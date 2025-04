MediaTek revoluciona el rendimiento de la IA con el nuevo Dimensity 9400+

¿Estás listo para vivir una experiencia de IA de otro nivel en diferentes smartphones? Antes de eso, deben conocer el nuevo SoC Dimensity 9400+ de MediaTek, la integración más reciente a la gama alta de la compañía.

Ofreciendo capacidades excepcionales de IA generativa y agéntica, así como otras mejoras de rendimiento, el Dimensity 9400+ es compatible con los últimos Modelos de Lenguaje a Gran Escala (LLM) a la vez que mantiene un diseño super eficiente en energía.

El Dimensity 9400+ tiene un diseño All Big Core, que integra un núcleo Arm Cortex-X925 que funciona hasta 3.73GHz, junto con 3 núcleos Cortex-X4 y 4 núcleos Cortex-A720. Esta configuración potente acelera el rendimiento en tareas de un solo hilo y multihilo para experiencias de usuario en Android de primer nivel.

