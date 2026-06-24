LG lleva las estadísticas deportivas en tiempo real a sus Smart TV con Sports Playbook

¡Es oficial! LG le da la bienvenida a "LG Sports Playbook", un nuevo servicio para smart TVs de la marca, la cual lleva estadísticas deportivas detalladas a la pantalla.

Así como lo lees, Sports Playbook ofrece información y estadísticas en tiempo real para mantener a los aficionados conectados con sus deportes favoritos desde la comodidad de su sala. El servicio ya está disponible en LG Apps para Smart TVs LG con webOS 5.0 o superior¹ y se incorporará gradualmente a través de LG Sports Portal durante las próximas semanas.

Sports Playbook ofrece una experiencia interactiva con funciones como:

Actualizaciones de partidos en vivo : proporciona marcadores en tiempo real, calendarios y tablas de posiciones directamente en pantalla, ayudando a los aficionados a mantenerse informados sin necesidad de cambiar de dispositivo.

: proporciona marcadores en tiempo real, calendarios y tablas de posiciones directamente en pantalla, ayudando a los aficionados a mantenerse informados sin necesidad de cambiar de dispositivo. Visualización de datos e información del juego : presenta paneles de análisis con comparativas cara a cara y estadísticas clave de los encuentros, mostrando el rendimiento y las tendencias de equipos o jugadores de manera clara y visual.

: presenta paneles de análisis con comparativas cara a cara y estadísticas clave de los encuentros, mostrando el rendimiento y las tendencias de equipos o jugadores de manera clara y visual. Cuadros de torneos: muestra progresión de forma sencilla para que los usuarios puedan seguir el desarrollo de las fases finales en un solo lugar.

(Image credit: LG)

LG Sports Portal ofrece una experiencia integral para los aficionados al deporte, con acceso a eventos en vivo², contenido bajo demanda y estadísticas casi en tiempo real para las ligas y regiones compatibles, impulsadas por Sports Playbook. Además, Sports Portal integra canales deportivos gratuitos a través de LG Channels³, personalizados según cada región.

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Además de mostrar estadísticas y tendencias de rendimiento, LG Sports Playbook incorpora herramientas de análisis que ayudan a los aficionados a visualizar posibles escenarios de cada encuentro de acuerdo con resultados previos y el comportamiento histórico de cada equipo. Antes del partido de hoy, entre México y República Checa, la plataforma muestra una probabilidad de triunfo del 52% para la Selección Nacional de México, complementando la experiencia de visualización con información relevante y fácil de interpretar.

Los aficionados también pueden disfrutar de una experiencia aún más inmersiva en los más recientes televisores QNED evo de gran formato y Micro RGB evo de LG. Diseñados para ofrecer una experiencia similar a la de una arena deportiva en casa, estos modelos destacan por sus pantallas de gran tamaño, calidad de imagen vibrante y contraste mejorado, permitiendo apreciar con mayor claridad cada jugada, partido y momento.

"Nuestro objetivo es convertir a los Smart TVs LG en el verdadero hub del deporte en casa, para que los aficionados puedan mantenerse conectados con cada instante de la acción", señaló Chris Jo, director del webOS Platform Business Center de LG Media Entertainment Solution Company. "Con Sports Playbook, llevamos datos en vivo, información en tiempo real y funciones interactivas directamente a la pantalla grande del hogar, creando una experiencia más atractiva que no depende de dispositivos adicionales ni de segundas pantallas".