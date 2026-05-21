Motorola apuesta por el Lifestyle Tech en México con nuevos razr, edge y accesorios premium

¡Motorola consiente al mercado mexicano con nuevos dispositivos! Los cuales se adaptan a nuestras necesidades y a la tecnología que evoluciona sin pausas.

De esta manera, llegan nuevos integrantes premium a su portfolio en México, una propuesta que combina ingeniería, diseño y experiencia para las nuevas familias de Motorola. Ya se pueden conseguir en el país el nuevo motorola signature y los moto buds 2 plus Collection con cristales Swarovski; motorola razr fold , motorola razr 70 ultra y razr 70 ; y el motorola edge 70 pro con el flamante enfoque de diseño Collections by Motorola .

Además, Motorola en México presentó todo acerca de su enfoque Lifestyle Tech, su nueva visión que busca convertirlo en la marca de referencia de Lifestyle Tech en la industria móvil. Este enfoque se adentra en cómo diseñan su ecosistema.

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La compañía consolida así una visión en la que el smartphone no sólo responde a exigencias de rendimiento y durabilidad, sino que también se posiciona como un objeto de diseño capaz de expresar identidad, sin resignar potencia ni confiabilidad en el uso cotidiano.

motorola razr family: razr fold, razr 70 ultra y razr 70

(Image credit: Motorola)

Tras el debut de motorola razr fold, Motorola sigue evolucionando su emblemática gama razr con el lanzamiento de dos nuevos dispositivos: el motorola razr 70 ultra y el motorola razr 70 . Diseñada para ofrecer experiencias más inteligentes y personalizadas en un formato elegante y portátil, la nueva generación de teléfonos plegables razr combina un diseño refinado, un rendimiento avanzado e inteligencia artificial para satisfacer una amplia gama de necesidades de los usuarios, desde la flexibilidad en el día a día hasta la innovación de primer nivel propia de los modelos insignia.

Brilliant Collection suma motorola signature y moto buds 2 plus

(Image credit: Motorola)

Motorola presenta las últimas incorporaciones a la Brilliant Collection, una línea de productos exclusiva que refleja el lujo moderno y el diseño sensorial. Combina la experiencia tecnológica y la innovación de Motorola con los cristales de Swarovski, la tecnología de sonido de Bose y un color Pantone especialmente seleccionado para reinventar el motorola signature y los moto buds 2 plus de una manera nueva y deslumbrante.

FIFA Collections: acompañando la pasión del fútbol

(Image credit: Motorola)

Motorola, como socio oficial de smartphones de la FIFA World Cup 2026 anunció hace unas semanas la disponibilidad en México la FIFA World Cup 26 Collection, representada por el nuevo motorola razr fold y el edge 70 fusion, ambos smartphones incluyen una placa de oro y refinados detalles chapados en oro de 24 quilates que fusionan un diseño premium, tecnología de vanguardia y la cultura del fútbol.

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moto things se expande con moto watch, moto sound flow & moto tag 2

(Image credit: Motorola)

La familia moto things se agranda con su primer altavoz, un nuevo reloj y un localizador inteligente. moto sound flow es el primer altavoz portátil de Motorola, con tecnología Sound by Bose, conectividad Wi-Fi y UWB, batería de larga duración y sonido envolvente. El moto watch es un smartwatch de diseño clásico con funciones avanzadas de bienestar desarrolladas junto a Polar y hasta 13 días de autonomía. Y el moto tag 2 es un localizador inteligente con UWB y compatibilidad con Google Find Hub, diseñada para localizar objetos con máxima precisión y más de 500 días de batería.