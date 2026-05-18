realme inaugura la era de los smartphones con batería de 10,000 mAh con la serie "P"

¿Te imaginas un smartphone con una batería capaz de sobrevivir a tu día? Pronto no tendrás que imaginártelo, pues realme prepara el lanzamiento de su nueva Titan Battery de 10,001 mAh, un avance que promete marcar un antes y un después en la evolución de las baterías.

Con este hito tecnológico, realme reafirma su posición como Battery Tech Pioneer y abre oficialmente la era de los smartphones con autonomía de 10,000mAh, redefiniendo por completo las expectativas de duración y libertad de uso para las nuevas generaciones.

Inspirada en su filosofía de marca "Make it real", realme continúa enfocándose en resolver las principales necesidades de los usuarios jóvenes a través de la innovación tecnológica. Frente a una generación cada vez más conectada, que consume gaming, streaming, redes sociales y creación de contenido durante todo el día, la ansiedad por la batería se ha convertido en uno de los mayores retos de la experiencia móvil actual.

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Por ello, realme ha llevado el desarrollo de baterías a un nuevo nivel. Tras presentar el año pasado un smartphone concepto con batería de 10,000mAh, la marca logró llevar esta tecnología a producción masiva en tiempo récord con la nueva Titan Battery de 10,001mAh, demostrando su capacidad para transformar conceptos futuristas en soluciones reales, potentes y accesibles para los usuarios.

La nueva Titan Battery está diseñada para ofrecer una autonomía ultra prolongada de hasta una semana de uso, manteniendo un desempeño estable y eficiente a lo largo de su vida útil. Además, integra una arquitectura avanzada de protección y tecnologías inteligentes de optimización energética que garantizan seguridad, estabilidad y durabilidad incluso bajo condiciones extremas.

Con esta innovación, la serie P de realme busca marcar un nuevo hito en México, brindando a los usuarios jóvenes una verdadera sensación de libertad: menos tiempo conectados al cargador y más tiempo disfrutando de lo que realmente importa. Desde largas sesiones de gaming hasta jornadas completas de entretenimiento y productividad, la nueva generación de la serie P está diseñada para acompañar el ritmo de vida de quienes siempre quieren ir más allá.

La revolucionaria Titan Battery de 10,001mAh será el núcleo energético del próximo realme P4 Power, un dispositivo creado para ofrecer el máximo desempeño, largas jornadas de gaming y una autonomía que rompe los límites de su segmento.

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Más detalles sobre disponibilidad, especificaciones y lanzamiento serán anunciados próximamente. Mantente atento a los canales oficiales de realme para conocer todas las novedades.