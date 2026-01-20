TECNO demuestra que la inteligencia artificial también puede ser simple, útil y accesible

¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Hace unos años, esta misma pregunta seguramente habría desatado confusión y expectativa, ya que se creía lejano y un poco complicado. Sin embargo, hoy es todo lo contrario y está presente en lo que hacemos todos los días: tomar fotos, comunicarnos mejor, organizarnos, estudiar, trabajar y movernos sin perder el ritmo.

Y es justo ahí donde entra TECNO. Como marca de smartphones con un enfoque AI-forward, TECNO está cambiando la forma en que las personas viven la Inteligencia Artificial, apostando por lo esencial: que la tecnología sea fácil de usar, realmente útil y accesible para más personas, incluidas las generaciones jóvenes, siempre conectadas y con presupuestos limitados que deben aprovecharlos al máximo.

Ella: la IA que realmente te acompaña durante el día

En lugar de presentar la IA como algo exclusivo o difícil de entender, TECNO la integra de manera natural en sus smartphones CAMON 40 series, POVA Slim 5G, POVA 7 Pro 5G y Spark 40 series para acompañar momentos reales del día a día, especialmente a quienes se mueven entre la escuela, el trabajo, la casa y la vida social. Un ejemplo clave es Ella, el asistente de IA de TECNO, que ayuda a las personas con:

(Image credit: TECNO)

Traducción de llamadas en tiempo real, para comunicarse sin barreras.

Resúmenes de texto, ideales para entender información rápidamente cuando el tiempo apremia.

Edición de textos, para mejorar mensajes, correos o publicaciones.

Organización de citas y recordatorios, manteniendo todo bajo control.

Inicio de navegación para llegar a tu destino sin estrés

Estas herramientas resultan especialmente relevantes si consideramos que el smartphone se ha convertido en el principal centro de comunicación, estudio, creación y expresión de jóvenes y adultos. Además, con TECNO la IA está siempre visible, es intuitiva y fácil de usar, sin menús ocultos ni configuraciones complicadas.

Adiós al ruido, hola a la claridad (y a la información al instante)

Pensando en la movilidad real, los smartphones TECNO incorporan cancelación de ruido con IA, que reconoce la voz del usuario y reduce el sonido de fondo para mantener llamadas claras incluso en la calle, el transporte público o una cafetería.

A esto se suma la Búsqueda mediante IA con “Circle to search”, impulsada por tecnología de Google. Con sólo dibujar un círculo sobre una imagen, texto u objeto en pantalla, es posible obtener información al instante sin salir de la app. Ya sea para identificar productos, lugares, alimentos o puntos de interés; es una herramienta ideal para viajes, compras, estudio y exploración diaria.

(Image credit: TECNO)

La experiencia se completa con Traducción con IA, que permite:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Traducción de texto en 136 idiomas

Interpretación de voz en 44 idiomas

Traducción de fotos en 51 idiomas

Incluye traducción cara a cara sin conexión, traducción simultánea para reuniones en línea y traducción de capturas o fotografías, facilitando la comunicación en contextos académicos, laborales y personales.

Fotos más inteligentes, hechas para personas reales

Uno de los ejemplos más claros del enfoque de TECNO centrado en la IA es su apuesta por la fotografía móvil. En colaboración con DXOMARK, la marca desarrolló el primer laboratorio de imagen para smartphones totalmente automatizado del mundo, lo que le permite probar y mejorar el rendimiento de sus cámaras con un nivel de precisión y consistencia sin precedentes.

¿El resultado para los usuarios? Mejores fotos en situaciones reales: tonos de piel más precisos, mejor exposición, fotografías nocturnas más claras y retratos más naturales. El laboratorio utiliza modelos avanzados que representan una amplia diversidad de tonos de piel, ayudando a que las imágenes se vean auténticas e inclusivas.

(Image credit: TECNO)

Además, los smartphones TECNO disponibles en México cuentan herramientas de fotografía con IA pensadas para el uso cotidiano y la creación de contenido, por ejemplo:

AI Eraser 2.0, que elimina personas u objetos no deseados de una foto con solo rodearlos con el dedo.

AI Image Expansion, ideal para corregir encuadres recortados y ampliar imágenes de forma natural.

Retrato AIGC 2.0, que permite transformar selfies y retratos en imágenes estilizadas con distintos looks y estilos.

Optimización automática por IA, que reconoce escenas y ajusta parámetros en tiempo real para obtener fotos listas para compartir, por ejemplo, al abrir los ojos de los modelos que los cerraron por error o corregir iluminación.

Todas estas funciones, cuya disponibilidad puede variar según el modelo, están diseñadas para personas que crean, comparten y viven su día a día con el smartphone siempre en la mano.

Innovación reconocida, pensada para el uso diario

El enfoque AI-forward de TECNO ha sido reconocido en eventos tecnológicos internacionales como IFA y los New York Design Awards, donde la marca ha sido premiada por combinar funciones inteligentes con un diseño práctico y centrado en el usuario.

Pero lo que realmente distingue a TECNO es que esta innovación no se queda solo en dispositivos premium. La marca apuesta por democratizar la Inteligencia Artificial, integrando capacidades avanzadas en smartphones con precios accesibles y que se adaptan a las necesidades del usuario.