cómo el sonido aterrador transforma tu espacio. Con dos potentes bocinas laterales que reproducen un sonido nítido desde la pantalla, para que lleven a otro nivel los clásicos del cine del terror como Psicosis, El exorcista, Halloween, Viernes 13, Freddy Krueger, El Resplandor, entre otras.

Llena cada esquina de tu habitación con un sonido cinematográfico que te sorprenderá al emparejar la BRAVIA 5 con BRAVIA Theatre Bar 6, de este modo obtendrás una experiencia audiovisual inigualable. Esta barra de sonido, creada para los amantes de las películas, ofrece 3.1.2 canales de Dolby Atmos/DTS:X, bocinas orientadas hacia arriba para envolverte en un sonido expansivo. El subwoofer añade graves profundos y potentes, que, junto con los diálogos claros de la bocina central, te sumergen en cada escena. La bocina central asegura que las voces tengan claridad cristalina, mientras que el Modo de voz amplifica el diálogo con solo tocar un botón. Disfruta del sonido inmersivo gracias al cual nunca te perderás una voz o escena.[ Esta función está disponible en productos BRAVIA compatibles. La disponibilidad del producto varía según los países o las regiones. https://www.sony.net/hav_faq]

Llena cada esquina de tu habitación con un sonido cinematográfico que te sorprenderá al emparejar la BRAVIA 5 con BRAVIA Theatre Bar 9, combina bocinas físicas y virtuales para crear un campo de sonido Surround más amplio que permite disfrutar de una inmersión excepcional. No importa dónde te sientes, ni la calidad de la acústica de la habitación. La optimización del campo sonoro permite que todos disfruten de un sonido Surround como en el cine.

Conecta la BRAVIA Theatre Bar 6/ BRAVIA Theatre Bar 9 a una televisión BRAVIA para disfrutar de una experiencia audiovisual inigualable que te sumergirá en cada escena como nunca antes.

Captura el Miedo, Conserva el Recuerdo

No olvides tomar las mejores fotografías para que tu disfraz, perdure para toda la vida. Para lograr retratos excepcionales, es fundamental contar con una buena cámara y lentes que te permitan captar hasta el mínimo detalle. Los lentes de 50mm y 85mm con aperturas amplias (f/1.4, f/1.8) ofrecen un hermoso desenfoque de fondo (bokeh) que ayuda a destacar al sujeto. Los lentes Sony G Master son una excelente opción para obtener detalles y nitidez superiores. Si buscas una perspectiva más amplia o creativa, también puedes probar lentes de 35mm o incluso 24mm, que pueden aportar un estilo cinematográfico y dinámico a tus retratos.

Si prefieres plasmar tus recuerdos en video, las cámaras Sony ZV-E10, están diseñadas para los video vlogueros creativos que buscan un toque artístico y sin complicaciones. Para lograr un mejor encuadre puedes intercambiar el lente ya que es compatible con los lentes Gmaster y G de Sony, los cuales te brindarán un control de enfoque ultrarrápido y preciso.