Sony adelanta el fin de año con ofertas imperdibles y regalos para cada estilo de vida

Entramos a la recta final del año, eso significa que la época de regalos, ya sea de Navidad o Fin de Año se acercan, sin duda, el momento ideal para renovar tus dispositivos, adelantar tus compras navideñas y aprovechar los mejores descuentos antes de diciembre y por ello, Sony presenta una guía con las mejores ideas para cada estilo de vida, desde los amantes del sonido hasta los creadores de contenido y los fanáticos del entretenimiento en casa, de esta forma, podrás consentir a tu persona favorita sin gastar más de lo necesario.

Audio para todos los estilos de vida

Si lo que quieres es aislarte del ruido y concentrarte en tu mundo, los audífonos WH-1000XM6 ofrecen la mejor cancelación de ruido optimizada en tiempo real y una experiencia auditiva pura. Con hasta 30 horas de batería, carga rápida y un diseño plegable y ergonómico, son ideales para viajes o largas jornadas de trabajo. Están disponibles en negro, plateado y azul.

Para quienes buscan practicidad y sonido de alta calidad, los audífonos in-ear IER-EX15C USB-C son el complemento perfecto. Compactos, ligeros y sin necesidad de baterías, solo necesitas conectarlos para disfrutar de tu música, reuniones o llamadas. Están disponibles en cuatro colores: negro, blanco, azul y rosa.

Los audífonos WF-C710N cuentan con un diseño compacto, disponible en cuatro colores: azul, rosa, blanco y negro. Tienen cancelación de ruido, su batería dura 30 horas cuando están completamente cargados.

(Image credit: Sony)

Para los que les gusta la fiesta

Si el plan es celebrar a lo grande, la bocina ULT TOWER 9 transformará cualquier espacio en una sala de conciertos. Su potencia sonora, bajos profundos y luces 360° garantizan una experiencia envolvente con hasta 25 horas de duración. Además, cuenta con entradas de karaoke y guitarra, ideal para cantar, improvisar y crear recuerdos inolvidables.

Para quienes buscan algo más práctico, pero igual de potente, las bocinas ULT FIELD 5 y ULT FIELD 1 ofrecen audio claro, bajos ajustables y resistencia al agua, polvo y golpes. Perfectas para llevar a la playa o la piscina, con autonomía de hasta 25 y 12 horas, respectivamente.

Los que ven el mundo a través de un lente

Para los que disfrutan de crear contenidos en redes, pero a la vez la versatilidad de captura de fotografía la cámara ZV-E10 II para vlogs, puede ser el regalo perfecto. La función Creative Look simplifica la creación de estados de ánimo expresivos para fotografías y películas en la cámara, ya que ofrece 10 ajustes preestablecidos que pueden usarse tal como están o personalizarse. La configuración de videoblog cinematográfico proporciona una forma intuitiva de crear metraje para videoblogs cinematográficos sin tener que lidiar con configuraciones complejas.

Recuerda que puedes complementar y mejorar tu experiencia con los accesorios para cámaras de Sony como flashes para iluminar espacios en los que tengas poca luz, tripies para obtener un mayor control en cada toma, baterías, fundas y lentes para controlar y obtener diferentes perspectivas y enfoques en tus tomas.

Para quienes se preparan para el evento deportivo más esperado del 2026

(Image credit: Sony)

La BRAVIA 8 II cuenta con un diseño refinado, un contraste espectacular y un color vibrante, iluminado por QD-OLED, lo que hace que cada momento en casa se siente como una ocasión especial ya que cumple con los estrictos estándares de IMAX Enhanced, DTS:X, Dolby Vision y Dolby Atmos para ofrecer una experiencia visual inmersiva. La BRAVIA 8 II cuenta con un diseño integral extraplano el cual fusiona la pantalla y el bisel en una sola pieza para enfocar la vista en lo importante: la imagen. El equilibro de tecnologías brindan una experiencia de Cine en casa, así como una gran visualización para eventos deportivos.

La BRAVIA 5 capta toda la profundidad de la historia y ofrece imágenes ricas y auténticas que te sumergen en cada transmisión. La BRAVIA 5 ofrece colores intensos y un contraste detallado, para que cada fotograma resulte intenso y atractivo, independientemente de lo que veas. Incluye un sistema de retroiluminación miniLED con LED azules y verdes, lo que expande la gama de colores y mejora la precisión. Con la tecnología BRAVIA, Pure Stream e IMAX Enhanced, todo lo que ves se transmite con un aspecto visual impactante y una calidad de sonido expresiva

Para acompañar y potenciar aún más la experiencia, puedes incluir en tu compra las barras de sonido y bocinas para hacer que el sonido de cada partido o película te haga sentir como si estuvieras ahí. BRAVIA Theatre Bar 6 es una barra de sonido de 3.1.2ch que ofrece sonido envolvente e inmersivo, y diálogos claros. Además, cuenta con un subwoofer inalámbrico para producir graves bien balanceados.

Los formatos Dolby Atmos

BRAVIA Theatre System 6 es un sistema de sonido todo en uno de 5.1ch y 1000 W con subwoofer que ofrece sonido más profundo e intenso, y bien balanceado. La configuración del altavoz de 5.1ch aporta profundidad, claridad y potencia al sonido, mientras que la compatibilidad con los formatos Dolby Atmos y DTS:X permite disfrutar de paisajes sonoros multidimensionales e inmersivos.