Más grande que el Super Bowl: los robots humanoides futuristas dominan el programa de televisión más visto de China y superan al Tesla Optimus

Los robots humanoides protagonizaron la gala del Festival de Primavera de China.

El evento es el programa de televisión más visto de China y obtuvo 23 mil millones de visitas.

Algunos de los robots que se exhibieron tienen ahora pedidos pendientes, ya que el interés ha aumentado considerablemente.

China mostró al mundo sus últimos robots humanoides en la Gala del Festival de Primavera 2026 celebrada el lunes, y el espectáculo fue tan impresionante que, según se informa, muchos de sus robots estrella tienen ahora pedidos pendientes.

La Gala del Festival de Primavera se transmite anualmente en la víspera del Año Nuevo Lunar y es el programa de televisión más visto de China. La cadena estatal China Central Television afirmó que el espectáculo obtuvo la increíble cifra de 23 000 millones de visitas en todas las plataformas.

Para ponerlo en contexto, la Super Bowl LX atrajo a 137,8 millones de espectadores en directo en las plataformas de NBCUniversal, y su espectáculo del medio tiempo obtuvo 4000 millones de visitas en las primeras 24 horas.

No fue una coincidencia que los robots de kung fu fueran el centro de atención del programa de este año. China está entrando en el primer año de su próximo plan quinquenal, y la robótica se ha destacado como un importante motor de crecimiento. Eso significaba que el escenario estaba listo para que empresas como Unitree Robotics, el mayor fabricante de robots del país, mostraran lo lejos que están ahora de empresas como Tesla.

El robot Unitree G1 fue la gran revelación del espectáculo, con sus acrobacias de artes marciales (véase el vídeo a continuación) tan atléticas que muchos sospecharon que los vídeos habían sido generados por inteligencia artificial. En realidad, el G1 es un humanoide caro y de alta gama que pudo lucirse en un entorno muy controlado.

Chinese robots perform kung fu at Spring Festival Gala - YouTube Watch On

Eso no ha impedido que el interés se disparara tras su demostración de kung fu. El G1 cuesta alrededor de 85 000 yuanes en China (unos 12 300 dólares / 9100 libras esterlinas / 17 400 dólares australianos), por lo que no es precisamente una compra impulsiva para el consumidor. Sin embargo, el South China Morning Post afirma que las primeras fechas de entrega del G1 se han retrasado hasta principios de marzo y que su página de producto se ha visto desbordada por el interés suscitado.

El robot más interesante, aunque ligeramente menos atlético, es sin duda el Noetix Bumi. Este robot del tamaño de un niño apareció en un sketch cómico en la Gala del Festival de Primavera y cuesta solo 10 000 yuanes (1450 dólares/1070 libras esterlinas/2050 dólares australianos), similar al precio de un teléfono inteligente de gama alta. Al parecer, también fue objeto de gran interés en la tienda JD.com, y su fecha de entrega se ha retrasado hasta finales de abril.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ninguno de estos robots está batiendo récords de ventas, pero forman parte de una tendencia de humanoides que se acercan cada vez más a la corriente principal. El South China Morning Post vuelve a afirmar que Unitree tiene como objetivo enviar 20 000 humanoides este año, alrededor de cuatro veces más que en 2025.

Por su parte, Elon Musk declaró recientemente en el Foro Económico Mundial en Davos que Tesla comenzará a vender su robot humanoide Optimus «probablemente en algún momento del próximo año». Para entonces, es posible que tengan que ponerse al día.

A la espera del avance decisivo en la "inteligencia incorporada"

(Image credit: Getty Images / Tomohiro Ohsumi)

La gran pregunta con todos estos robots humanoides sigue siendo para qué sirven realmente y a quiénes prestarán servicio.

Los consumidores siguen siendo espectadores interesados más que compradores, y Unitree Robotics obtiene la mayor parte de su inversión de gigantes industriales y empresas de capital de riesgo. Rivales como UBTech han cerrado acuerdos para que sus robots humanoides se utilicen en los cruces fronterizos, lo que, como ya hemos comentado anteriormente, no es en absoluto una pesadilla distópica.

Independientemente del lugar en el que acaben desarrollando su actividad, Unitree cree que lo que cambiará las reglas del juego para los robots no es su impresionante capacidad atlética, sino su mente. El director ejecutivo y fundador de la empresa, Wang Xingxing, ha destacado recientemente el potencial de la «inteligencia incorporada», que es la capacidad de un robot para aprender interactuando físicamente con su entorno, en lugar de ser entrenado como los modelos de IA actuales.

«Si se producen avances en los modelos de IA incorporada y en la tecnología robótica que realmente se puedan aplicar a gran escala en los próximos años, el interés podría ser 100 o incluso 1000 veces mayor que ahora», declaró Wang a la cadena estatal china CCTV. "Creo que esto superará con creces la era de Internet móvil".

Es una afirmación muy atrevida, pero esos avances también son una gran incógnita. Por muy impresionantes que sean actualmente las acrobacias del Unitree G1, siguen siendo una especie de demostración tecnológica llamativa. Pero 2026 y el Año del Caballo de Fuego podrían abrir el camino para ese gran salto en la robótica y, si eso ocurre, empresas como Tesla podrían quedarse luchando por un lugar en el podio.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.