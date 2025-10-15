Motorola impulsa la revolución NFC en el transporte y la vida diaria en México

¿Aún vives en el pasado y no utilizas los pagos sin contacto? Tal vez es tiempo de cambiarlo.

Los pagos sin contacto están en crecimiento, impulsados por la modernización del transporte público en la CDMX y por la creciente cantidad de smartphones con tecnología NFC. Motorola acompaña este cambio con una oferta diversa de dispositivos diseñados para facilitar la conectividad y las transacciones digitales.

Si observas que una persona apoya su celular en el validador del transporte público y pasa sin más, no te sorprendas. Tampoco si dentro de una cafetería alguien recibe su pedido sin sacar efectivo o una tarjeta. Esa persona tiene instalada una billetera digital en su smartphone, lo que le permite realizar pagos sin contacto, una tendencia que cada vez gana más fuerza en México.

El secreto detrás de esta tecnología son los chips NFC (Near Field Communication o Comunicación de Campo Cercano), los mismos que se usan en las tarjetas bancarias sin contacto y que hoy están presentes en muchos smartphones Motorola.

En la Ciudad de México, el Sistema de Movilidad Integrada (MI) ya permite el pago del Metro, Metrobús y RTP a través de billeteras electrónicas y tarjetas bancarias sin contacto. Si tienes un smartphone Motorola con NFC, puedes pagar tu viaje acercando el celular al torniquete, usando una tarjeta bancaria vinculada y sin necesidad de portar la tarjeta física de Movilidad Integrada.

Además, quienes prefieren seguir usando la Tarjeta de Movilidad pueden recargar desde la App CDMX. Solo hay que ingresar a la opción “Recarga de Tarjeta MI”, colocar la tarjeta detrás del celular para que la app la lea, seleccionar el monto y pagar con una tarjeta bancaria.

Accesible para todos

Con el Mundial acercándose y visitantes de todo el mundo preparando su viaje a México, la tecnología NFC se volverá una gran aliada para agilizar la experiencia tanto de turistas como locales. Imagina recorrer la ciudad, tomar el Metro o pagar en tu tienda favorita con el mismo celular que usas para capturar tus mejores momentos: rápido y más seguro.

Lo mejor de todo: esta tecnología ya no es exclusiva de los modelos de gama alta. “La demanda por esta tecnología crece al mismo ritmo que los usos disponibles”, explicó Armando Rangel, gerente de producto de Motorola México. “Hoy queremos que más personas puedan disfrutar la practicidad de pagar con su celular, sin importar el modelo que elijan.”, puntualizó.

Los pagos sin contacto se consolidaron gracias a las billeteras electrónicas —como Google Wallet, BBVA Wallet, Apple Pay, PayPal y Mercado Pago—, que se pueden vincular fácilmente con tarjetas de crédito o débito.

“Dado lo cómodo y seguro que resulta pagar con el celular, detectamos que contar con NFC en el smartphone es algo muy apreciado entre nuestros usuarios”, añadió Armando.

Motorola continúa democratizando el acceso a la tecnología, incorporando NFC incluso en modelos más accesibles como el moto g56 y el moto g86, permitiendo que más personas puedan pagar el transporte público, su café diario o sus compras cotidianas desde el celular.

¿Cómo saber si tu celular tiene NFC?

Entra a Ajustes. Selecciona Conexiones o Dispositivos conectados. Si tu smartphone lo tiene, aparecerá la opción NFC. Actívala para comenzar a usar billeteras digitales.

Celulares Motorola con NFC

Motorola cuenta con una amplia lista de smartphones con NFC, compatibles con pagos sin contacto a través de billeteras electrónicas:

motorola razr 60 ultra

motorola razr 60

motorola edge 60 pro

motorola edge 60 fusion

motorola edge 60

moto g86

moto g56

motorola razr 50 ultra

motorola razr 40

motorola razr 40 ultra

motorola edge 50 ultra

motorola edge 50 pro

motorola edge 50

motorola edge 50 fusion

motorola edge 40

motorola edge 40 pro

motorola edge 40 neo

motorola edge 30 ultra

motorola edge 30 fusion

motorola edge 30 pro

motorola edge 30 neo

motorola edge 30

motorola edge 20 pro

motorola edge 20 lite

moto g85 5G

moto g75 5G

moto g35 5G

moto g15

moto g84 5G

moto g54 5G

moto g82 5G

moto g72

moto g52

moto g42

moto g71 5G

moto g51 5G

moto g200 5G

moto g60s

moto g100

Además de contar con un celular con NFC, para realizar pagos sin contacto es necesario tener una billetera digital con tus tarjetas bancarias.

En Android, puedes usar la Billetera de Google (Google Wallet). Para agregar tus tarjetas, solo sigue estos pasos:

Abre la aplicación Google Wallet.

Elige Tarjeta de pago.

Selecciona Nueva tarjeta de crédito o débito.

Escanea la tarjeta o ingresa los datos manualmente.

Guarda y continúa.

Acepta las condiciones del banco emisor.

Al pagar, solo acerca tu smartphone al lector y espera a que vibre o suene. Si tienes varias tarjetas registradas, elige desde cuál se hará el pago.

Con los nuevos equipos motorola razr 60 ultra, razr 60, edge 60 pro, edge 60 fusion, edge 60, moto g86 y moto g56, Motorola reafirma su compromiso con acercar la innovación a todos, permitiendo que cada vez más personas disfruten de la practicidad de los pagos sin contacto.