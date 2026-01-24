Sony impulsa la Producción Virtual en México con experiencia inmersiva en Azteca Estudios

¿Te lo perdiste? Sony Professional Solutions llevó a cabo una experiencia exclusiva enfocada en Producción Virtual (ICVFX) y flujos de producción en vivo, las cual fue dirigida a profesionales del cine, la televisión y la creación de contenidos los días 21 y 23 de enero en la Ciudad de México.

El encuentro se llevó a cabo en el Foro 4 de Azteca Estudios y reunió a directores, directores de fotografía, productores, equipos técnicos y especialistas de la industria audiovisual.

Durante ambas jornadas, Sony mostró de manera práctica cómo la combinación de volúmenes LED, cámaras de cine digital, sistemas avanzados de tracking de cámara, herramientas de preproducción y flujos de trabajo en tiempo real está transformando la forma de planear y ejecutar producciones audiovisuales. Los asistentes pudieron conocer cómo estas tecnologías permiten tomar decisiones creativas y técnicas desde etapas tempranas del proyecto, bajo el enfoque conocido como “Fix it in Pre”, optimizando tiempos, recursos y resultados finales.

“En la producción virtual ya cruzamos el punto de no retorno. Esta tecnología es más efectiva en costos, permite dar rienda suelta a la creatividad sin estar amarrado a las limitaciones de una locación física, y hace posible producir más en menos tiempo para responder a una demanda de contenido cada vez mayor”, comentó Gonzalo Gamio, Product Manager & Sales Support Engineer de Sony Professional Solutions.

Uno de los ejes centrales de la experiencia fue la demostración del volumen Crystal LED Verona de Sony, diseñado específicamente para Producción Virtual de alta gama. Verona fue destacado por su capacidad de ofrecer niveles superiores de contraste, reproducción de color y profundidad de negros, lo que permite capturar imágenes más realistas directamente en cámara y reducir de manera significativa la necesidad de correcciones posteriores en postproducción.

Dentro del ecosistema tecnológico presentado, Sony puso especial énfasis en Ocellus, su sistema de tracking de cámara para Producción Virtual y producción en vivo. Ocellus se distingue por no requerir marcadores físicos en el entorno, ya que integra un sensor con cinco cámaras que permiten rastrear con alta precisión la posición y el movimiento de la cámara en tiempo real.

Esta tecnología resulta especialmente valiosa tanto para producciones cinematográficas como para entornos de live production, ya que permite una integración más limpia y flexible entre la cámara física y el entorno virtual. En cine, Ocellus facilita movimientos de cámara más naturales y complejos sin interferir con el diseño del set, mientras que en producciones en vivo aporta estabilidad, rapidez de configuración y confiabilidad operativa, elementos clave para transmisiones multicámara y eventos en tiempo real.

La experiencia se complementó con demostraciones del Virtual Production Tool Set de Sony, que permite virtualizar cámaras de cine digital dentro de entornos Unreal Engine antes del rodaje, así como la herramienta de Color Calibration, orientada a asegurar consistencia entre la imagen visualizada en set y el material generado durante la grabación, reduciendo de manera significativa los tiempos de calibración.

El evento contó con la participación de destacados referentes de la cinematografía mexicana, como Daniel Blanco AMC y Serguei Saldívar AMC, quienes compartieron su experiencia en el uso de Producción Virtual desde una perspectiva creativa y práctica, aportando su visión sobre cómo estas tecnologías amplían las posibilidades narrativas y optimizan los procesos de rodaje.

Las sesiones se estructuraron para abordar distintos perfiles de la industria. El primer día estuvo enfocado principalmente en Producción Virtual para cine y contenidos cinematográficos, mientras que el segundo profundizó en la convergencia entre Producción Virtual y producción en vivo multicámara, mostrando flujos de trabajo en tiempo real aplicables a broadcast, eventos y contenidos live.

Con este encuentro, Sony reafirmó su compromiso con la industria audiovisual mexicana, posicionándose como un proveedor capaz de ofrecer un ecosistema integral que abarca desde la captura con cámaras de cine digital hasta el despliegue de imagen en volúmenes LED, sistemas de tracking y la integración con herramientas de software, facilitando flujos de trabajo más eficientes, creativos y confiables para los creadores de contenido.