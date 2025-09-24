Tapo reinventa la iluminación con estilo, control y comodidad inteligente

La iluminación hoy día es mucho más que solo encender y apagar un foco, define ambientes, crea momentos e incluso aporta comodidad a nuestra vida diaria.

Pensando en el bienestar de los hogares mexicanos, Tapo, la marca de hogar inteligente de TP-Link, presenta en México su línea de iluminación inteligente, diseñada para quienes buscan funcionalidad, estilo y control total desde la palma de su mano.

Iluminación que se adapta a tu estilo de vida

Con la app Tapo y asistentes de voz como Google Assistant y Alexa, transformar tu casa nunca había sido tan sencillo. Desde cenas íntimas hasta noches de estudio, la iluminación inteligente de Tapo permite personalizar cada espacio con un solo toque:

Focos inteligentes Tapo L530E y L535E – Iluminación multicolor con millones de tonos para crear ambientes únicos, ajustar la intensidad o programar rutinas diarias.

Tiras LED Tapo L920 y L930 – Dale personalidad a tu sala, habitación o zona de trabajo con iluminación dinámica, efectos multicolor y control remoto desde la app.

Focos blancos regulables Tapo L510E – Ideal para quienes buscan luz cálida o blanca con ajuste de intensidad, perfecta para relajarse o concentrarse.

Control total, estés donde estés

Además de programar horarios o escenarios personalizados, los productos de iluminación Tapo permiten simular presencia en el hogar cuando estás fuera, aportando tranquilidad y seguridad.

Vive un hogar más inteligente y con más estilo

La propuesta de Tapo combina tecnología, diseño y accesibilidad. Se trata de productos pensados para integrarse a la vida diaria, simplificando rutinas y elevando la experiencia en cada rincón de tu hogar.