Qualcomm y Wayve anuncian colaboración para sistemas avanzados de conducción asistida

¡Atención! Qualcomm y Wayve anunciaron una colaboración técnica que amplía las opciones de los fabricantes de automóviles con un sistema ADAS y AD avanzado y listo para producción para fabricantes de todo el mundo. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

La colaboración incorpora Wayve AI Driver como una capa de inteligencia de conducción de IA de extremo a extremo (end-to-end) a la plataforma Snapdragon Ride de Qualcomm Technologies —de alto rendimiento y probada en el campo— que consiste en sistemas en chip (SoCs) y software de Seguridad Activa (Active Safety) estrechamente integrado, ofreciendo un sistema preintegrado que permite el despliegue de ADAS regulado y sin manos, expandiéndose a entornos de conducción más amplios y capacidades de conducción sin manos y sin supervisión visual (eyes-off). Enfocada en simplificar la implementación y cumplir con las prioridades de los fabricantes en torno a la seguridad, confiabilidad, escalabilidad y tiempo de comercialización, la colaboración está generando un fuerte interés por parte de los fabricantes de automóviles.

“ADAS es donde la escala, la seguridad y el impacto en el mundo real más importan a los fabricantes de automóviles hoy en día”, dijo Anshuman Saxena, vicepresidente y gerente general de ADAS y Robótica de Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon Ride está diseñado para admitir la más amplia gama de estrategias de plataforma a largo plazo, lo que permite a los fabricantes estandarizar a través de programas y regiones mientras mantienen la flexibilidad. Junto con Wayve, estamos empoderando a los fabricantes con más opciones sobre cómo se desarrollan, despliegan y escalan los sistemas de conducción avanzada, al tiempo que los ayudamos a reducir los ciclos de desarrollo, el esfuerzo y el riesgo”.

“Wayve AI Driver está diseñado como un software flexible e independiente del vehículo (vehicle-agnostic) que sirve como la capa de inteligencia para la autonomía de cualquier vehículo, en cualquier lugar. Nuestra colaboración con Qualcomm Technologies proporciona a los fabricantes globales que construyen sobre Snapdragon Ride un camino simplificado para desplegar capacidades de conducción automatizada con IA de extremo a extremo líderes en el mercado, junto con la pila de Seguridad Activa de Qualcomm”, comentó Alex Kendall, cofundador y CEO de Wayve. “Al combinar nuestra inteligencia de conducción de IA física (embodied AI) con el rendimiento de cómputo, la madurez de la plataforma y la escala global de Qualcomm Technologies, estamos ampliando las opciones y entregando valor inmediato a los fabricantes en los sistemas ADAS y de conducción automatizada, con una progresión natural de la operación sin manos a la operación sin supervisión visual”.

Diseñada para servir como una base avanzada de ADAS/AD, la plataforma preintegrada permite a los fabricantes implementar funciones avanzadas y altamente capaces de manera rápida, al tiempo que permite la personalización, el escalado futuro y la actualización. Al reducir la complejidad de integración al combinar el SoC, los sistemas de seguridad activa y el AI Driver, los fabricantes pueden implementar ADAS/AD avanzados y confiables de manera más rápida y con menos tiempo y esfuerzo. El sistema está diseñado para admitir el despliegue global y las estrategias de plataforma y ciclo de vida del vehículo a largo plazo. Como parte de la colaboración, Qualcomm Technologies y Wayve pretenden explorar oportunidades para aprovechar los SoCs de Qualcomm Technologies en futuras aplicaciones de robotaxis de Nivel 4 (L4).

Wayve AI Driver, una pila de software de conducción de IA basada en datos, aprende el comportamiento de conducción directamente de datos del mundo real a gran escala, lo que permite un rendimiento adaptable en distintas regiones, tipos de carreteras y entornos de conducción. Snapdragon Ride con la pila de Seguridad Activa reúne el liderazgo en computación automotriz de Qualcomm Technologies y el procesamiento de alto rendimiento y bajo consumo de energía para la IA en el dispositivo dentro de una arquitectura certificada para seguridad que incluye redundancia, monitoreo en tiempo real y aislamiento seguro del sistema. Snapdragon Ride se basa en una arquitectura abierta y unificada que se escala sin problemas desde los sistemas premium Snapdragon Ride Elite hasta las plataformas de vehículos convencionales. Este diseño ayuda a brindar a los fabricantes un alto rendimiento constante y una aceleración de IA robusta en diferentes programas de vehículos y niveles de capacidad de conducción. También está diseñado para proporcionar flexibilidad en el diseño e integración del sistema, al tiempo que respalda la creciente necesidad de portabilidad y reutilización de software e IA en diversas plataformas, niveles y años de modelo.

Al preintegrar el AI Driver de Wayve con Snapdragon Ride, los fabricantes obtienen una opción adicional para un marco moderno y probado para desplegar ADAS/AD avanzados, además de proporcionar un camino para niveles más altos de capacidad de conducción durante el ciclo de vida del vehículo. Este enfoque abierto tiene como objetivo aumentar la flexibilidad al tiempo que reduce el costo, la complejidad y el riesgo en comparación con los enfoques fragmentados y cerrados. Esta flexibilidad, combinada con la escalabilidad, permite a los fabricantes estandarizar a través de plataformas y regiones mientras conservan la capacidad de diferenciar las experiencias de marca y los niveles de los modelos.