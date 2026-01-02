Las "suscripciones zombis" son un asesino silencioso: aquí tienes tres formas de solucionarlas para 2026 en cuestión de minutos

Las suscripciones digitales están por todas partes: las necesitas para servicios de streaming, programas de fitness, software de escritorio, almacenamiento en la nube, sitios web de noticias y mucho más. Unos cuantos dólares aquí y otros cuantos allá pueden sumar una factura bastante elevada a final de mes.

Ahora que empieza el nuevo año, es el momento perfecto para hacer un repaso de cuántas suscripciones tienes y cuánto te están costando. Con el ritmo frenético de la vida moderna, es comprensible que te hayas suscrito a ciertas aplicaciones, sitios web y servicios digitales y luego te hayas olvidado de ellos.

Esto es algo que he hecho recientemente y que me ha llevado a replantearme cuántas de estas suscripciones digitales necesito realmente: la cantidad de dinero que he estado gastando cada mes es realmente alarmante.

La buena noticia es que deshacerse de las suscripciones no tiene por qué llevar mucho tiempo, sobre todo si conoces las herramientas adecuadas para ello, que voy a explicar a continuación. Si dedicas unos minutos a principios de 2026 a poner esto en orden, es muy posible que tu saldo bancario haya mejorado considerablemente cuando llegue 2027.

Método uno: revisa tus correos electrónicos

Revisa tus correos electrónicos para ver si tienes suscripciones (Image credit: Future)

Las suscripciones a las que te has inscrito suelen enviarte un correo electrónico cuando llega el momento de renovarlas por otro mes o año, y si hay alguna que no te ofrece esta cortesía, entonces es otra razón para darte de baja. Si tienes la opción de activar estos recordatorios por correo electrónico cuando te inscribes, asegúrate de hacerlo.

Una búsqueda rápida en tu bandeja de entrada puede revelar numerosas suscripciones que habías olvidado. Busca palabras como "renovación", "renovar" o "suscripción" y mira qué aparece. En la aplicación móvil de Gmail, por ejemplo, solo tienes que tocar el cuadro de búsqueda en la parte superior y empezar a escribir. Si ves estos correos electrónicos cuando llegan, márcalos o añádelos a tus favoritos para tener una lista a la que puedas recurrir más adelante.

La suscripción a Apple One es un ejemplo de factura mensual sobre la que recibirás un correo electrónico, si los recordatorios están activados: el remitente será "no_reply@email.apple.com", recibirás detalles sobre cuánto pagas y por qué, y los correos electrónicos contienen la palabra "renovaciones", por lo que aparecerán en tus búsquedas.

Método dos: usa la función integrada en tu teléfono

También puedes administrar tus suscripciones directamente desde tu teléfono (Image credit: Future)

Tanto Google como Apple te ofrecen formas rápidas y sencillas de consultar las suscripciones que has contratado en teléfonos y tabletas. Solo aparecerán las aplicaciones y servicios que se gestionan a través de Google Play Store o Apple App Store, pero es otra forma de comprobar lo que estás pagando.

En un dispositivo Android, abre la aplicación Play Store, toca tu foto de perfil (arriba a la derecha) y selecciona Pagos y suscripciones > Suscripciones. Verás una lista de las suscripciones activas actuales, así como las que han caducado. Toca cualquier entrada de la lista para obtener más detalles y ver las opciones para cancelar la suscripción o eliminarla de la vista si ha caducado.

En iPhones y iPads, debes abrir Ajustes, tocar tu nombre en la parte superior y, a continuación, Suscripciones. Al igual que en Android, obtendrás una lista de tus suscripciones activas y caducadas, así como un interruptor para activar o desactivar los recordatorios por correo electrónico. Toca cualquier suscripción de la lista para ver más detalles y cancelarla si lo deseas.

Método tres: usar una aplicación específica

TrackMySubs es una de las aplicaciones que puedes utilizar para ello (Image credit: Future)

Existen varias aplicaciones de terceros que te ayudarán a eliminar las suscripciones que no necesitas, aunque es cierto que muchas de ellas requieren una cuota mensual propia.

Recientemente escribimos sobre una de estas aplicaciones, Subee (Android e iOS): las suscripciones se pueden añadir manualmente o mediante un escaneo de tus correos electrónicos, y puedes ver cuánto estás gastando y cancelar cuentas con un par de toques. Para gestionar más de cinco suscripciones es necesario contratar una suscripción premium por 19,99 $/12,99 £ (unos 29,85 $ australianos) al mes o 29,99 $/29,99 £ (unos 44,80 $ australianos) al año.

Luego está TrackMySubs, que funciona en la web. Añade las fechas de renovación y los precios de tus suscripciones y obtendrás una visión general muy completa de lo que se va a cobrar y cuándo, y también puede realizar un seguimiento de todas las pruebas gratuitas a las que te hayas inscrito, para que no te encuentres con facturas inesperadas una vez finalizadas las pruebas. Si quieres hacer un seguimiento de más de 10 suscripciones, tendrás que registrarte en un plan premium, que te costará 10 $ (unos 7,40 £ / 14,95 AU$) al mes o 99,99 $ (unos 73,95 £ / 149,35 AU$) al año.

Otra opción es Trim, que también es una aplicación web, aunque por ahora solo está disponible en Estados Unidos. La aplicación se puede conectar directamente con tu cuenta bancaria para crear una lista de las suscripciones a las que estás inscrito, y luego puedes analizar tus gastos mensuales y las suscripciones que están a punto de vencer, y ver cuáles son las suscripciones de las que podrías prescindir.

El servicio también es gratuito, ya que obtiene sus ingresos recomendándote ofertas de seguros y otros productos.

Esto es lo que voy a ahorrar el próximo año

Netflix te recordará lo que estás viendo antes de cancelar (Image credit: Future)

Entonces, ¿funciona realmente todo esto? De hecho, sí: aunque no he encontrado muchas suscripciones que hubiera olvidado por completo durante este proceso de auditoría, me ha hecho pensar dos veces sobre cuántas suscripciones necesito (que, para ser sincero, tienden a aumentar debido a todas las aplicaciones y servicios sobre los que tengo que escribir para mi trabajo).

Una vez que termine la temporada 5 de Stranger Things, creo que me tomaré un descanso de Netflix, sobre todo porque el historial de visualizaciones y las recomendaciones se conservan durante 24 meses, lo que me supone un ahorro considerable de 18,99 libras al mes (24,99 dólares al mes para los que están en Estados Unidos).

Tampoco necesito ChatGPT y Gemini, así que eso supone otro ahorro de 20 libras (o 20 dólares) al mes. Por último, después de volver a ver Inspector Morse, creo que puedo volver a vivir con los anuncios en ITVX, lo que supone un ahorro adicional de 5,99 libras (unos 8 dólares) al mes.

Un ahorro nada desdeñable de 44,98 £ al mes, que puedo destinar a otra cosa, lo que supone 539,76 £ o aproximadamente 730 $ al año. Siga usted mismo el mismo proceso utilizando los consejos anteriores y se sorprenderá de lo mucho que puede ahorrar.

