México se convierte en el primer país en recibir a "Alexa+" en español y esto es todo lo que necesitas saber

Sin duda, Alexa ha dejado de ser solo un dispositivo, para muchos incluso se ha convertido en un miembro más de la familia, pues en la vida ajetreada de los mexicanos, entre juntas, correos y reuniones, Alexa nos ayuda a estar presente en todo: nos puede recordar cualquier actividad, como una junta en 10 días a las 2pm, guardar recetas sin "tomate" tomando en cuenta nuestras alergias o gustos, incluso nos puede advertir de tardes lluviosas o salvarnos en un día "aburrido" con ideas de juegos y actividades únicas.

Como para muchas personas en México, Alexa forma parte de la familia. Pero todo lo que hemos vivido juntos hasta ahora es apenas el principio.

Hoy la experiencia de Alexa en México cambia por completo con la llegada de Alexa+, lo que convierte a nuestro país en el primero de habla hispana donde se lanza esta tecnología.

Durante años, Alexa ha sido una aliada de confianza en los hogares mexicanos, ayudando en el día a día con todo: desde poner música hasta controlar dispositivos inteligentes. De hecho, solo en los últimos cinco años, los mexicanos han interactuado con Alexa más de 70 billones de veces. Ahora, gracias a los últimos avances en inteligencia artificial generativa, Amazon ha transformado completamente la experiencia. Alexa+ es mucho más inteligente, habla de forma más natural, y lo más importante: puede hacer cosas reales por ti. Desde reservar una mesa en tu restaurante favorito hasta comprar más azúcar antes de que se te acabe en la despensa. Todo esto diseñado para hacer la vida de nuestros clientes en México más fácil cada día.

Hablar con Alexa+ se siente natural

Hablar con Alexa+ es como platicar con alguien cercano. Me ha sorprendido lo natural e intuitiva que se siente: parece menos una interacción con un asistente virtual y más una conversación con un amigo que realmente te entiende. Las pláticas son muy fluidas, sin importar que te quedes a la mitad de una idea, uses expresiones cotidianas o entres en temas más complejos. Alexa+ entiende tu intención, no solo tus palabras, y responde de forma cercana y útil.

Descubrirás que Alexa+ está profundamente conectada con la cultura mexicana: reconoce expresiones regionales, sigue a los equipos deportivos del país, aprecia nuestra música y entiende las situaciones cotidianas en México. Puedes decir: "Alexa, se me antojaron unos tacos al pastor" y sabrá qué recomendarte, o preguntar: "Alexa, ¿hoy circulo si mi placa termina en 9?, y te dará la información al instante.

Alexa+ habla español con acento mexicano y entiende modismos locales: no es solo una traducción, es una experiencia totalmente pensada para México.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Tres opciones de voz para que elijas la que más te guste

Y algo importante: esta nueva generación de Alexa necesitaba una voz que pudiera transmitir toda esa emoción, esa expresividad y esa capacidad de mantener conversaciones naturales. Por eso, Alexa+ llega con tres opciones de voz para que elijas la que mejor se adapte a ti.

Los clientes encontrarán una voz completamente nueva, diseñada específicamente para esta experiencia y con un acento auténticamente mexicano. También está disponible la voz clásica de Alexa que muchos ya conocen y aman. Y una tercera opción con una entonación más neutra, pensada para quienes prefieren un tono más relajado.

Lo importante es que tú decides. Puedes cambiar entre las tres opciones cuando quieras y elegir la que más te guste para tu hogar.

Con Alexa+, tus palabras se vuelven acciones reales

Alexa+ está construida sobre algunos de los Large Language Models (LLMs) más avanzados que están disponibles en Amazon Bedrock. Pero la verdadera innovación no está solo en lo que sabe, sino en lo que puede hacer: la inteligencia de Alexa+ coordina dispositivos y servicios de una forma que se siente natural, fluida y realmente útil.

Alexa+ puede ir un paso más allá y realizar tareas por ti, simplificando acciones cotidianas sin que tengas que estar pendiente de cada detalle. Se conecta fácilmente con servicios que los mexicanos usan todos los días: puede ayudarte a controlar tu hogar inteligente, conectarse con tu proveedor de música favorito o hacer reservaciones en restaurantes a través de OpenTable. Solo di: “Alexa, estaremos en Polanco el sábado a medio día, ¿puedes reservar una mesa para dos en el restaurante de la vez pasada?”. También puede apoyarte en la planeación de viajes con Fodor's y mantenerte informado con las noticias del día que más te importan.

Además, Alexa+ puede ayudarte a buscar o comprar prácticamente cualquier artículo en línea y hacer sugerencias útiles basadas en tus intereses. Por ejemplo, puedes decirle: “Alexa, si tengo piel muy sensible, ¿qué crema me recomendarías comprar?”, y ella sabrá orientarte.

Incluso puedes enviarle documentos desde la app y preguntarle información de ellos desde tus dispositivos, ya sea enviándole un PDF con tu INE escaneada para que recuerde datos como tu CURP, o tu recibo de luz para que te recuerde tu número de servicio o cuánto has consumido en los últimos periodos acorde a este.

Y aquí viene algo muy emocionante para México: estamos comenzando a trabajar con socios locales como Rappi y Uber para que formen parte de Alexa+.

Alexa+ se personaliza para ti

Alexa+ no solo es inteligente: es cercana, empática e inclusiva, y, cuando se da la ocasión, también divertida. Con el tiempo, Alexa+ se adapta a ti, aprendiendo de tus preferencias, tu contexto y tus rutinas. Es capaz de recordar la música que te gusta, los libros que lees e incluso las comidas que prefieres evitar, ajustando su tono y respuestas para que todo fluya de forma natural.

Alexa+ puede reconocer a cada persona en tu hogar mediante identificación visual y de voz y ofrece respuestas acordes a quién está hablando. Puedes contarle sobre tu rutina diaria, tus preferencias de viaje o cómo te gusta relajarte después del trabajo, y ella usará esta información para ayudarte a que tu día a día sea más fácil. Por ejemplo, si has tenido un día largo en la oficina, puedes hacérselo saber y te ofrecerá su ayuda con distintas acciones que te podrían hacer sentir mejor, como bajar las luces, poner tu playlist favorita o incluso sugerirte una breve meditación antes de dormir.

También recuerda que a tu mamá le encanta la comida asiática o que a tu hijo no le gusta el brócoli, y toma eso en cuenta al recomendar restaurantes o sugerir nuevas recetas para cocinar.

Alexa+ siempre está ahí para ti, pero sin estorbar

La nueva Alexa es una asistente siempre disponible: está ahí cuando la necesitas y pasa a un segundo plano cuando no. Alexa+ anticipa lo que es útil en cada momento: puede calentar la casa antes de que llegues, preparar el café cuando despiertas o avisarte cuando tu serie favorita estrena un nuevo episodio. Esta anticipación inteligente cambia la relación con la tecnología: de algo que pide atención, a algo que simplemente mejora tu día.

A esto lo llamamos inteligencia ambiental: tecnología que te acompaña sin interrumpirte y te apoya sin distraerte de lo que más importa. Alexa+ trabaja con tus dispositivos para entender el contexto en el que te encuentras y actuar en consecuencia, anticipándose a tus necesidades según la hora del día, tu ubicación en casa o tus hábitos diarios.

Alexa+ simplifica tus compras

Comprar con Alexa+ se siente fácil, rápido y sin complicaciones. Cuando te das cuenta de que te falta algo, basta con decir: "Alexa, necesito más café", y ella te sugerirá tu marca preferida al mejor precio, confirmando los detalles antes de realizar el pedido. También puede ayudarte a organizar tu lista del súper, dar seguimiento a tus entregas o avisarte si baja el precio de algo que tienes en tu lista de deseos.

Y cuando estés navegando en Amazon.com.mx y necesites ayuda, Alexa+ puede comparar varios productos, resumir reseñas de clientes o sugerir artículos complementarios. Todo a través de una conversación natural que se siente como comprar con alguien que conoce tus gustos y sabe ayudarte a elegir.

Alexa+ maneja tu hogar

Los clientes mexicanos han interactuado con Alexa miles de millones de veces desde que lanzamos Alexa en 2018. Alexa+ llevará todas estas conversaciones a un nivel completamente nuevo.

Alexa+ se integra perfectamente con los dispositivos de hogar inteligente que los clientes mexicanos ya conocen y confían de socios como Steren. Ahora puedes controlar tu hogar inteligente mediante conversaciones naturales, sin necesidad de usar comandos específicos. Por ejemplo, mientras cocinas, basta con decir "Alexa, pon música de mi artista favorito" y Alexa+ comenzará a reproducir música de Spotify o Amazon Music en el dispositivo Echo más cercano, o "Alexa, mueve la música aquí" cuando te cambias de habitación, y la reproducción continuará sin interrupciones, haciendo que la música vaya contigo por toda la casa. También puedes decir "Alexa, pon las noticias en todas partes" para llenar tu casa de sonido.

Con Alexa+, los clientes mexicanos se mantendrán informados, asegurando que tengas acceso a las noticias que más te importan durante tu día. O di "Alexa, muéstrame la puerta principal" para revisar tu cámara Ring* y ver si ya llegó ese paquete. Incluso puedes preguntar cosas como "Alexa, ¿alguien sacó al perro hoy?" y Alexa+ analizará las imágenes de tu cámara Ring para darte la respuesta.

Con Alexa+ ahora puedes manejar tu hogar simplemente hablando de forma natural. Di "Alexa, tengo frío" y sabrá que debe subir la calefacción, o "Alexa, está oscuro" y las luces se encenderán automáticamente. Incluso puedes crear rutinas personalizadas completamente por voz, combinando varias acciones, sin necesidad de abrir la app.

Alexa+ está diseñada pensando en tu privacidad y seguridad

Diseñamos Alexa+ como todos nuestros productos: buscando crear algo que nuestros clientes amen mientras protegemos su privacidad y seguridad, y ofreciendo la transparencia y el control que esperan de Amazon. Los clientes pueden revisar fácilmente sus interacciones con Alexa+, incluyendo los archivos que han compartido, la información que le han pedido que recuerde y sus grabaciones de voz. Además, pueden usar el Panel de Privacidad de Alexa para gestionar sus configuraciones de privacidad.

Los dispositivos compatibles con Alexa están diseñados con múltiples capas de protección, y esto no cambia con Alexa+. Por ejemplo, siguen contando con controles de micrófono y cámara, así como con un indicador visual que muestra cuándo Alexa está escuchando tu solicitud.

Alexa+ cuesta $399 MXN al mes, pero es gratuita para miembros de Amazon Prime

Alexa+ será gratuita durante la fase de Acceso Anticipado. Después del Acceso Anticipado, Alexa+ estará incluida gratis con tu membresía de Amazon Prime. También podrás obtener Alexa+ por $399/mes si no eres miembro de Amazon Prime.

Con la llegada de Alexa+, Amazon Prime es aún mejor. Además de acceso gratuito al nuevo asistente con inteligencia artificial, Amazon Prime incluye envíos gratis o con descuento en millones de productos, series y películas en Prime Video, música y pódcasts sin anuncios con Amazon Music, juegos y beneficios en Twitch con Prime Gaming, y la posibilidad de elegir un audiolibro cada mes para escuchar de entre un catálogo seleccionado—todo incluido en tu suscripción.

Cómo acceder a Alexa+ en México

Los clientes mexicanos pueden disfrutar del Acceso Anticipado a Alexa+ desde hoy mismo. Hay dos formas de hacerlo. En primer lugar, puedes obtener Alexa+ comprando un nuevo dispositivo Echo, y podrás activar Alexa+ justo cuando lo configures. O si ya tienes un dispositivo compatible, puedes ser uno de los primeros en obtener Alexa+ registrándote en www.amazon.com.mx/nuevaalexa. Te enviaremos una invitación por correo cuando esté disponible para ti. Nuestro plan es invitar a cientos de miles de miles de mexicanos cada semana, ofreciendo acceso en oleadas durante los próximos meses.

Además, si compraste alguno de los nuevos dispositivos Echo de última generación (Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max o Echo Studio) durante las fiestas navideñas, también tendrás acceso automático a Alexa+. Nuestro plan es invitar a decenas de miles de mexicanos cada semana, ofreciendo acceso en oleadas durante los próximos meses. Además, si compraste alguno de los nuevos dispositivos Echo de última generación (Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max o Echo Studio) durante las fiestas navideñas, también tendrás acceso automático a Alexa+.

Dispositivos diseñados para la inteligencia artificial

Una de las mejores maneras de descubrir todo lo que ofrece Alexa+ es a través de los nuevos dispositivos Echo, diseñados específicamente para esta experiencia. Los nuevos Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max y Echo Studio conforman la línea Echo más avanzada que hemos creado hasta ahora, con más potencia, memoria y capacidad de procesamiento en el propio dispositivo, además de sensores de nueva generación.

Estas innovaciones en nuestro hardware permiten que Alexa+ ofrezca experiencias ambientales de IA generativa, que se adaptan a tus necesidades y se integran de forma natural en tu vida diaria. Con un diseño renovado y materiales de primera calidad, estos dispositivos Echo no solo suenan más inteligentes: también se ven más inteligentes.

Precio y disponibilidad