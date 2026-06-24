LG WashTower AI: el aliado perfecto para disfrutar los partidos sin preocuparte por la ropa

Hay algo que todos los aficionados al fútbol conocen bien: cuando llega el día del partido, lo último que quieres es pasar la tarde pendiente de las tareas del hogar. Entre preparar los snacks, acomodar la sala y reunirte con familiares o amigos, cualquier minuto extra cuenta. Por eso, contar con electrodomésticos inteligentes que trabajen por ti se ha convertido en una verdadera ventaja.

La LG WashTower AI fue diseñada precisamente para eso: ayudarte a ahorrar tiempo y simplificar la rutina para que puedas dedicar más momentos a disfrutar lo que realmente te gusta, como vivir cada partido desde la comodidad de casa.

Menos tiempo en el lavado, más tiempo frente al televisor

Uno de los principales atractivos de la LG WashTower es su capacidad para integrar lavadora y secadora en un solo equipo. Esto no solo ahorra espacio, también simplifica por completo la experiencia de lavado.

Latest Videos From Watch full video here:

Gracias a su tecnología TurboWash 360, es posible lavar una carga completa en apenas 29 minutos. Esto resulta ideal para quienes descubren a última hora que necesitan tener listo el jersey de su equipo favorito antes del encuentro o para quienes simplemente buscan terminar las tareas domésticas antes del silbatazo inicial.

La filosofía es sencilla: menos tiempo esperando que termine el lavado y más tiempo disfrutando la previa del partido.

Inteligencia artificial que hace el trabajo por ti

La LG WashTower incorpora la tecnología AI DD, un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar las características de las prendas y seleccionar automáticamente los movimientos de lavado más adecuados.

En la práctica, esto significa que no tienes que preocuparte por configuraciones complejas ni por elegir el ciclo correcto. El equipo analiza la carga y optimiza el proceso para ofrecer mejores resultados mientras protege los tejidos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además, gracias a la conectividad LG ThinQ, puedes recibir notificaciones y monitorear el estado del lavado directamente desde tu smartphone. Mientras disfrutas el análisis previo al partido o comentas las alineaciones con tus amigos, la WashTower se encarga del resto.

Ropa lista para la reunión futbolera

Si planeas recibir visitas para ver el encuentro, tener ropa limpia, manteles, servilletas o incluso uniformes deportivos listos puede ser una prioridad.

Aquí entra en acción la tecnología AI Sensor Dry, que ajusta automáticamente la temperatura y el tiempo de secado según las condiciones de cada carga. El resultado es una experiencia mucho más cómoda, eficiente y sin complicaciones.

Ya no es necesario revisar constantemente la secadora ni preocuparse por prendas sobresecadas. La inteligencia artificial realiza los ajustes necesarios para obtener mejores resultados con menor intervención del usuario.

Silenciosa para no interrumpir el partido

Nada arruina más una jugada emocionante que el ruido constante de un electrodoméstico funcionando cerca de la sala.

Por fortuna, la LG WashTower utiliza un Motor Inverter Direct Drive, diseñado para reducir vibraciones y ruido mientras mejora la eficiencia energética. Esto permite que el equipo trabaje de forma más silenciosa, algo especialmente útil cuando el centro de lavado se encuentra cerca de las áreas comunes del hogar.

Además, la durabilidad es otro de sus puntos fuertes, respaldada por una garantía de 10 años en el motor.

El complemento ideal para una temporada futbolera perfecta

Cuando pensamos en la experiencia ideal para ver fútbol en casa solemos enfocarnos en el televisor, el sistema de sonido o la conectividad. Sin embargo, los electrodomésticos inteligentes también juegan un papel importante para que todo funcione sin interrupciones.

La LG WashTower AI ayuda a mantener la ropa lista, optimiza el tiempo de las tareas domésticas y reduce preocupaciones durante los días de partido. En pocas palabras, es una tecnología diseñada para que pases menos tiempo lavando y más tiempo celebrando goles.

Porque una temporada futbolera perfecta no solo depende de una gran pantalla; también requiere un hogar inteligente que te permita disfrutar cada minuto del juego.