Soy un gran fanático de los juegos de mesa. Aquí están los 7 mejores para ayudarte a sobrevivir enero de 2026

¿Adivinen quién ha vuelto? Durante los últimos dos años, he ofrecido siete recomendaciones de juegos de mesa para ayudarles a ustedes y a sus seres queridos a no morir de aburrimiento en los fríos y oscuros meses de invierno. Este año vuelvo a hacerlo y, como siempre, les garantizo que encontrarán algo que les encantará entre mis selecciones.

Tengo seis novedades y un favorito que vuelve de mi lista de 2025 porque es simplemente demasiado perfecto como para no recomendarlo dos veces. Si buscas más opciones, también puedes echar un vistazo a mis sugerencias de enero de 2024 o enero de 2025: hay algunas selecciones fenomenales entre ellas, como Catan, Muffin Time, Dungeons & Dragons y 13 Beavers.

Así que dile a un amigo que tienes un nuevo juego, elige uno de estos siete y prepárate para disfrutar de una velada fantástica y llena de diversión. Tanto si eres un fanático de los juegos de mesa como si eres más bien un novato, tengo algo para ti.

1. Railroad Tiles

(Image credit: Horrible Guild)

Durante los últimos dos años, he recomendado uno de mis juegos de mesa favoritos de todos los tiempos, Railroad Ink, pero este año he elegido su secuela: Railroad Tiles.

El concepto básico es muy similar: crear una red interconectada de vías de tren y calles (vías férreas y carreteras) para sumar puntos. Sin embargo, Tiles introduce varios cambios, añadiendo nuevas piezas de juego, nuevas formas de sumar puntos y, lo que es más importante, las fichas.

Railroad Ink me encanta porque utiliza el azar para determinar qué nuevos patrones de vías y carreteras se pueden dibujar en cada turno, pero todos comparten este conjunto aleatorio, lo que evita la injusticia que puede producirse en otros juegos que dependen del azar. Tiles mantiene el azar, determinado por el orden en que se roban las fichas, pero añade un nuevo nivel de habilidad.

En cada turno, las fichas se reparten en montones de diferentes tamaños. Por turnos, se eligen montones de fichas y, en la siguiente ronda, el orden se reorganiza en función del montón que se haya elegido: si se elige un montón más grande, se jugará más tarde en el orden, mientras que los que elijan montones más pequeños jugarán antes.

La habilidad consiste en saber cuándo arriesgarlo todo y apostar por el montón más grande, y cuándo jugar de forma más conservadora para crear el paraíso de los viajeros. Lo mejor de todo es que no parece que este nuevo elemento eleve mucho el nivel de habilidad; la mecánica de juego tipo rompecabezas de montar tu tablero con piezas es tan accesible como siempre, y solo significa que hay más que dominar si acabas jugando a este juego una y otra vez.

Además, hay reglas adicionales y expansiones que se pueden añadir a medida que vas mejorando, lo que siempre es una forma estupenda de mantener estos juegos frescos después de muchas partidas.

2. Sounds Fishy

(Image credit: Big Potato Games)

El invierno es la época perfecta para estar con la familia, pero encontrar un juego que todos puedan disfrutar y en el que sean buenos puede ser complicado, y ahí es donde entra en juego Sounds Fishy.

Este juego de «trivia» es muy sencillo. En su turno, cada jugador lee en voz alta una pregunta del mazo, mientras muestra a los demás jugadores la respuesta que aparece en el reverso de la tarjeta. A los demás jugadores se les reparte en secreto una ficha de pez, que puede ser roja o azul, pero sin mostrar su color al que ha leído la pregunta.

A continuación, deben inventarse una respuesta a la pregunta o, si son el pez azul, decir la respuesta correcta, con el pez rojo esperando ser elegido y el pez azul esperando permanecer oculto.

Lo que me encanta de este juego es que inspira la creatividad de los jugadores del pez rojo y, aunque hay algún elemento de trivial, las preguntas suelen ser tan aleatorias que es casi seguro que no sabrás la respuesta al leerla, por lo que no hay desventaja para los jugadores más jóvenes, algo que recuerdo que me hacía no gustar el Trivial Pursuit cuando era niño. Es más bien un juego en el que hay que descubrir a los mentirosos y usar la intuición, algo en lo que todo el mundo puede ser bueno.

3. Flip 7

(Image credit: The Op Games)

El problema de ser un fanático de los juegos de mesa es que, aunque me encantan los juegos con un montón de reglas y piezas, no todo el mundo piensa como yo, y puede ser imposible encontrar un buen grupo para jugar a estos juegos más complejos (te miro a ti, Cosmic Encounters, me encanta, pero nadie quiere jugar conmigo).

Flip 7 es todo lo contrario. Probablemente sea el juego más fácil al que he jugado en mucho tiempo, y también el mejor.

El objetivo es sencillo: conseguir 200 puntos. Lo haces a lo largo de varias rondas en las que te reparten cartas y tú decides si te quedas o sigues jugando, algo así como en el Blackjack. Si te quedas, te quedas con el total que te han repartido; si sigues jugando, puedes conseguir más puntos o quedarte sin nada si te reparten una carta que ya te han repartido.

La baraja única está compuesta por 12 doce, 11 once, 10 diez y así sucesivamente hasta un 1 y un 0. Por lo tanto, las cartas de mayor valor son un arma de doble filo: se obtienen más puntos, pero también es más probable que se pierda con ellas.

También hay cartas especiales que te dan una segunda oportunidad u obligan a cualquier jugador a dar la vuelta a tres cartas seguidas, y está el «Flip 7»: si das la vuelta a siete cartas con números únicos en una ronda, esta termina al instante y obtienes puntos por todas las cartas que te han repartido, además de algunos puntos extra por tus esfuerzos.

A todas las personas con las que he jugado a Flip 7 les ha encantado. Es accesible tanto para jugadores jóvenes como mayores, para los amantes de los juegos de mesa y para quienes suelen tener dificultades con ellos. Si solo pudiera recomendar un juego este año, sería Flip 7; así de mucho me gusta.

4. Riftbound

(Image credit: Riot)

Ya he escrito varias veces sobre Riftbound y sigo tan enamorado del juego de cartas coleccionables de League of Legends como la primera vez que lo jugué, y lo digo como alguien con muy poca experiencia en el MOBA en el que se inspira. Así que, aunque no sepas nada sobre League, este juego te encantará.

Es muy fácil de jugar. Eliges tu campeón y tu leyenda, un personaje genial que representa tu mazo, y te lanzas a la batalla contra uno o más oponentes, dependiendo del formato en el que juegues. Usando cartas que representan hechizos y unidades (desde piratas hasta robots, pasando por extrañas criaturas parecidas a gremlins), luchas por controlar ubicaciones en un juego al estilo «rey de la colina», mientras intentas acumular puntos ganando y manteniendo estos espacios especiales. El primero en alcanzar ocho puntos gana.

Hay algunas otras reglas que seguir, pero como alguien que ha jugado a muchos juegos de cartas coleccionables, diría que Riftbound es uno de los más divertidos y accesibles que he probado en mucho tiempo. Es decir, pasé de haber jugado de forma ocasional unas cuantas veces a quedar entre los ocho primeros en un evento competitivo local, y no fui el único jugador que lo consiguió. Todas las partidas que jugué fueron muy divertidas, incluso las dos que perdí (incluida la que me eliminó del torneo).

Aunque técnicamente no es un juego de mesa, hay un producto llamado Proving Grounds que básicamente lo es: viene con piezas de juego y cuatro mazos bastante potentes que se complementan bien entre sí, y es muy accesible para los principiantes.

El único problema es la disponibilidad. Proving Grounds es (en el momento de escribir este artículo) prácticamente imposible de comprar, debido a una combinación de exceso de demanda y escasa producción, y los paquetes normales también son difíciles de encontrar. Sin embargo, Riot, el equipo detrás de Riftbound, ha prometido imprimir muchas más copias de este juego, por lo que recomiendo encarecidamente estar atentos a él en 2026, ya que es sencillamente excelente.

5. Herd Mentality

(Image credit: Big Potato Games)

El segundo juego de esta lista, Herd Mentality, fomenta el pensamiento grupal y es perfecto para conocer mejor a las personas, o para poner a prueba lo bien que conoces realmente a tus amigos y familiares.

En cada ronda, se te dará un tema subjetivo como «¿Cuál es el mejor tipo de refresco?» o «¿Qué es lo primero que haces por la mañana?». Tu objetivo no es necesariamente dar una respuesta sincera. En cambio, debes decir lo que crees que dirán los demás, ya que obtienes puntos por pensar como el resto.

Si piensas de forma demasiado individual, corres el riesgo de que te declaren la vaca rosa, lo que significa que te darán una figura de vaca rosa que deberás sostener y, mientras la sostengas, no podrás ganar.

Este y Flip 7 también son juegos fáciles de jugar cuando no estás sobrio. Como siempre, bebe con responsabilidad, pero a veces, después de tomar unas cuantas, te apetece jugar a un juego divertido y sencillo. Estas dos opciones son lo que estás buscando.

6. Pandemic

(Image credit: Z-Man Games)

Estoy seguro de que algunos desearían que esta palabra desapareciera en 2021, pero Pandemic es uno de los mejores juegos cooperativos de todos los tiempos, perfecto para grupos que prefieren trabajar juntos en lugar de pelearse durante su próxima noche de juegos de mesa.

Se juega en equipos de dos a cuatro jugadores para detener la propagación de cuatro enfermedades mortales, asumiendo diversos roles aleatorios en el campo de la medicina para desarrollar y distribuir una cura para cada una de ellas antes de que el mundo se derrumbe.

Compré Pandemic en 2020, como mucha otra gente, y sigo disfrutando jugando años después. Ganar puede ser todo un reto, ya que la situación se puede descontrolar si no se tiene cuidado, pero eso solo aumenta la satisfacción de ganar cuando finalmente consigues tu primera partida.

Al igual que en Railroad Tiles y otros juegos, también puedes añadir reglas adicionales y comprar expansiones para aumentar la dificultad y la rejugabilidad de Pandemic si lo juegas tanto como espero que lo hagas.

Mi regla casera favorita es que los jugadores solo pueden comunicarse con la persona que se ha movido antes que ellos, o con un jugador con el que compartan espacio. Esto aumenta la sensación de caos global y ayuda a evitar que surja un líder que diga a todos los demás jugadores cómo actuar perfectamente en su turno. Puede que ganes menos, pero he descubierto que así el juego es más divertido.

7. Arcs

(Image credit: Leder Games)

Terminemos con el juego que regresa de la lista de los mejores juegos de mesa del año pasado: Arcs.

Este juego de estrategia es simplemente increíble. Tú y hasta tres jugadores más asumís el papel de facciones espaciales en guerra que buscan colonizar planetas y conquistar la galaxia. Lo hacéis a lo largo de cinco capítulos compuestos por múltiples turnos, en los que jugáis una carta para realizar las acciones que le corresponden. Hay cuatro palos, cada uno con un conjunto único de habilidades como Batalla, Impuestos, Movimiento o Construcción.

Cada palo también está numerado del 1 al 7, y los números más bajos os permiten realizar más acciones, mientras que los números más altos os dan más posibilidades de ir primero en la siguiente ronda.

Ir primero es importante por dos razones: puedes controlar lo que el resto del grupo puede hacer en ese turno y puedes decidir qué puntuación obtienes en ese capítulo. Esa segunda parte es la razón por la que me encanta Arcs, porque no siempre se trata simplemente de luchar; a veces se trata de quién ha extraído más recursos o capturado más espías.

Esto significa que tienes que estar pendiente de varias cosas a la vez, pero también da a los jugadores la oportunidad de remontar si los capítulos futuros requieren condiciones de victoria para las que están mejor preparados.

La única desventaja es que esta complejidad, aunque es una delicia, hace que Arcs sea menos accesible para las personas que no son aficionadas a los juegos. Sin embargo, aquellos a los que no les importa estar pendientes de todas las piezas en movimiento, disfrutarán de lo lindo.

