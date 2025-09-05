Motorola y Swarovski lanzan en México la exclusiva “Brilliant Collection”

¿La tecnología y el diseño premium se pueden unir en un dispositivo? La respuesta es un rotundo sí y para muestra de ello la nueva "The Brilliant Collection" de Motorola, se trata de una edición exclusiva creada en colaboración con Swarovski que conmbina innovación y sofisticación.

Cabe mencionar que esta colección llega a México con el motorola razr 60 en color PANTONE Ice Melt y los moto buds loop en colores PANTONE Ice Melt & French Oak, piezas creadas con meticuloso detalle para fusionar vanguardia y un brillo único.

Un plegable icónico con brillo propio

El nuevo motorola razr 60 Ice Melt redefine la experiencia plegable, combinando un diseño de lujo con características de primer nivel. Este dispositivo no solo es un smartphone, es una declaración de estilo. Su pantalla principal ofrece una inmersión total, mientras que la pantalla externa permite interactuar con notificaciones y widgets de forma intuitiva, incluso cuando está plegado. Su acabado acolchado con cristales Swarovski incrustados captura la luz de manera espectacular, evocando la pureza y el brillo de una joya. Ideal para quienes buscan lo último en tecnología manteniendo una personalidad única.

Audio inmersivo + estilo distinguido

Complementando al nuevo dispositivo de la familia razr 60, los moto buds loop Ice Melt & French Oak ofrecen una calidad de audio excepcional envuelta en un diseño artístico. Estos auriculares fueron pensados para brindar una experiencia sonora inmersiva, con graves profundos y agudos claros, permitiendo a los usuarios disfrutar de su música, podcasts o llamadas con una claridad impresionante gracias a su tecnología Sound By Bose. Además, su diseño ergonómico asegura un ajuste cómodo y seguro, mientras que los tonos PANTONE reflejan la elegancia y el lujo de la colección, convirtiéndolos en un accesorio original que complementa cualquier estilo.

Precio y disponibilidad

El nuevo motorola razr 60 con cristales Swarovski ya está disponible desde $21,999.00 y los moto buds loop con cristales Swarovski en color Ice Melt o French Oak desde $4,999.00. Encuentra ambos productos en Liverpool, www.motorola.com.mx, y Motorola Stores.

Además, del 11 al 21 de septiembre estará disponible en bundle promocional el motorola razr 60 y moto buds loop, ambos con cristales Swarovski, por sólo $24,999.00, disponible en la página oficial y Motorola Stores.