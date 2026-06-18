LG InstaView AI: así quiere LG que conserves mejor tus alimentos y gastes menos energía

El refrigerador es probablemente uno de los electrodomésticos más importantes dentro del hogar. Funciona las 24 horas del día, almacena los alimentos que consumimos diariamente y juega un papel fundamental tanto en la conservación de productos frescos como en el control del consumo energético.

Por eso no sorprende que las marcas estén apostando por integrar inteligencia artificial y funciones conectadas en una categoría que durante años apenas evolucionó. LG es una de ellas, y con su línea InstaView AI busca llevar la experiencia de refrigeración doméstica a un nuevo nivel.

La propuesta combina diseño inteligente, tecnologías enfocadas en preservar la frescura de los alimentos y herramientas de conectividad que permiten monitorear y controlar el refrigerador desde cualquier lugar.

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Ver el interior sin abrir la puerta

Una de las funciones más llamativas de la familia LG InstaView AI sigue siendo el panel InstaView.

Con solo dar dos toques sobre el cristal, es posible iluminar el interior y ver qué hay dentro sin necesidad de abrir la puerta. Aunque puede parecer una característica estética, también tiene un beneficio práctico importante: reducir la pérdida de aire frío.

Cada vez que abrimos el refrigerador, la temperatura interna cambia y el sistema debe trabajar más para recuperarla. Al disminuir aperturas innecesarias, el equipo puede mantener condiciones más estables y mejorar su eficiencia energética.

En modelos como el LG InstaView GM89SXD, esta propuesta se complementa con una capacidad de 31 pies cúbicos, convirtiéndolo en una opción pensada para familias grandes o usuarios que requieren amplio espacio de almacenamiento.

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Inteligencia artificial para conservar mejor los alimentos

Más allá del diseño, gran parte de la apuesta tecnológica se encuentra en los sistemas encargados de mantener la temperatura.

LG incorpora tecnologías como LinearCooling y DoorCooling+, diseñadas para reducir las fluctuaciones térmicas y distribuir el aire frío de manera más uniforme en todo el compartimento.

Según la compañía, estas soluciones permiten mantener variaciones inferiores a 0.5 grados centígrados, algo especialmente importante cuando se trata de conservar frutas, verduras, carnes y otros productos sensibles a los cambios de temperatura.

En términos prácticos, esto puede ayudar a prolongar la frescura de los alimentos y reducir el desperdicio dentro del hogar.

Un refrigerador conectado al hogar inteligente

La conectividad también juega un papel importante dentro de la experiencia.

A través de la aplicación LG ThinQ, los usuarios pueden acceder a funciones remotas, monitorear el estado del equipo, activar modos especiales como Express Freeze y recibir alertas cuando la puerta queda abierta accidentalmente.

Además, la plataforma permite realizar diagnósticos remotos mediante Smart Diagnosis, una herramienta que ayuda a identificar posibles problemas sin necesidad de una revisión técnica inmediata.

Para quienes ya cuentan con un ecosistema de hogar conectado, la compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa añade una capa adicional de comodidad al permitir el control mediante comandos de voz.

La higiene también es parte de la ecuación

Otro de los elementos diferenciadores de la línea InstaView AI es la incorporación de UVNano en el dispensador de agua.

Esta tecnología utiliza luz ultravioleta para reducir la presencia de bacterias en la boquilla del dispensador, ayudando a mantener una experiencia más higiénica durante el uso cotidiano.

A esto se suman compartimentos especializados para distintos tipos de alimentos y sistemas de control de humedad que buscan crear condiciones óptimas de almacenamiento.

En conjunto, estas funciones convierten al refrigerador en algo más que un espacio para enfriar alimentos: también actúa como una herramienta orientada al cuidado y la seguridad alimentaria dentro del hogar.

Más eficiencia para el día a día

El LG InstaView AI demuestra cómo la inteligencia artificial puede aportar beneficios reales incluso en electrodomésticos tradicionales.

Funciones como la visualización sin apertura, los sistemas avanzados de conservación de temperatura, la conectividad mediante ThinQ y las soluciones enfocadas en higiene buscan resolver problemas cotidianos que afectan directamente la frescura de los alimentos y el consumo energético.

Para quienes buscan modernizar su cocina con tecnología conectada y funciones inteligentes que vayan más allá de una simple pantalla táctil, la línea LG InstaView AI representa una de las propuestas más completas dentro del segmento premium de refrigeración disponible actualmente en México.