Meta convierte tus redes sociales favoritas en centros de conversación para el torneo de fútbol más grande del mundo

El torneo de fútbol más importante del mundo inicio oficialmente, por ello, Meta anunció increíbles funciones y experiencias en sus redes sociales: Threads, Instagram, Facebook, Messenger y WhatsApp, para que vivas tu pasión al máximo.

La compañía aseguró que trabajará junto a creadores de contenido, atletas, comentaristas, cadenas televisivas y selecciones nacionales para llevar contenido exclusivo a sus plataformas, incluyendo momentos detrás de cámaras, análisis previos y posteriores a los encuentros, celebraciones y reacciones de los aficionados.

Threads apuesta por la conversación en tiempo real

(Image credit: Meta)

Threads será una de las plataformas clave para seguir la conversación alrededor del torneo. Entre las novedades destacan los Chats en Vivo, espacios donde comentaristas, jugadores y creadores podrán interactuar directamente con los usuarios antes, durante y después de los partidos.

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Entre los primeros participantes confirmados se encuentran Sergio Agüero e Ian Wright, quienes encabezarán conversaciones a lo largo del campeonato.

La red social también estrenará una comunidad dedicada exclusivamente al torneo, marcadores en vivo integrados a las publicaciones, insignias con las banderas de las selecciones nacionales, nuevos stickers temáticos y emojis personalizados relacionados con el fútbol y los trofeos.

Además, Meta incorporará recordatorios de partidos y destacará conversaciones relevantes dentro de las búsquedas para que los usuarios no se pierdan los momentos más importantes de la competencia.

Instagram tendrá una experiencia dedicada al torneo

Instagram recibirá una experiencia de búsqueda renovada enfocada en el campeonato. Al buscar información relacionada con el torneo o interactuar con videos de fútbol, los usuarios accederán a una sección especial que reunirá contenido curado en tiempo real.

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Este espacio mostrará Reels, Stories y cuentas destacadas de cadenas con derechos de transmisión, selecciones nacionales y creadores, junto con contenido generado por aficionados.

La plataforma también lanzará un nuevo efecto de voz impulsado por inteligencia artificial para los mensajes directos. El efecto “¡Gol!” permitirá enviar mensajes con una animación especial para celebrar las jugadas más importantes.

Facebook activa su "Modo Fútbol"

Facebook también se sumará a la celebración con un nuevo Modo Fútbol que podrá activarse tocando dos veces el logotipo de la aplicación en la parte superior del Feed.

Esta modalidad añadirá reacciones temáticas, sorpresas especiales, un minijuego de fútbol y un ícono personalizado de la aplicación. Además, los usuarios encontrarán stickers exclusivos y nuevas herramientas de personalización inspiradas en el deporte.

Messenger llevará los partidos a los chats grupales

(Image credit: Meta)

Messenger incorporará Actualizaciones en Vivo, una función que mostrará momentos destacados de los encuentros directamente dentro de los grupos.

De esta manera, los usuarios podrán recibir información sobre goles, tarjetas rojas y otras acciones relevantes sin salir de la conversación.

La aplicación también incluirá un tema visual de edición limitada con una cancha de fútbol como fondo, además de stickers animados inspirados en el torneo.

WhatsApp suma el balón oficial y nuevos canales deportivos

(Image credit: Meta)

WhatsApp también se prepara para el evento con varias novedades. Una de las más llamativas es la colaboración con Adidas para reemplazar temporalmente el emoji tradicional de balón por el Trionda, el balón oficial utilizado en los partidos del torneo.

La plataforma añadirá efectos de fútbol para videollamadas, nuevos paquetes de stickers y un directorio especializado que reunirá selecciones nacionales, marcadores y actualizaciones en tiempo real dentro de los Canales.

Asimismo, Meta anunció que los Canales podrán publicar contenido directamente en Estados, permitiendo que los usuarios sigan novedades y momentos destacados desde un mismo lugar.

Medidas de seguridad para atletas y aficionados

Además de las nuevas experiencias para los seguidores, Meta aseguró que reforzará sus esfuerzos para combatir estafas y conductas abusivas durante el torneo.

La compañía implementará recordatorios dentro de sus aplicaciones para ayudar a las personas que buscan boletos y continuará actualizando sus herramientas de protección para mantener seguros tanto a los aficionados como a los jugadores.

“Estamos a punto de presenciar el momento cultural más grande de todos los tiempos, y Meta estará en el centro de todo, mostrando la acción del torneo y la cultura que lo rodea más allá de los 90 minutos en la cancha”, señaló Rob Pilgrim, líder global de fútbol de Meta.

Con estas novedades, Meta busca convertir a su ecosistema de aplicaciones en uno de los principales puntos de encuentro para miles de millones de aficionados que seguirán el torneo durante las próximas semanas.