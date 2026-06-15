LG arrasa en los Red Dot Design Awards 2026 con 27 premios y un reconocimiento Best of the Best

LG demostró una vez más su liderazgo en la industria, esta vez al lograr un total de 27 premios, incluidos el reconocido "Best of the Best", en los Red Dot Design Awards 2026, uno de los pro-gramas de premios de diseño industrial más importantes.

Este destacado resultado reafirma el liderazgo de LG en diseño y se suma al éxito obtenido previamen-te en los iF Design Awards 2026, donde la compañía recibió 26 reconocimientos.

Ganadora de la codiciada distinción Best of the Best en esta edición de los Red Dot Design Awards, la LG OLED evo W6 Wallpaper TV combina la tecnología True Wireless1 de LG con su icónico Wallpaper Design. Este nuevo televisor Wallpaper presenta un perfil ultradelgado de aproximadamente nueve milímetros2 que permite colocarlo completamente al ras de la pared.

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Componentes esenciales, como la fuente de poder y las bocinas, están integrados di-rectamente en la pantalla, mientras que la Zero Connect Box independiente —donde se conectan todos los dispositivos externos— puede colocarse hasta a 10 metros de distancia, ofreciendo una experiencia visual limpia y libre de cables visibles. Como ex-tensión de esta capacidad inalámbrica, LG también obtuvo la certificación True Wire-less Lossless Vision de TÜV Rheinland3, que valida que la calidad de imagen permanece intacta durante la transmisión inalámbrica.

Más allá de la Wallpaper TV, LG fue reconocida por una amplia gama de productos que combinan diseño integrado, minimalista y funcional con una experiencia de usuario mejorada. Entre los productos galardonados se encuentra el refrigerador French Door de la compañía con sistema de bisagras Zero Clearance™,4 que permite una instalación flexible y un ajuste al ras de la pared; el aire acondicionado LG Whisen Objet Collection Cool, que destaca por su diseño refinado y minimalista; y el LG Sound Suite, un sistema de audio modular para el hogar capaz de adaptar inteligentemente el sonido inmersivo Dolby Atmos al usuario y al espacio, ofreciendo una experiencia cinematográfica sin configuraciones complejas.

(Image credit: LG)

La competitividad de LG en diseño también quedó reflejada en las soluciones innova-doras de sus negocios enfocados en crecimiento futuro. El robot para el hogar LG CLOiD, capaz de asistir en tareas domésticas, comprender voces y gestos humanos y expresarse mediante distintas expresiones faciales, recibió un reconocimiento por su diseño. Asimismo, las unidades interiores de la bomba de calor aire-agua (AWHP) LG Therma V™ —Control Unit, Hydro Unit y Combi Unit— fueron premiadas gracias a su diseño armonioso y a su intuitiva interfaz táctil a color de 6.8 pulgadas, diseñada para soluciones eficientes de calefacción y suministro de agua caliente en el hogar. Adicio-nalmente, el showroom de SKS en Chicago, Estados Unidos, fue reconocido por su lujo-so diseño.

Entre otros productos galardonados se encuentran las bocinas xboom, los monitores para gaming UltraGear y las laptops LG gram.

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"Continuaremos desarrollando diseños centrados en las personas, que se integren de ma-nera natural en los espacios de vida y mejoren la experiencia de uso de nuestros consu-midores", señaló Chung Wook-jun, director del Corporate Design Center de LG Electronics.