OpenClaw aprovecha las GPUs RTX para llevar la IA local a otro nivel
OpenClaw promete una nueva forma de trabajar con IA, siempre activa y personalizada
¿Has escuchado hablar de OpenClaw, un agente de IA "local-first" en rápido crecimiento? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues, NVIDIA publicó una guía que muestra cómo ejecutar OpenClaw completamente en local en PCs con RTX y en DGX Spark:
- Configuración en Windows mediante WSL
- Configuración de LLM locales con LM Studio u Ollama
- Recomendaciones de modelos según el nivel de memoria de la GPU: desde modelos más pequeños de 4B en GPUs con 8–12 GB, hasta gpt-oss-120B en DGX Spark con 128 GB de memoria
Dado que OpenClaw está diseñado para estar siempre activo, su ejecución en local resulta muy atractiva: las GPUs RTX aceleran la inferencia de LLM mediante Tensor Cores y herramientas optimizadas con CUDA como Llama.cpp y Ollama, lo que permite flujos de trabajo agentivos más ágiles sin enviar datos sensibles a la nube.
Los usuarios pueden activar OpenClaw para redactar correos electrónicos automáticamente, gestionar su calendario y administrar y dar seguimiento a proyectos de manera proactiva. También puede generar informes de investigación que combinan búsquedas web con el contexto personalizado de archivos locales.
