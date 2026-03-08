Prospex SRPL15: la nueva apuesta de Seiko por el buceo profesional contemporáneo

¡Es oficial! Seiko anunció el nuevo Prospex SRPL15, se trata de una creación que reafirma el compromiso de la marca con la manufactura japonesa con la precisión, confiabilidad y diseño funcional dirigida a los más exigentes.

Parte de la colección Prospex, este modelo ha sido concebido para quienes buscan piezas capaces de ir más allá de la superficie, combinando ingeniería mecánica robusta con una propuesta estética contemporánea.

Estética monocromática y carácter técnico

El Prospex SRPL15 destaca por su diseño completamente monocromático en negro, una interpretación moderna del reloj de buceo profesional que enfatiza su carácter contemporáneo.

Su caja de acero inoxidable con recubrimiento endurecido se integra armónicamente con una carátula negra de líneas limpias y un brazalete de silicón a juego, logrando una presencia uniforme y decididamente funcional. Esta composición visual refuerza la legibilidad, la sobriedad y la identidad instrumental que distingue a la colección.

El modelo incorpora bisel giratorio unidireccional, calendario de fecha y LumiBrite en manecillas e índices, asegurando visibilidad óptima incluso en condiciones de baja iluminación.

En su interior, el SRPL15 está equipado con el calibre automático 4R35, con capacidad de carga manual y una reserva de marcha aproximada de 41 horas. Su desempeño estable y duradero lo convierte en un instrumento confiable tanto para el buceo profesional como para el uso cotidiano.

La caja cuenta con corona y fondo atornillados y ofrece resistencia al agua de 200 metros bajo estándares ISO para buceo, garantizando desempeño en condiciones extremas.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Seiko) (Crédito de la imagen: Seiko) (Crédito de la imagen: Seiko)

Versatilidad Atemporal

El nuevo Prospex SRPL15 representa una evolución dentro de la colección al equilibrar funcionalidad técnica con una estética refinada y urbana. Su propuesta monocromática refuerza su versatilidad, permitiendo que acompañe tanto actividades de exploración como escenarios cotidianos.

Más que un reloj de buceo, el SRPL15 es una declaración de diseño y rendimiento, creada para quienes valoran la precisión y la confiabilidad como elementos esenciales de cada desafío.

El nuevo Prospex SRPL15 se encuentra disponible en boutiques y distribuidores autorizados de Seiko.

Características principales