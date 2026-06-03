MG Tech Day: así apuesta MG por las nuevas energías en México

¿Habías escuchado hablar de MG Tech Day? Se trata de un espacio donde la marca presentó la evolución de su estrategia tecnológica y de nuevas energías en México.

El encuentro se realizó en un momento relevante para la marca. En cinco años de operación en México, MG ha superado las 250 mil unidades vendidas, se ha mantenido durante cuatro años consecutivos dentro del Top 10 de ventas de la industria y actualmente es la marca automotriz china número uno en el país. Tan solo entre enero y abril de 2026, la marca acumuló 18,760 unidades comercializadas, consolidando el mejor inicio de año desde su llegada al mercado mexicano.

Durante el evento, MG destacó cómo su estrategia tecnológica parte de una visión clara: hoy no existe una sola manera de vivir la transición hacia nuevas energías. Por ello, la marca ha fortalecido una oferta multienergía que integra motorizaciones de combustión, híbridas e híbridas enchufables, buscando ofrecer alternativas funcionales, accesibles y alineadas con las condiciones reales de movilidad de las y los conductores mexicanos.

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Uno de los modelos protagonistas de la jornada fue la HS PHEV, presentada bajo el concepto "EV but not EV", una propuesta que combina la experiencia de manejo de un vehículo eléctrico con la flexibilidad de un motor a gasolina para trayectos de larga distancia. El modelo incorpora una batería de 21 kWh, una autonomía eléctrica superior a 100 kilómetros y una autonomía combinada mayor a 1,200 kilómetros. Además, desarrolla una potencia combinada de 274 HP y cuenta con una eficiencia energética superior a 100 km/l en condiciones combinadas.

Asimismo, MG presentó los modelos ZS HEV y HS HEV, que ya se han ganado un lugar en el mercado, están pensados para quienes buscan ahorrar la mayor cantidad de combustible posible y reducir emisiones, sin necesidad de cambiar sus hábitos de manejo ni preocuparse por buscar un cargador.

La experiencia del MG Tech Day se dividió en cuatro pilares fundamentales de rendimiento y seguridad:

Lanzamiento de torque inmediato: Los asistentes pusieron a prueba la aceleración de 0 a 100 km/h, experimentando la entrega inmediata del motor eléctrico de 135 kW en combinación con el motor turbo, gestionando una tracción óptima desde posición estática.

Los asistentes pusieron a prueba la aceleración de 0 a 100 km/h, experimentando la entrega inmediata del motor eléctrico de 135 kW en combinación con el motor turbo, gestionando una tracción óptima desde posición estática. Frenado de precisión y regeneración inteligente: Mediante maniobras de frenado instantáneo, se demostró la estabilidad del chasis y la actuación de los sistemas ABS. Asimismo, se evaluó el sistema de freno regenerativo, el cual utiliza un generador de 110 kW para convertir la energía cinética en electricidad, recargando la batería de 21.4 kWh y extendiendo la autonomía eléctrica.

Mediante maniobras de frenado instantáneo, se demostró la estabilidad del chasis y la actuación de los sistemas ABS. Asimismo, se evaluó el sistema de freno regenerativo, el cual utiliza un generador de 110 kW para convertir la energía cinética en electricidad, recargando la batería de 21.4 kWh y extendiendo la autonomía eléctrica. Seguridad proactiva (ADAS): Una de las pruebas más impactantes fue la demostración del Asistente de Colisión Frontal (FCW) y el Frenado Automático de Emergencia (AEB) utilizando un dummy. El vehículo logró detenerse por completo de forma autónoma antes del impacto, validando la precisión de sus sensores de radar y cámaras de alta definición.

Una de las pruebas más impactantes fue la demostración del Asistente de Colisión Frontal (FCW) y el Frenado Automático de Emergencia (AEB) utilizando un dummy. El vehículo logró detenerse por completo de forma autónoma antes del impacto, validando la precisión de sus sensores de radar y cámaras de alta definición. Dinámica de manejo personalizada: Los conductores exploraron la versatilidad del vehículo a través de sus modos Eco, Sport, Normal y Personalizado, adaptando el tren motriz y la dirección a las exigencias de la pista de Rancho Atalaya.

El secreto de estos autos es la tecnología Duo Drive, un sistema exclusivo de MG que combina un potente generador eléctrico con una transmisión inteligente. Esto se traduce en un manejo suave, aceleraciones ágiles y un aprovechamiento óptimo de la energía en cada kilómetro.

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"El MG Tech Day representa un paso clave en nuestra estrategia de producto. La combinación de nuestras tecnologías HEV y PHEV no solo enriquece nuestra oferta en México, sino que pone al alcance de más personas una movilidad eficiente, potente y fácil de usar. Con soluciones como Duo Drive y el concepto 'EV but not EV', demostramos que dar el paso hacia un auto más sustentable no significa sacrificar la emoción de manejar; al contrario, la mejora por completo", señaló Daniel Nava, Vicepresidente de Operaciones de MG Motor México

Modelos como ZS HEV, HS HEV y HS PHEV confirman el compromiso a largo plazo de MG Motor con el desarrollo del mercado automotriz en el país. Desde su llegada, la marca ha mantenido un crecimiento sólido y constante, logrando ganarse la confianza de más de 250 mil familias mexicanas. Con esta base, MG continuará impulsando tecnologías accesibles y eficientes que sigan acompañando el desarrollo del país.