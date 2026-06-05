Shure renueva su línea Microflex Advance con el lanzamiento del MXA925

¡La línea Microflex Advance (MXA) de Shure se expande con la llegada del nuevo Micrófono de Techo MXA925 , el cual está diseñado para ofrecer un rendimiento de audio único calidad, incluso en espacios acústicos difíciles.

Junto con el lanzamiento, Shure anunció también una actualización del firmware para el Micrófono de Techo MXA901 , ampliando así su capacidad de captura de audio de alta calidad, flexibilidad y control, desde salas de reuniones pequeñas hasta grandes.

Con motivo del décimo aniversario de la línea MXA, Shure sigue impulsando la tecnología de micrófonos de techo para resolver los mayores desafíos de los integradores: ofrecer una captura de audio excepcional, simplificar la instalación audiovisual y mejorar la seguridad de la red y la gestión remota para dar soporte a los entornos de trabajo impulsados ​​por la IA, tanto en la actualidad como en el futuro.

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MXA901 a la izquierda y MXA925 a la derecha (Image credit: Shure)

El procesador de señal digital (DSP) integrado con inteligencia artificial ofrece una calidad de audio líder en la industria para espacios de reuniones modernos

El nuevo micrófono de techo MXA925 posee una plataforma de procesamiento completamente nuevo que se vuelve más inteligente con el tiempo. El MXA925 cuenta con el procesamiento digital de señales (DSP) integrado IntelliMix® habilitado por IA, que ofrece una captura de audio superior y una inteligibilidad óptima en todo tipo de entornos acústicos. Para los usuarios finales, esto significa que las reuniones simplemente suenan mejor: las voces se escuchan con claridad incluso en salas con mala acústica, donde siempre ha sido difícil oír. Para los equipos de TI y audiovisuales, esto se traduce en menos ajustes, menos incidencias y solicitudes de soporte, y en un rendimiento más uniforme en todos los espacios, junto con un audio más nítido que alimenta las herramientas de IA que impulsan las reuniones diarias.

La cancelación de eco acústico (AEC) mediante IA, junto con la reducción de ruido y la reducción de reverberación mediante IA, permite que el MXA925 supere los desafíos que se presentan en las salas de reuniones reales, como altavoces demasiado cerca del micrófono, la reverberación causada por ventanas y otras superficies, personas que se mueven al hablar o ruidos de fondo que distraen, como teclados o clics de bolígrafos.

Estas funciones entrenadas con IA funcionan de inmediato, lo que facilita su implementación y acelera la estandarización en todos los espacios de reuniones. Las actualizaciones periódicas del firmware seguirán mejorando el rendimiento y protegiendo la inversión de los clientes, a medida que Shure evoluciona y perfecciona los algoritmos con inteligencia artificial del MXA925.

"Concebimos la innovación como un proceso de perfeccionamiento continuo", afirmó Evan Groom, director global de producto de Shure. "El MXA925 se basa en la confianza que los clientes ya depositan en la línea Microflex Advance, a la vez que brinda nuevas capacidades de procesamiento habilitadas por IA que ayudan a que incluso las salas de reuniones con la acústica más difícil ofrezcan un mejor rendimiento."

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El MXA925 también se integra sin problemas a los flujos de trabajo de TI, ofreciendo una seguridad mejorada con conectividad de red RJ45 dual para comunicaciones seguras y protegidas. La gestión remota de dispositivos, la monitorización en tiempo real y las actualizaciones de firmware se proporcionan a través de ShureCloud.

Con certificación para Microsoft Teams y Zoom, el nuevo MXA925 ofrece la captura de audio precisa y detallada que requieren los espacios de colaboración que dependen a diario de herramientas de IA como Copilot o AI Companion.

La actualización de firmware del MXA901 amplía la flexibilidad y el control

Shure también amplía las capacidades del micrófono de techo MXA901 con la actualización de firmware v6.9, ofreciendo a los clientes mayor flexibilidad y control con el mismo diseño industrial elegante. Las nuevas funciones incluyen una compatibilidad mejorada con aplicaciones de amplificación de voz mediante salidas discretas en el modo Steerable Coverage™, un seguimiento de cámara mejorado mediante la función Optimize Tracking, controles adicionales de Automixer y Speech Gating Threshold, y una zona de cobertura automática única y totalmente flexible para garantizar un habla natural en aplicaciones de sala más exigentes.

Gracias a estas actualizaciones de firmware, el MXA901 ahora puede admitir aún más aplicaciones en los espacios de trabajo, y las instalaciones existentes pueden admitir más diseños de salas sin necesidad de añadir ni actualizar hardware.

Continuando con el Legado de MXA

Desde el MXA910 original de 2016 hasta el MXA925 actual, el MXA901 mejorado y el MXA320 lanzado recientemente, toda la gama de productos MXA continúa innovando. El enfoque de Shure en la innovación de sistemas de micrófonos se ha mantenido constante: escuchamos atentamente a los clientes, perfeccionamos el rendimiento y desarrollamos las plataformas de manera reflexiva a lo largo del tiempo.

"Lo más importante es cómo se comporta la tecnología MXA en espacios reales. "Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a los clientes a obtener un audio confiable y constante, independientemente de cómo cambien sus entornos o necesidades", afirmó Sam Sabet, director de tecnología de Shure.

Los modelos MXA925, MXA901 actualizado y el MXA320 estarán presente en el stand de Shure en InfoComm 2026 (del 17 al 19 de junio de 2026). Visite el stand de Shure en el Pabellón Central, sección C9018, para obtener más información.