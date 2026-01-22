“Mi selección es JBL”: la marca que hará sonar la pasión del futbol

¿Cuántos de ustedes están sumamente emocionados por el arranque del torneo de selecciones más importante del mundo? Si efectivamente eres uno de los millones de fans que no pueden esperar más, no te preocupes, no eres el único y JBL, Audio Oficial de la Selección Nacional de México está contigo, incluso ya tiene todo listo para acompañarnos haciendo que se escuche, se sienta y se comparta cada partido.

Hace cuatro años, durante el torneo, se generaron más de 93 millones de publicaciones en redes sociales y más de 260 mil millones de impresiones a nivel global, confirmando que el futbol ya no solo se ve: se comparte, se comenta y se vive en tiempo real.

Hoy, más del 50% de la Generación Z consume contenido deportivo a través de formatos de audio como podcasts, streaming o clips cortos, mientras que más del 40% utiliza activamente redes sociales durante los partidos para seguir reacciones, jugadas destacadas y momentos clave. En este nuevo ecosistema, el sonido se vuelve protagonista y JBL se posiciona como el aliado natural para amplificar la pasión por la Selección Nacional de México.

Bajo el concepto “Mi selección es JBL”, la marca invita a la afición a expresarse, compartir su pasión y formar parte de una conversación que irá creciendo en los próximos meses. Los fans podrán sumarse utilizando el slogan y compartiendo su apoyo a la Selección Nacional de México en redes sociales, etiquetando a @jbl_mx, donde la marca estará revelando dinámicas, experiencias y sorpresas especiales rumbo al inicio del torneo. Además, JBL invita a seguir su cuenta oficial para no perderse ningún anuncio y ser parte de todo lo que viene.

De cara a los próximos meses, JBL desplegará una serie de experiencias diseñadas para encender la emoción rumbo al 11 de junio, fecha en la que México debutará frente a Sudáfrica. Además de activaciones especiales en partidos clave de preparación —como el esperado encuentro frente a Portugal—, la marca comenzará a generar expectativa en torno a una promoción exclusiva ligada a la compra de productos JBL, que brindará a los fans la oportunidad de vivir el Mundial de una forma única.

“En JBL creemos que el sonido tiene el poder de unir a las personas y de intensificar las emociones. Ser parte del camino de la Selección Nacional de México nos permite conectar con una afición que vive el futbol con el corazón”, comentó Diego Ocaranza, Regional Marketing Manager de JBL. “Queremos que cada gol, cada reacción y cada momento clave se escuche con la fuerza que merece. Por eso, invitamos a todos a sumarse a Mi selección es JBL y estar atentos a lo que viene”, concluyó.

La alianza de JBL como Audio Oficial de la Selección Nacional de México se dio a conocer en 2025 y abarca todas las categorías: varonil, femenil y juveniles. Con esta colaboración, JBL reafirma su compromiso de estar presente en los momentos que más importan para los mexicanos, acompañando cada paso del camino rumbo a la máxima cita del futbol mundial, porque cada emoción cuenta y cada emoción merece sonar como nunca antes.