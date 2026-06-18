LG apuesta por software, IA y servicios en InfoComm 2026 con su concepto "Solutions Beyond Displays"

InfoComm 2026 se vuelve el escenario perfecto para mostrar la evolución del ecosistema de pantallas comerciales de LG, las cuales se exhibirán bajo el concepto de: "Solutions Beyond Displays". A continuación todos los detalles.

En el stand C7836 del Centro de Convenciones de Las Vegas, LG presentará innovaciones en Direct View LED (DVLED), demostraciones de socios del ecosistema, soluciones de gestión basadas en la nube y entornos de visualización comercial diseñados para sectores como retail, corporativo, educación, gobierno y espacios públicos.

"InfoComm es una oportunidad para demostrar cómo LG continúa evolucionando de fabricante de pantallas a proveedor de soluciones que respaldan entornos empresariales completos", señaló Michael Kosla, vicepresidente senior de B2B de LG Electronics USA. "Desde innovaciones DVLED y gestión basada en la nube hasta servicios de instalación e integraciones con socios, nuestro enfoque es ayudar a los clientes a simplificar la implementación, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer experiencias más atractivas en espacios comerciales".

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Demostraciones de socios del ecosistema LG

Siguiendo el concepto "Solutions Beyond Displays", LG destacará el poder de su Alliance Ecosystem mediante soluciones integradas de colaboración, inteligencia artificial, señalización digital y espacios de trabajo inteligentes que muestran cómo las tecnologías conectadas pueden ayudar a las organizaciones a crear resultados más atractivos, eficientes e inteligentes.

(Image credit: LG)

Experiencia Concierge impulsada por IA

LG, Invisible Arts y Glass-Media presentarán una experiencia de concierge impulsada por inteligencia artificial que combina la tecnología LG Transparent OLED, IA conversacional y estructuras arquitectónicas diseñadas a la medida para crear experiencias inmersivas y personalizadas que transforman las pantallas digitales en destinos interactivos.

Solución de telepresencia de nueva generación

LG y PEERVSN demostrarán una solución avanzada de telepresencia que permite interacciones en tiempo real a escala humana mediante pantallas portátiles alimentadas por batería, ayudando a las organizaciones a mejorar experiencias de aprendizaje, comunicación y colaboración, superando las limitaciones de distancia y desplazamiento.

Presencia en stands de socios

LG también tendrá presencia en los stands de:

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Vizetto (C5433)

NovaStar (C8559)

VITEC (C9257)

En el espacio de Vizetto, LG, TSI y Vizetto presentarán una solución integrada para crear entornos de colaboración dinámicos. En el stand de NovaStar, LG exhibirá una pantalla DVLED junto con un controlador NovaStar. Por su parte, en el espacio de VITEC se mostrará la solución inalámbrica privada 5G de LG para distribuir y administrar contenido de señalización digital de forma segura en grandes recintos.

Soluciones verticales y nueva pantalla LG E-Paper

El stand de LG contará con áreas dedicadas a soluciones para sectores como retail, corporativo, educación y gobierno, incluyendo productos como LG CreateBoard® y una línea completa de pantallas compatibles con los requisitos TAA para aplicaciones gubernamentales.

Dentro del área de retail se destacará la nueva LG E-Paper Display. Esta pantalla de 32 pulgadas utiliza tecnología de tinta electrónica de bajo consumo para ofrecer señalización digital con apariencia de papel, alta resolución, colores vibrantes, amplios ángulos de visión y un diseño ultradelgado y portátil para entornos comerciales, hoteleros y corporativos.

Portafolio DVLED

Los visitantes podrán conocer las más recientes tecnologías Micro LED y DVLED de LG:

LG MAGNIT Gen 2 (LMPB)

LG MAGNIT Active Micro LED (LSAH)

LG MAGNIT Essential (LMEA)

LG MAGNIT Essential AIO (LASA)

LG MAGNIT Gen 2 All-in-One (LAAB)

All-in-One Ultra Stretch DVLED (LUPA)

El stand también exhibirá algunos de los controladores DVLED compatibles con LG más recientes de LG, Megapixel y NovaStar, demostrando soluciones interoperables para distintos entornos comerciales.

Soluciones de software y servicios

Una sección dedicada a LG Business Cloud mostrará el ecosistema de software basado en la nube de la compañía para gestión de contenido, monitoreo remoto y administración de dispositivos, incluyendo integraciones que permiten la gestión centralizada de pantallas comerciales en múltiples ubicaciones.

Los clientes ahora pueden adquirir el software LG Business Cloud de forma independiente o junto con hardware compatible de LG en una sola transacción a través de la tienda en línea B2B de LG.

Asimismo, se presentará el programa LG PRO para socios de canal, incluyendo LG PRO Services, como parte de la estrategia de LG para complementar sus soluciones de hardware con servicios ampliados y soporte para implementación.

Uno de los principales atractivos será LG PRO Services – DVLED Installation, un servicio de instalación DVLED respaldado directamente por el fabricante, diseñado para apoyar a distribuidores, integradores y proyectos empresariales.

Los asistentes a InfoComm 2026 podrán visitar a LG Electronics USA del 17 al 19 de junio en el stand C7836, ubicado en el Central Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas.