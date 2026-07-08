Marshall renueva los Acton y Stanmore con mejor sonido, Auracast y diseño refinado

¡Atención! Después de mucho tiempo, Marshall finalmente presentó una nueva generación de: Acton IV y Stanmore IV.

Con un sonido aún más potente que llena cualquier espacio, tecnología Auracast integrada y un diseño renovado que conserva su esencia icónica, estos dos altavoces ofrecen un rendimiento mejorado con el estilo inconfundible de Marshall.

En esta última actualización, tanto el sonido como la facilidad de uso del Acton IV y del Stanmore IV han mejorado notablemente. Cada altavoz cuenta con tweeters y guías de onda mejorados para ofrecer una escena sonora más amplia, con una dispersión más uniforme y un sonido más envolvente. El puerto de graves rediseñado minuciosamente optimiza el flujo de aire para lograr unos graves más limpios y potentes, mientras que los cables situados en la parte inferior permiten colocar los altavoces pegados a la pared sin afectar a la calidad del audio.

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Al mismo tiempo, Dynamic Loudness garantiza que la música suene increíble a cualquier volumen y que cada detalle se mantenga equilibrado. A niveles bajos, la música conserva toda su claridad, riqueza y calidez; y, al subir el volumen, los limitadores mejorados ofrecen un sonido más limpio en ambos altavoces.

Fieles a nuestra inconfundible estética, Acton IV y Stanmore IV mantienen esa esencia analógica y atemporal tan característica de Marshall. El diseño conserva las señas de identidad de la marca, que encajan en cualquier espacio de casa: desde el revestimiento de piel sintética PU hasta la ya icónica rejilla Salt & Pepper y los controles inspirados en amplificadores. El clásico panel de latón incorpora ahora un control multimedia mejorado y el característico interruptor de encendido. Diseñados con intención y precisión, los controles ayudan a los usuarios a encontrar de forma intuitiva los mejores ajustes y el mejor sonido. Permiten ajustar fácilmente el volumen, los graves y los agudos, además de gestionar la reproducción de música por Bluetooth. El nuevo botón M personalizable ofrece acceso instantáneo a la música o a ajustes personalizados.

También es fácil incorporar otros dispositivos de audio al equipo de escucha. Gracias a las entradas RCA y AUX, los amantes del vinilo pueden conectar un tocadiscos para llevar un sonido cálido y atemporal a cualquier espacio. Sea cual sea la fuente, los ingenieros acústicos internos de Marshall ajustan cada altavoz con precisión para ofrecer un sonido con presencia, capaz de captar toda la atención.

La app de Marshall completa la experiencia, ya que permite a los usuarios personalizar el sonido, ajustar los preajustes de ecualización y optimizar el audio con la función de compensación de posición para que cada altavoz suene tal y como debe, independientemente de dónde se coloque.

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"Desde su lanzamiento en 2012, los altavoces domésticos Marshall han evolucionado sin dejar de ser fieles a nuestro legado. Diseñados para formar parte de cualquier hogar, estos altavoces son la base de cualquier sistema de sonido doméstico. Acton y Stanmore son los más elegidos por su diseño icónico, su construcción de primera calidad, su sonido rico y potente y sus intuitivos controles físicos. En esta cuarta generación, nos hemos centrado en preservar y mejorar estas características clave, aprovechando los aspectos que más gustan a los usuarios en lugar de reinventarlos", explica Simona Berbec, Product Manager de Marshall Group.

La caja de MDF de Acton IV y Stanmore IV está fabricada con madera con certificación FSC 100%. Ambos altavoces pueden repararse con piezas sustituibles, como los mandos, las patas y la rejilla.

(Image credit: Marshall)

Sonido sincronizado en varios altavoces

Gracias a la tecnología Auracast integrada, los usuarios de Marshall ya pueden ampliar su equipo de sonido y escuchar música de forma sincronizada en varios altavoces Acton IV y Stanmore IV. El Acton III y el Stanmore III también pueden sumarse a la experiencia a través de Heddon, el nuevo hub de streaming de Marshall, o de otro transmisor Auracast, lo que facilita la creación de un sistema de escucha con varios altavoces perfectamente integrado.

La configuración a través de Heddon es ahora más sencilla que nunca. Basta con realizar una configuración inicial desde la app de Marshall y, después, mantener pulsado el botón M para disfrutar de un sonido perfectamente sincronizado en toda la casa. Heddon se puede adquirir en marshall.com .

Acton IV y Stanmore IV están disponibles desde hoy en Black o Cream con un precio de $6,099 MXN y $8,299 MXN, respectivamente, en marshall.com y a través de distribuidores seleccionados.

Características principales de Acton IV y Stanmore IV