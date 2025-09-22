MediaTek Dimensity 9500: más potencia, más duración de batería y experiencias premium

¿Estás listo para experimentar nuevos estándares en IA en el dispositivo, juegos de nivel consola y eficiencia energética en smartphones? De ser así, deben conocer la razón por la que esto será posible: el nuevo MediaTek Dimesity 95000.

El MediaTek Dimensity 9500 adopta un diseño de CPU All Big Core de tercera generación, que combina un ultra núcleo de 4.21 GHz, tres núcleos premium y cuatro núcleos de rendimiento, con almacenamiento UFS 4.1 de cuatro canales. Este diseño ofrece hasta un 29% más de rendimiento de un solo núcleo y un 16% más de rendimiento de varios núcleos en comparación con la generación anterior, mientras que el ultra core logra hasta un 55% menos de consumo de energía con el máximo rendimiento, lo que brinda a los usuarios una mayor duración de la batería y una mayor productividad.

"A medida que la IA se convierte en parte de la vida cotidiana, los consumidores quieren dispositivos que se sientan más inteligentes, más rápidos y más personales sin sacrificar la duración de la batería", dijo JC Hsu, Vicepresidente Senior Corporativo de MediaTek y Gerente General de la Unidad de Negocios de Comunicaciones Inalámbricas. "El MediaTek Dimensity 9500 ofrece exactamente eso: IA innovadora en el dispositivo, rendimiento y eficiencia de primer nivel y un conjunto completo de experiencias premium que nuestros socios pueden brindar a los usuarios de todo el mundo".

La nueva arquitectura de caché y memoria de la plataforma, que incluye el primer soporte de la industria para UFS4.1 de 4 canales, duplica las velocidades de lectura/escritura y acelera la carga de grandes modelos de IA en un 40%. El programador Dimensity de segunda generación traduce esta potencia bruta en una capacidad de respuesta más fluida y una eficiencia sostenida, incluso bajo cargas de trabajo pesadas.

Al integrar la GPU Arm G1-Ultra, el MediaTek Dimensity 9500 proporciona hasta un 33% más de rendimiento máximo y un 42% de eficiencia energética mejorada, e introduce una interpolación de doble velocidad de fotogramas de hasta 120FPS, para que los jugadores puedan disfrutar del trazado de rayos a nivel de consola. La colaboración de MediaTek con los principales estudios, junto con el soporte para MegaLights en Unreal Engine 5.6 y Nanite en Unreal Engine 5.5, permite un renderizado en tiempo real de nivel AAA y efectos de iluminación inmersivos.

La plataforma MediaTek Dimensity 9500 ofrece una experiencia de usuario de IA verdaderamente agéntica, con funciones de IA proactivas, personalizadas, colaborativas, evolutivas y seguras. La integración de MediaTek NPU 990 de novena generación con Generative AI Engine 2.0 duplica la potencia de cómputo e introduce el procesamiento de modelos grandes BitNet de 1 bit, lo que reduce el consumo de energía hasta en un 25%. La NPU ultraeficiente permite modelos pequeños siempre activos, lo que reduce el consumo de energía en más del 40%. Los usuarios se benefician de una salida LLM de 3 mil millones de parámetros 100% más rápida, procesamiento de texto largo de tokens de 128K y la primera generación de imágenes de ultra alta resolución 4k de la industria.

Con MediaTek Imagiq 1190, el MediaTek Dimensity 9500 admite el preprocesamiento de dominio RAW, la captura de hasta 200MP y el enfoque asistido por NPU, al tiempo que permite el video de retrato cinematográfico 4K a 60FPS. El conjunto de conectividad de la plataforma incluye pantalla adaptativa MiraVision, mejora de llamadas Bluetooth impulsada por IA, transferencia rápida Wi-Fi e inteligencia de múltiples redes para llamadas y datos sin precedente. Las tecnologías de comunicación impulsadas por IA ofrecen hasta un 10% menos de energía en 5G y un 20% menos de energía en escenarios Wi-Fi, mientras que la agregación de portadoras 5CC aumenta el ancho de banda en un 15%. Las tecnologías de posicionamiento de IA y selección de red ofrecen un 20% más de precisión y un 50% menos de retraso de latencia de red en comparación con la competencia.

Como el mayor proveedor mundial de SoC para teléfonos inteligentes, MediaTek continúa impulsando la transformación de la industria a través de la innovación y la colaboración. El MediaTek Dimensity 9500 es el resultado de años de inversión en tecnologías avanzadas, desarrollo de productos y asociaciones de ecosistemas. MediaTek trabaja en estrecha colaboración con los principales estudios de juegos, fabricantes de dispositivos y socios de software para ofrecer las mejores experiencias móviles a los consumidores de todo el mundo.

Se espera que los teléfonos inteligentes insignia impulsados por MediaTek Dimensity 9500 lleguen en el cuarto trimestre de 2025.