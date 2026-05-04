LG transforma el CAR con un ecosistema de 116 pantallas inteligentes

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) llega a un nuevo nivel gracias a LG y un enorme portafolio de soluciones que opera de manera coordinada en espacios clave con un total de 116 pantallas profesionales y sistemas de gestion de contenido. ¿Te gustaría conocer todos los detalles? De ser así, estás en el lugar indicado.

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Selección Nacional de México, es un espacio donde cada detalle influye en el rendimiento; aquí, la tecnología deja de ser un elemento visible para formar parte esencial del entorno. La operación diaria de las distintas áreas que componen este recinto, se sostiene sobre un ecosistema tecnológico que impacta directamente en la experiencia de jugadores, cuerpo técnico y personal.

LG Electronics ha integrado en este complejo una serie de soluciones B2B que más que dispositivos aislados, conforman una infraestructura conectada que permite optimizar procesos, comunicación y condiciones del entorno en uno de los centros deportivos más importantes del país.

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(Image credit: LG)

En áreas como vestidores y zonas de transición, destacan soluciones de señalización digital de formato extendido, como los displays Ultra Stretch de 86 pulgadas operados mediante la plataforma SuperSign. Estas pantallas, con relaciones de aspecto no convencionales, permiten adaptar la comunicación a espacios específicos, facilitando desde la difusión de información interna hasta contenidos dinámicos alineados con la operación del equipo.

En zonas especializadas, la integración de pantallas táctiles interactivas de 75 pulgadas, permiten una interacción más directa con la información, transformando la manera en que se presentan datos relevantes para el seguimiento y control de los jugadores. La solución LG CreateBoard no solo moderniza los espacios, sino que también aporta eficiencia en la gestión de información dentro del complejo.

El ecosistema se extiende hacia espacios de mayor escala, como el auditorio, donde una pantalla LED de gran formato de 163 pulgadas, también gestionada mediante SuperSign, se convierte en un punto central para presentaciones, sesiones técnicas y comunicación interna. Aquí, la tecnología deja de ser únicamente funcional para convertirse en una herramienta clave en la toma de decisiones y análisis.

En áreas de convivencia como el comedor, la implementación de pantallas Ultra Stretch de 37 pulgadas refuerza la comunicación visual en espacios de alto flujo, integrándose de manera natural en el entorno sin interrumpir la experiencia de los usuarios. Este tipo de soluciones evidencia cómo la tecnología puede adaptarse a distintos contextos sin necesidad de ser invasiva.

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Por otro lado, en las áreas de hospitalidad destinadas a la selección mayor, LG ha incorporado soluciones diseñadas específicamente para la gestión de entornos de alojamiento a través de su plataforma Pro:Centric. Esta tecnología permite centralizar y personalizar la experiencia dentro de las habitaciones, facilitando desde la comunicación institucional hasta la entrega de contenidos informativos y operativos en tiempo real. Más allá del entretenimiento, Pro:Centric funciona como un canal directo entre la operación del complejo y sus usuarios, permitiendo adaptar mensajes, servicios y configuraciones según las necesidades del momento. En un entorno como el Centro de Alto Rendimiento, donde la logística, los tiempos y la coordinación son clave, este tipo de soluciones aporta orden, consistencia y control en la experiencia diaria de jugadores y cuerpo técnico, integrándose de forma natural al ecosistema tecnológico del lugar.

(Image credit: LG)

"En un entorno como el CAR, donde conviven múltiples áreas operando al mismo tiempo, uno de los mayores retos es mantener orden y claridad en la comunicación sin frenar el ritmo de trabajo. La implementación de las soluciones de LG Electronics nos ha permitido estandarizar y eficientar procesos así como tener información relevante disponible en el momento justo, sin depender de intermediarios. Eso se traduce en decisiones más rápidas y en una operación mucho más coordinada en el día a día", comentó César Enrique Romero, Gerente de Administración del Centro de Alto Rendimiento.

Lo que distingue esta implementación no es únicamente la presencia de tecnología, sino la forma en que esta se articula dentro del espacio. En el CAR, cada solución cumple una función específica, pero es su integración lo que permite construir un entorno más eficiente, adaptable y alineado con las exigencias del alto rendimiento.

"Hoy los espacios deportivos están evolucionando hacia modelos mucho más inteligentes, donde la tecnología se convierte en un factor determinante que impacta en el rendimiento tanto de deportistas como de sus preparadores. Para LG, este proyecto con la Selección Nacional de México es un claro ejemplo de nuestras capacidades como socio comercial y representa tanto nuestro crecimiento en el sector B2B, como la diversidad de nuestro portafolio de soluciones empresariales", comentó Daniel Aguilar, Director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

Esta colaboración refleja una evolución en la manera en que se conciben los espacios deportivos: ya no solo como instalaciones físicas, sino como entornos inteligentes donde la tecnología opera de forma constante, aunque muchas veces pase desapercibida. En ese contexto, LG Electronics consolida su presencia en el sector B2B en México, demostrando su capacidad para desarrollar soluciones que responden a necesidades complejas en entornos de alta exigencia.