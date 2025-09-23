LG impulsa la transición hacia tecnologías más verdes con nuevas soluciones en AHR Expo México 2025

LG confirma su compromiso con el mercado mexicano y latinoamericano al anunciar su participación en la AHR Expo México 2025, el evento más importante de la industria de la climatización, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC&R) en la región.

Así como lo lees, del 23 al 25 de septiembre, LG dará la bienvenida a profesionales, socios y clientes en su imponente stand #1101 en Cintermex, Monterrey. En este espacio, la compañía desplegará su portafolio de soluciones de vanguardia, diseñadas para ofrecer máxima eficiencia energética, un rendimiento superior y un futuro más sostenible.

(Image credit: LG)

Este año, la propuesta de LG se centra en dos pilares estratégicos: la inteligencia artificial aplicada al confort y la transición hacia tecnologías más ecológicas. Los asistentes podrán experimentar de primera mano las innovaciones que están definiendo el futuro de la industria, entre las que destacan:

Multi V i con Inteligencia Artificial: La joya de la corona de LG. Este avanzado sistema de Flujo de Refrigerante Variable (VRF) utiliza IA para optimizar su funcionamiento en tiempo real, anticipando las necesidades de climatización, ahorrando hasta un 24.7% más de energía y garantizando un confort inigualable.

Tecnología de Chillers de Alta Eficiencia: LG presentará el revolucionario Chiller Centrífugo Magnético, una solución de altísima eficiencia y bajo mantenimiento para grandes edificaciones. Además, presentará el Chiller Scroll con diseño vertical, ideal para optimizar el espacio en aplicaciones industriales.

LG Becon Cloud: Una solución de gestión inteligente que permite el monitoreo, diagnóstico y control remoto de todos los sistemas HVAC de LG, maximizando la eficiencia operativa y minimizando los tiempos de inactividad.

Sistemas Paquete Inverter: Soluciones versátiles y eficientes, perfectas para el sector retail y desarrollos residenciales que buscan reducir sus costos operativos y su huella de carbono.

"Nuestra participación en AHR Expo México es una declaración de compromiso de LG con la innovación y la sostenibilidad en la región", comentó Daniel Aguilar, director de comunicación corporativa de LG Electronics México. "Estamos entusiasmados de mostrar cómo nuestra tecnología, especialmente la integración de la Inteligencia Artificial y el uso de refrigerantes ecológicos como el R32, responde a las necesidades del mercado actual y sienta las bases para los edificios inteligentes y sostenibles del mañana".

(Image credit: LG)

Compromiso con la sostenibilidad

La Zona del Gas R32 En línea con las regulaciones ambientales globales y su visión de un planeta más verde, LG ha desarrollado una zona exclusiva dedicada al Gas Refrigerante R32. En este espacio, se exhibirán los nuevos equipos que utilizan este gas de bajo potencial de calentamiento global (GWP), demostrando el liderazgo de la compañía en la transición hacia soluciones de climatización más amigables con el medio ambiente.

Además de la exhibición de productos, el stand de LG contará con un área para presentaciones técnicas, donde los expertos de la marca compartirán conocimientos y casos de éxito sobre las distintas tecnologías.

AHR Expo: un punto de encuentro clave

La AHR Expo México es reconocida como la principal plataforma de negocios y conocimiento en la región para profesionales del sector HVAC, ofreciendo un espacio ideal para descubrir las últimas tendencias y tecnologías en acondicionamiento de aire y refrigeración.