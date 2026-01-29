Nothing revela sus planes para 2026: nuevos teléfonos, expansión global y más innovación

¿Eres fan de "hueso colorado" de Nothing? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues la empresa con sede en Londres reveló un video de su director ejecutivo, Carl Pei, en el que habla sobre los planes de la compañía para 2026, los cuales incluyen la mejora de la serie (a), la expansión global de la red minorista, nueva sede en Londres/global, funciones adicionales para el Phone (3) y muchísimo más.

Pero no te preocupes, a continuación te dejamos más detalles, así como el video de Carl Pei.

Phone (4a): A New Chapter - YouTube Watch On

Puntos clave:

2025

Ha sido un gran año para Nothing: 1000 millones de dólares en ventas acumuladas, 200 millones de dólares recaudados y ahora cuenta con 11,000 inversores comunitarios.

2026

Este año marca el inicio de la segunda fase de Nothing: maduración, mejora, innovación de productos y desarrollo de la marca.

El nuevo director de marca, Charlie Smith (antiguo director de marketing de Loewe), se centrará en la próxima generación de usuarios de Nothing gracias a su experiencia en el sector de la moda de lujo.

Apertura de la nueva sede mundial en Londres, en el primer trimestre de 2026. El espacio ha sido diseñado por Heatherwick Studio y supone el inicio del campus de Nothing en King's Cross, Londres.

El 14 de febrero se inaugurará una segunda tienda Nothing en Bangalore, India, y pronto le seguirán otras en Nueva York y Tokio.

Nuevos productos

Nothing "redoblará sus esfuerzos" en la categoría de auriculares supraaurales durante 2026.

No habrá ningún nuevo smartphone insignia en 2026, el Phone (3) seguirá siendo el buque insignia.

"No vamos a sacar un nuevo buque insignia cada año por el simple hecho de hacerlo, queremos que cada actualización sea significativa. El hecho de que el resto del sector haga las cosas de una determinada manera no significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo", afirma Carl Pei, director ejecutivo de Nothing.

Nothing mejorará su serie de smartphones (a) con el Phone (4a). Se acercará más a una experiencia insignia en 2026 y supondrá una evolución completa con respecto a la serie Phone (3a).

En cuanto al diseño, hay "una nueva y atrevida experimentación con el color".