LG presenta E-Paper Display, su nueva pantalla comercial de ultra bajo consumo energético

LG refuerza su posición en el mercado de pantallas comerciales con la nueva "LG E-Paper Display", una solución de ultra bajo consumo energético. A continuación todos los detalles.

Este nuevo producto, que recibió el Red Dot Award: Product Design 2026 en reconocimiento a su innovador diseño centra-do en el usuario, se lanzará primero en Corea del Sur a principios del próximo mes, seguido de Europa y Estados Unidos en julio.

Tecnología principal y eficiencia energética de ultra bajo consumo

LG E-Paper Display cuenta con una pantalla de 32 pulgadas con resolución QHD (2,560 x 1,440) y una relación de aspecto de 16:9. Aprovecha la tecnología de panel de tinta electrónica, que forma imágenes mediante el movimiento y posicionamiento de partí-culas de color cargadas eléctricamente a través de un campo eléctrico. La pantalla con-sume energía únicamente al actualizar el contenido mostrado en pantalla, reduciendo significativamente el consumo energético. Su capacidad para admitir actualizaciones dinámicas de contenido, mientras reduce la dependencia de materiales promocionales impresos – como displays en puntos de venta y señalización en tiendas – hace que la solución sea ideal para espacios comerciales interiores, incluidos entornos de retail, hospitalidad y corporativos.*

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Diseño similar al papel y experiencia visual cómoda

Otra característica destacada de LG E-Paper Display es su capacidad para ofrecer la textura y sensación de un póster tradicional de papel. Sin necesidad de retroiluminación, la pantalla se integra fácilmente en diversos entornos comerciales. El producto tiene un grosor total de 17.8 milímetros – alcanzando únicamente 8.6 milímetros en su punto más delgado – y pesa apenas 3.1 kilogramos, incluida la batería integrada, lo que permite una instalación y reubicación sencillas.

La pantalla también ofrece una experiencia visual cómoda y amplios ángulos de visión – 180 grados (horizontal) x 180 grados (vertical) – gracias a su panel reflectante sin retroiluminación. Utilizando el algoritmo propietario de optimización de imagen de LG, E-Paper Display reproduce colores vívidos que ayudan a optimizar el impacto visual del contenido en pantalla.

(Image credit: LG)

Gestión inteligente de energía y contenido

La nueva e innovadora pantalla de LG está diseñada para mejorar la eficiencia operativa. Su batería de alta capacidad de 72Wh permite una operación prolongada y puede car-garse completamente en aproximadamente tres horas utilizando el cargador incluido (cuando el producto se encuentra apagado). La pantalla también admite carga inalámbrica mediante una batería magnética desmontable.

La función Power Management mejora aún más la eficiencia al controlar automáticamente el uso de energía de LG E-Paper Display según horarios de contenido definidos por el usuario, minimizando el consumo energético al activarse únicamente cuando se requieren actualizaciones.

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Al incorporar una versión de webOS optimizada para señalización B2B – la intuitiva plataforma inteligente de LG – y conectividad Wi-Fi integrada, LG E-Paper Display per-mite una gestión remota conveniente. A través de la solución de gestión de señaliza-ción accesible desde navegador web de LG, los usuarios pueden monitorear fácilmente el estado de los dispositivos, ajustar configuraciones, realizar actualizaciones de soft-ware y reemplazar contenido.

Para una distribución de contenido más flexible, la pantalla admite integración con la solución de gestión de contenidos LG SuperSign (CMS), permitiendo a los usuarios distribuir y programar de forma remota contenido de una sola imagen en múltiples unidades E-Paper Display. También admite distribución de contenido mediante dispositivos de almacenamiento USB o servidores CMS propios de los clientes.

"Con su diseño ultra ligero, ultra delgado y su revolucionaria tecnología de ultra bajo consumo de energía, LG E-Paper Display representa una nueva y atractiva solución de pantallas comerciales para clientes B2B", afirmó Nicolas Min, director del negocio In-formation Display de LG Media Entertainment Solution Company.