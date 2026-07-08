Marshall renueva los Acton y Stanmore con mejor sonido, Auracast y diseño refinado
Marshall mejora sus altavoces más populares con una escena sonora más amplia y Auracast
¡Atención! Después de mucho tiempo, Marshall finalmente presentó una nueva generación de: Acton IV y Stanmore IV.
Con un sonido aún más potente que llena cualquier espacio, tecnología Auracast integrada y un diseño renovado que conserva su esencia icónica, estos dos altavoces ofrecen un rendimiento mejorado con el estilo inconfundible de Marshall.
En esta última actualización, tanto el sonido como la facilidad de uso del Acton IV y del Stanmore IV han mejorado notablemente. Cada altavoz cuenta con tweeters y guías de onda mejorados para ofrecer una escena sonora más amplia, con una dispersión más uniforme y un sonido más envolvente. El puerto de graves rediseñado minuciosamente optimiza el flujo de aire para lograr unos graves más limpios y potentes, mientras que los cables situados en la parte inferior permiten colocar los altavoces pegados a la pared sin afectar a la calidad del audio.
Al mismo tiempo, Dynamic Loudness garantiza que la música suene increíble a cualquier volumen y que cada detalle se mantenga equilibrado. A niveles bajos, la música conserva toda su claridad, riqueza y calidez; y, al subir el volumen, los limitadores mejorados ofrecen un sonido más limpio en ambos altavoces.
Fieles a nuestra inconfundible estética, Acton IV y Stanmore IV mantienen esa esencia analógica y atemporal tan característica de Marshall. El diseño conserva las señas de identidad de la marca, que encajan en cualquier espacio de casa: desde el revestimiento de piel sintética PU hasta la ya icónica rejilla Salt & Pepper y los controles inspirados en amplificadores. El clásico panel de latón incorpora ahora un control multimedia mejorado y el característico interruptor de encendido. Diseñados con intención y precisión, los controles ayudan a los usuarios a encontrar de forma intuitiva los mejores ajustes y el mejor sonido. Permiten ajustar fácilmente el volumen, los graves y los agudos, además de gestionar la reproducción de música por Bluetooth. El nuevo botón M personalizable ofrece acceso instantáneo a la música o a ajustes personalizados.
También es fácil incorporar otros dispositivos de audio al equipo de escucha. Gracias a las entradas RCA y AUX, los amantes del vinilo pueden conectar un tocadiscos para llevar un sonido cálido y atemporal a cualquier espacio. Sea cual sea la fuente, los ingenieros acústicos internos de Marshall ajustan cada altavoz con precisión para ofrecer un sonido con presencia, capaz de captar toda la atención.
La app de Marshall completa la experiencia, ya que permite a los usuarios personalizar el sonido, ajustar los preajustes de ecualización y optimizar el audio con la función de compensación de posición para que cada altavoz suene tal y como debe, independientemente de dónde se coloque.
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"Desde su lanzamiento en 2012, los altavoces domésticos Marshall han evolucionado sin dejar de ser fieles a nuestro legado. Diseñados para formar parte de cualquier hogar, estos altavoces son la base de cualquier sistema de sonido doméstico. Acton y Stanmore son los más elegidos por su diseño icónico, su construcción de primera calidad, su sonido rico y potente y sus intuitivos controles físicos. En esta cuarta generación, nos hemos centrado en preservar y mejorar estas características clave, aprovechando los aspectos que más gustan a los usuarios en lugar de reinventarlos", explica Simona Berbec, Product Manager de Marshall Group.
La caja de MDF de Acton IV y Stanmore IV está fabricada con madera con certificación FSC 100%. Ambos altavoces pueden repararse con piezas sustituibles, como los mandos, las patas y la rejilla.
Sonido sincronizado en varios altavoces
Gracias a la tecnología Auracast integrada, los usuarios de Marshall ya pueden ampliar su equipo de sonido y escuchar música de forma sincronizada en varios altavoces Acton IV y Stanmore IV. El Acton III y el Stanmore III también pueden sumarse a la experiencia a través de Heddon, el nuevo hub de streaming de Marshall, o de otro transmisor Auracast, lo que facilita la creación de un sistema de escucha con varios altavoces perfectamente integrado.
La configuración a través de Heddon es ahora más sencilla que nunca. Basta con realizar una configuración inicial desde la app de Marshall y, después, mantener pulsado el botón M para disfrutar de un sonido perfectamente sincronizado en toda la casa. Heddon se puede adquirir en marshall.com.
Acton IV y Stanmore IV están disponibles desde hoy en Black o Cream con un precio de $6,099 MXN y $8,299 MXN, respectivamente, en marshall.com y a través de distribuidores seleccionados.
Características principales de Acton IV y Stanmore IV
- Escena sonora más amplia: los tweeters y las guías de onda mejorados crean una escena sonora más amplia y definida al proyectar el sonido de forma más uniforme y cubrir un área mayor de la habitación. La separación estéreo mejorada también hace que la escucha resulte más envolvente. Los instrumentos se distinguen mejor, lo que facilita seguir cada parte de la música y aporta una mayor sensación de realismo, profundidad y posicionamiento espacial.
- Graves mejorados: el equipo de ingeniería acústica de Marshall ha rediseñado la forma del puerto de graves para lograr unos graves más limpios y potentes, con un sonido que mantiene el control incluso a volúmenes elevados. Ahora, al situar los cables en la base de los altavoces, pueden colocarse pegados a la pared sin afectar a su rendimiento.
- Dynamic Loudness: disfruta de un sonido constante y equilibrado. Con sutiles ajustes en las frecuencias altas y bajas, el equilibrio tonal se adapta para que la música suene como debe a cualquier volumen. La claridad, la riqueza y la calidez de cada tema se mantienen incluso en las sesiones de escucha más tranquilas. Los limitadores mejorados también contribuyen a ofrecer un sonido más limpio a volúmenes altos.
- Botón M personalizable: gracias al botón M, es muy fácil adaptar el sonido al instante a los ajustes de ecualización elegidos o activar Spotify Tap para acceder directamente a la música, todo con solo pulsarlo una vez.
- Controles físicos: el clásico panel de latón de la parte superior de los dos altavoces reúne los característicos controles inspirados en nuestros amplificadores. Ajustar el volumen, los graves y los agudos, o gestionar la reproducción, nunca había sido tan intuitivo. Fieles al icónico diseño de nuestros amplificadores, ambos modelos presentan el aspecto atemporal y la sensación inconfundible de un Marshall.
- Entradas analógicas: el sonido del vinilo es insustituible. Gracias a la nueva entrada RCA, conectar un tocadiscos al sistema de escucha es más fácil que nunca. También se pueden añadir otros dispositivos de audio simplemente conectando un cable con jack estéreo de 3,5 mm a la entrada AUX situada en el panel superior del altavoz.
- App Marshall: configurar, personalizar y controlar el sonido es fácil con la app Marshall. Ya sea para escuchar la música que más inspira o un podcast, el sonido puede adaptarse a cada momento. Los ajustes de ecualización ayudan a conseguir un sonido personalizado, mientras que la calibración de sala crea el ajuste acústico perfecto para cualquier espacio.