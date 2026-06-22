Prime Day 2026 México: Aprovecha miles de ofertas que no te puedes perder

¡La espera terminó! El Prime Day 2026 inicia este 23 de junio y termina el próximo 29 del mismo mes, ¿estás listo para disfrutar de millones de ofertas especiales durante estos días?

A continuación te compartimos todas las consideraciones que debes de tomar en cuenta para disfrutar del evento.

Lo primero que debes de saber es la hora exacta, el evento iniciará las 12:01 a.m. del 23 de junio y, durante los días mencionados, los miembros Prime podrán acceder a descuentos en algunas de las marcas más populares, productos en tendencia, artículos de pequeñas y medianas empresas mexicanas, dispositivos Amazon y mucho más, todo con los beneficios de envíos rápidos y gratuitos incluidos en su membresía.

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Ya sea para adelantar compras, encontrar ese producto que llevas tiempo buscando o descubrir nuevos favoritos, Prime Day ofrece una oportunidad única para ahorrar en una amplia selección de artículos.

¿Cómo puedo acceder a las ofertas de Prime Day 2026?

Para poder disfrutar de las ofertas disponibles durante el Prime Day 2026 es importante mencionar que debes de contar con una suscripción "Prime" activa, ya que es un beneficio exclusivo, pero no te preocupes, ya que si aún no eres miembro Amazon Prime, puedes comenzar con un periodo gratuito de 30 días activando tu membresía en la página oficial de Amazon.

¿Cómo descubrir las ofertas disponibles?

Del 23 al 29 de junio, nuevas ofertas aparecerán continuamente en Amazon.com.mx y en la app de Amazon. Además, también habrá ofertas relámpago, las cuales estarán disponibles por tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que se recomienda aprovecharlas tan pronto como estén activas.