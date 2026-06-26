Ninja CREAMi Scoop & Swirl llega a México: prepara helado suave y tradicional desde casa

¡Atención! La Ninja CREAMi Scoop & Swirl llega a México, ¿estás listo para disfrutar de helados suaves desde la comunidad de tu casa?

Cabe destacar que la Ninja CREAMi Scoop & Swirl está diseñada para transformar ingredientes cotidianos en experiencias personalizadas, creativas y llenas de sabor con solo presionar un botón.

En un país donde ingredientes como la vainilla, la cajeta, el chocolate, el café, el mango, la jamaica, el tamarindo, la horchata, el coco o incluso el chile forman parte de la identidad gastronómica, Ninja CREAMi Scoop & Swirl abre nuevas posibilidades para reinterpretar los sabores favoritos de los mexicanos y convertirlos en postres únicos preparados desde casa. Más que una máquina para hacer helados, representa una plataforma de creatividad culinaria que permite experimentar, combinar ingredientes y crear recetas que reflejen gustos, tradiciones y momentos especiales.

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Esta propuesta llega en un momento en el que los consumidores buscan cada vez más experiencias personalizadas dentro del hogar. Desde reuniones familiares y celebraciones con amigos hasta las tardes de entretenimiento viendo los partidos que hoy concentran la conversación global, los postres se han convertido en una forma de compartir experiencias, crear recuerdos y disfrutar momentos cotidianos de una manera diferente.

Diseñada para quienes disfrutan explorar nuevas experiencias gastronómicas, Ninja CREAMi Scoop & Swirl incorpora la tecnología Creamify 2 en 1, capaz de transformar mezclas congeladas en helados tradicionales o suaves con resultados cremosos y consistentes. Gracias a sus 13 programas automáticos de un solo toque, los usuarios pueden preparar una amplia variedad de recetas sin complicaciones y con resultados personalizados:

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Helado, Gelato, Helado ligero, Yogur helado, CreamiFit, Mezcla, Nieve Helado suave: Helado suave, Crema congelada, Helado ligero, Yogur helado, CreamiFit, Fruta batida

Una de las principales innovaciones de esta nueva generación es su sistema automático de servido de helado suave que permite disfrutar una experiencia mucho más interactiva y divertida. Con tres velocidades de dispensación, preparar conos, vasos o postres congelados se convierte en una actividad para compartir en familia o con amigos, añadiendo un componente de entretenimiento al proceso de preparación.

Además, cuenta con seis programas especializados para helado suave que permiten elaborar desde yogurt congelado y natillas hasta mezclas de frutas y alternativas más ligeras de helado, ampliando las opciones para distintos gustos y ocasiones.

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La personalización es otro de sus principales atributos. La función Customization permite controlar completamente los ingredientes utilizados para adaptar cada receta a preferencias específicas, incluyendo versiones bajas en azúcar, libres de lácteos o veganas. A ello se suma la función Mix-Ins, que incorpora ingredientes adicionales como chocolate, galletas, nueces, frutas o dulces para crear combinaciones prácticamente ilimitadas.

Esta flexibilidad responde a una tendencia de consumo cada vez más relevante: encontrar formas de disfrutar alimentos indulgentes sin dejar de lado los objetivos de bienestar. En este contexto surge CreamiFit, un programa especialmente diseñado para procesar mezclas con alto contenido de proteína y menor aporte calórico, permitiendo crear postres que equilibran sabor, nutrición y placer. Más que una función adicional, CreamiFit responde a la creciente demanda de consumidores que buscan alternativas alineadas con estilos de vida activos y conscientes, sin renunciar a disfrutar de sus antojos favoritos.

La versatilidad de Ninja® CREAMi® Scoop & Swirl la convierte en una solución ideal para distintos perfiles de usuario: familias que buscan actividades divertidas para compartir en casa, entusiastas de la cocina interesados en experimentar con nuevas recetas, creadores de contenido gastronómico en búsqueda de formatos innovadores y consumidores enfocados en el bienestar que desean adaptar sus postres a objetivos nutricionales específicos.

Para complementar la experiencia, la máquina incluye dos recipientes para preparación y almacenamiento, accesorios especializados para servir, bandeja de goteo removible y un recetario con más de 30 propuestas artesanales que inspiran nuevas creaciones desde el primer uso. Asimismo, sus componentes principales son libres de BPA y aptos para lavavajillas, facilitando la limpieza y el uso cotidiano.

Con este lanzamiento, SharkNinja fortalece su apuesta por acercar la innovación culinaria a los hogares mexicanos mediante soluciones que combinan tecnología, personalización y creatividad. Ninja® CREAMi® Scoop & Swirl no solo permite preparar helados; invita a reinterpretar los sabores que forman parte de la cultura gastronómica mexicana y convertir cada receta en una experiencia única para compartir.