ŌURA llega oficialmente a México con Oura Ring 4 en alianza exclusiva con Liverpool

¡La espera terminó! ŌURA llegó oficialmente a México a través de una alianza exclusiva con Liverpool.

¿Qué significa esto? Que por primera vez los consumidores podrán adquirir Oura Ring, integrando tecnología avanzada, diseño para el uso cotidiano e información respaldada por la ciencia en torno al sueño, el estrés y la recuperación.

Los datos de ŌURA de usuarios en México muestran por qué este lanzamiento es tan relevante: aunque las personas duermen bien, los niveles de estrés se posicionan entre los más altos del mundo. Entre los miembros de Oura en México, los datos muestran en promedio:

7 horas con 6 minutos de sueño por noche, por encima del promedio global de 6 horas con 50 minutos

95 minutos de sueño REM por noche, el nivel más alto del mundo

76 minutos de sueño profundo por noche, el nivel más alto del mundo

127 minutos de tiempo en estrés cada día, el nivel más alto del mundo

“Los datos de nuestros miembros en México muestran el nivel más alto de estrés fisiológico a nivel global”, señaló Doug Sweeny, Chief Marketing Officer de ŌURA. “El país enfrenta días exigentes, mientras continúa priorizando la salud a largo plazo mediante un sueño de alta calidad. ŌURA les ayuda a comprender ese equilibrio: identificar detonantes únicos de estrés, reconocer cuándo desacelerar y construir pequeños hábitos diarios que favorecen la recuperación. Lanzar en México junto a Liverpool, uno de los retailers más confiables e influyentes del país, representa un hito en nuestra misión de llevar información de salud personal respaldada por la ciencia a más personas en todo el mundo”.

Oura Ring 4 en México: Modelos de titanio y cerámica

Oura Ring 4 es un anillo inteligente diseñado para la vida diaria que actúa como un acompañante personal de salud, capaz de monitorear más de 50 métricas de salud y bienestar y traducirlas en información clara y personalizada a través de la Oura App (iOS y Android). Impulsado por la tecnología Smart Sensing de ŌURA, Oura Ring utiliza algoritmos inteligentes y sensores de grado de investigación que se ajustan al cuerpo único de cada persona, incluyendo la forma del dedo, el tono de piel y otras diferencias individuales. Su sistema de detección multionda y sus 18 rutas de señal ofrecen una visión más clara y confiable del cuerpo, transformando esas señales en información de salud más precisa y personalizada.

Este modelo está fabricado con titanio ligero e integra sensores empotrados para brindar comodidad 24/7, incluso durante el sueño. Disponible en 12 tallas (de la 4 a la 15), la gama más amplia dentro de los smart ring, y en seis acabados (Black, Silver, Stealth, Brushed Silver, Gold y Rose Gold), combina alto desempeño con un diseño refinado y minimalista.

El Oura Ring 4 Ceramic ofrece las mismas capacidades avanzadas de monitoreo de salud en un diseño premium de cerámica de zirconia. Disponible en Cloud, Tide, Petal y Midnight, brinda una opción de estilo más expresiva sin comprometer el rendimiento. En esta colección, el color es parte del material, no proviene de pigmentos, sino de minerales, lo que garantiza su durabilidad. Cada anillo también incluye herramientas de cuidado específicas, como una almohadilla de pulido cerámico, que favorecen su conservación a largo plazo.

Disponible en México

A partir del 11 de febrero, Oura Ring 4 y Oura Ring 4 Ceramic estarán disponibles exclusivamente en Liverpool, tanto en tiendas físicas como en línea, convirtiendo a Liverpool en el primer y único socio oficial de retail de la marca en México. Los precios comienzan a partir de los $7,869 MXN.

“En Liverpool ofrecemos a nuestros clientes una experiencia de compra única y personalizada, reuniendo lo mejor del mundo en un solo lugar. Por ello, evolucionamos constantemente nuestra oferta de bienestar y tecnología con marcas y productos innovadores”, comentó Daniela Hernández de Liverpool. “Nos enorgullece ser el distribuidor exclusivo de Oura Ring en México, que combina innovación, diseño e información de salud respaldada por la ciencia, con el compromiso de estar siempre presentes: en todas partes, todos los días, para toda la vida”.