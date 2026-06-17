LG amplía su portafolio de soluciones de calefacción para atender la creciente demanda en Europa

LG muestra una vez más su fuerza en el mercado residencial euro-peo de bombas de calor con la expansión de su portafolio diversificados de soluciones de alta eficiencia. A continuación los detalles.

A medida que aumenta la demanda de sistemas energéticamente eficientes que emplean refrigerantes con bajo GWP en toda Europa, LG amplía su capacidad de respuesta al mercado ofreciendo una gama de productos diseñada específicamente para los distintos entornos residenciales de la región.

Portafolio de bombas de calor de alta eficiencia para Europa

LG responde a la demanda del mercado residencial europeo con una amplia oferta que abarca bombas de calor aire-agua, soluciones de Flujo Variable de Refrigerante (VRF) y sistemas integrados para agua caliente sanitaria.

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Entre sus principales soluciones destaca Therma V R290 Monobloc, una unidad exte-rior de bomba de calor aire-agua que utiliza refrigerante R290, caracterizado por su muy bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP)¹. Está diseñada para proporcionar calefacción confiable incluso con temperaturas exteriores de hasta -28 °C y puede su-ministrar agua caliente sanitaria de hasta 75 °C².

Gracias a su diseño monobloc, el sistema conecta las unidades interior y exterior úni-camente mediante tuberías de agua, facilitando la instalación y reduciendo la necesi-dad de tuberías de refrigerante dentro del hogar.

(Image credit: LG)

LG también ofrece Multi V i y Multi V S dentro de su línea VRF.

Multi V i combina el refrigerante R32 de bajo GWP con un compresor inverter de alta eficiencia y avanzadas funciones de control inteligente para optimizar el rendimiento energético. Además, incorpora mecanismos de seguridad, como sensores que activan respuestas automáticas de protección ante posibles fugas de refrigerante, contribu-yendo a mantener la continuidad operativa y la seguridad en sitio.

Por su parte, Multi V S es una solución VRF compacta que ofrece gran flexibilidad de integración, capacidades avanzadas de gestión energética, controles individuales inte-ligentes y una interfaz fácil de usar, ideal para edificios con necesidades de uso variadas.

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Combinado con unidades interiores, constituye una solución integral que incorpora tanque de agua caliente y componentes clave de distribución hidráulica en una unidad interior compacta. Diseñado para reducir tiempos de instalación y optimizar el aprove-chamiento del espacio, el sistema resulta especialmente adecuado para entornos resi-denciales europeos.

Asimismo, LG presentó recientemente nuevas unidades interiores para sistemas de bomba de calor aire-agua: Combi Unit, Hydro Unit y Control Unit³. Estas soluciones fueron reconocidas con los premios iF Design Award 2026 y Red Dot Design Award 2026, gracias a su diseño unificado y facilidad de uso.

Soluciones adaptadas para importantes proyectos residenciales en España y Serbia

Gracias a la competitividad de su portafolio, LG continúa obteniendo contratos para importantes desarrollos residenciales en toda Europa.

En España, LG suministró sistemas Multi V i y unidades interiores para aproximada-mente 1,000 hogares del proyecto residencial Build-to-Rent Calle Fuerzas Armadas. Desde las primeras etapas del desarrollo, la compañía colaboró con socios locales para revisar aspectos de diseño, certificación e instalación, brindando soporte alineado con la normativa ambiental europea y las condiciones específicas del proyecto.

LG también proporcionó una solución personalizada para King's Circle Residences, en Belgrado, Serbia. Tras múltiples sesiones técnicas de evaluación, la compañía equipó cada espacio con una configuración que combina Multi V S y unidades interiores capa-ces de generar agua fría y caliente.

Esta configuración integrada permite monitoreo energético individual por espacio y concentra en un solo sistema la refrigeración, calefacción y producción de agua calien-te sanitaria, mejorando la eficiencia operativa y la gestión energética.

Además, LG suministró Multi V i, Multi V S y equipos residenciales de aire acondicio-nado para The One Residences, también en Belgrado. La empresa trabajó estrechamen-te con los responsables del diseño para desarrollar una solución de climatización adap-tada a la estructura y condiciones de instalación del edificio. Asimismo, se realizaron simulaciones técnicas para validar la estabilidad operativa y la viabilidad de la instala-ción.

"A medida que evoluciona el mercado residencial europeo de bombas de calor, aumenta la demanda de soluciones eficientes, sostenibles y fáciles de instalar", señaló James Lee, presidente de LG ES Company. "Seguiremos fortaleciendo nuestra competitividad mediante un portafolio diversificado de bombas de calor y capacidades de ingeniería adaptadas a las necesidades reales de cada proyecto".