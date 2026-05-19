Las mejores lavadoras LG con IA para tener la ropa lista durante el gran torneo futbolero de 2026

Hay cosas que uno prepara antes de una gran temporada de futbol en casa: la televisión, el sonido, el refrigerador, el aire acondicionado y, claro, la botana. Pero hay un detalle que casi nadie pone en la lista hasta que ya es demasiado tarde: la ropa. Porque cuando empiezan los partidos, también empiezan los jerseys sudados, las playeras de la suerte, los manteles con salsa, las toallas de invitados, la ropa de cama para quienes se quedan a dormir y esa montaña de prendas que aparece como si hubiera salido de un portal dimensional.

Por eso una buena lavadora puede ser más importante de lo que parece. No se trata solo de lavar más rápido, sino de cuidar mejor las telas, ahorrar espacio, automatizar ciclos y reducir el tiempo que pasas pensando en qué programa usar. En ese punto, las lavadoras LG con inteligencia artificial tienen un argumento fuerte: AI DD analiza cada carga para optimizar movimiento y tiempo de lavado, mientras que 6 Motion adapta diferentes movimientos para cuidar mejor los tejidos en modelos compatibles. LG también destaca ThinQ para control desde la app, inicio remoto, alertas, descarga de ciclos y Smart Diagnosis.

Esta guía está pensada para ayudarte a elegir una lavadora LG según tu tipo de casa, tu espacio, tu carga de ropa y el nivel de automatización que realmente necesitas. No todos requieren una torre de lavado, ni todos necesitan una lavasecadora 2 en 1. Pero si el verano futbolero va a convertir tu casa en punto de reunión, conviene elegir con más cabeza que emoción de tanda de penales.

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La mejor opción completa para ahorrar espacio: LG WashTower WK22VKS6.

La mejor lavasecadora 2 en 1 con IA: LG WashCombo WH25BFXS6B.

La mejor lavadora LG de carga frontal con IA para familias exigentes: LG WM22BV2S6GR.

La mejor lavadora LG de carga superior para cargas grandes: LG WT25BTS6H.

La mejor carga superior práctica con motor Inverter Direct Drive: LG WT25WT6HK.

La mejor solución para refrescar prendas entre lavadas: LG Styler S3MFBN.

Mejor opción completa para ahorrar espacio: LG WashTower WK22VKS6

La LG WashTower WK22VKS6 es la recomendación más fuerte para quien quiere resolver lavado y secado en un solo sistema integrado. No es simplemente una lavadora con una secadora arriba; es una torre diseñada como una sola unidad, con panel central Center Control, AI DD & Sensor AI, TurboWash 360, secadora de gas y conectividad ThinQ.

Para el contexto del verano futbolero, tiene muchísimo sentido. Si en casa habrá reuniones constantes, el problema no será solo lavar jerseys o playeras: será secar rápido, mantener el flujo de ropa limpio y evitar que el cuarto de lavado se convierta en zona de desastre. Aquí el formato vertical ayuda porque aprovecha mejor el espacio, especialmente en departamentos, casas con lavandería compacta o zonas de lavado donde no sobra ni un centímetro.

La inteligencia artificial también deja de sonar decorativa cuando se explica desde el uso real. AI DD y Sensor AI ayudan a seleccionar ciclos más adecuados según la carga y las prendas, mientras que TurboWash 360 apunta a acelerar el lavado. Eso es útil cuando necesitas tener lista la ropa antes del siguiente partido o cuando alguien se acordó, con dramática precisión, que su jersey favorito estaba sucio 30 minutos antes de salir.

Cómprala si quieres una solución premium, integrada y pensada para lavar y secar sin ocupar tanto espacio horizontal. No la compres si ya tienes una secadora independiente funcionando bien o si tu espacio no permite instalar correctamente una torre de este tamaño.

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LG WashTower WK22VKS6.

Mejor lavasecadora 2 en 1 con IA: LG WashCombo WH25BFXS6B

La LG WashCombo WH25BFXS6B es una de las opciones más interesantes para quienes quieren lavar y secar en una sola máquina. LG la presenta como una lavasecadora WashCombo 2 en 1 de 25 kg para lavado y 15 kg para secado, con AI Wash 2.0, bomba de calor DUAL Inverter, filtro ezLintFilter y dispensador automático de detergente.

Aquí el enfoque editorial es muy claro: esta es la opción para quien no quiere dos equipos separados. Puede ser especialmente atractiva para departamentos, lavanderías compactas o usuarios que prefieren meter la ropa y olvidarse de estar pasando prendas de lavadora a secadora. En días de partido, ese detalle puede valer oro. Nadie quiere levantarse en el minuto 75 para mover la carga.

El punto más importante es AI Wash 2.0. Según LG, esta función optimiza los movimientos de lavado según el tipo de prendas, personaliza lavado y enjuague de acuerdo con el nivel de suciedad, y puede ayudar al cuidado de telas y al ahorro de energía en tejidos suaves. Traducido a la vida real: no es lo mismo lavar una playera ligera que una sudadera, una toalla o ropa deportiva. La IA ayuda a que la máquina no trate todo como si fuera la misma prenda.

Cómprala si quieres lavar y secar en un solo equipo, ahorrar espacio y tener una experiencia más automatizada. No la compres si sueles lavar varias cargas seguidas y necesitas que lavado y secado trabajen al mismo tiempo en equipos separados.

LG WashCombo WH25BFXS6B.

Mejor lavadora LG de carga frontal con IA: LG WM22BV2S6GR

La LG WM22BV2S6GR es una lavadora de carga frontal AI DD de 22 kg que apunta a quienes quieren capacidad, tecnología inteligente y cuidado de ropa más avanzado. Sus características clave incluyen AI DD, Steam con eliminación del 99.9% de alérgenos, TurboWash 360, 6 Motion DD y conectividad ThinQ vía Wi-Fi.

Esta es una recomendación muy fuerte para familias que ya tienen secadora o que prefieren comprar lavadora y secadora por separado. La capacidad de 22 kg permite lavar cargas grandes, ropa de cama, toallas o varias prendas de una sola tanda. Durante el gran torneo de selecciones, eso puede significar menos ciclos y menos tiempo pendiente de la lavadora.

TurboWash 360 también es un buen argumento para el lector que quiere rapidez sin sentir que está sacrificando cuidado. LG menciona lavado en 32 minutos con TurboWash 360, mientras que 6 Motion DD ofrece diferentes movimientos de lavado que se adaptan a la carga. Ese combo funciona muy bien para explicar algo simple: hay lavadoras que solo “dan vueltas”, y hay lavadoras que intentan adaptar el movimiento al tipo de ropa.

Cómprala si quieres una lavadora de carga frontal grande, inteligente y con buen equilibrio entre cuidado de prendas, rapidez y conectividad. No la compres si prefieres carga superior o si necesitas secado integrado en el mismo equipo.

LG WM22BV2S6GR.

Mejor carga superior para familias grandes: LG WT25BTS6H

No todo mundo quiere una lavadora de carga frontal. En México, muchas familias siguen prefiriendo carga superior porque resulta cómoda, familiar y práctica para cargas voluminosas. Ahí entra la LG WT25BTS6H, una lavadora de carga superior de 25 kg con tecnología Steam, cuidado antimanchas, cuidado antialergias, tina de acero inoxidable y auto prelavado.

Este modelo tiene sentido para hogares donde se lava mucho y seguido. Durante el verano futbolero, puede resolver cargas grandes de manteles, toallas, ropa casual, uniformes deportivos y prendas de uso diario. Su propuesta no gira tanto alrededor de IA como otros modelos de esta guía, pero sí alrededor de capacidad y practicidad.

El vapor también es un buen argumento de compra. En ropa que se usa mucho, se suda o se guarda durante varias horas antes de lavarse, contar con funciones enfocadas en higiene y cuidado antialergias puede ser relevante para familias con niños, mascotas o personas sensibles.

Cómprala si quieres una carga superior grande, cómoda y pensada para familias que lavan mucho. No la compres si buscas específicamente AI DD o una experiencia más conectada desde la app.

LG WT25BTS6H.

Mejor carga superior práctica con Inverter Direct Drive: LG WT25WT6HK

La LG WT25WT6HK es otra alternativa de carga superior de 25 kg, pero con una orientación más práctica. LG la lista con sistema 6MotionDD, sistema TurboDrum, auto prelavado, Smart Diagnosis y motor Inverter Direct Drive.

Esta opción puede funcionar muy bien para quien quiere gran capacidad sin complicarse demasiado. No todos los usuarios buscan la lavadora más avanzada de la línea; muchos quieren una máquina amplia, resistente, con buen sistema de lavado y autodiagnóstico para facilitar soporte cuando algo no funciona como debería.

Para TechRadar México, yo la colocaría como la recomendación “familiar sensata”. Es decir, una lavadora para quien prioriza capacidad, carga superior y motor Inverter antes que funciones premium. No luce tan futurista como una WashTower, pero puede ser más que suficiente para muchas casas.

Cómprala si quieres una carga superior grande y práctica para lavado familiar. No la compres si tu prioridad es conectividad avanzada, lavado/secado en un solo equipo o IA aplicada a la detección de carga.

LG WT25WT6HK.

Mejor solución para refrescar prendas entre lavadas: LG Styler S3MFBN

El LG Styler S3MFBN no es una lavadora tradicional, pero sí tiene un lugar interesante en una guía de lavandería inteligente. Es un sistema de vapor TrueSteam de 3 ganchos pensado para refrescar prendas, reducir olores, arrugas y alérgenos, usando partículas de agua pura, percha en movimiento y secado a baja temperatura.

Este producto tiene sentido para prendas que no necesariamente quieres lavar después de cada uso, pero sí refrescar. Por ejemplo: chamarras ligeras, camisas, pantalones, prendas delicadas o ropa que se usó pocas horas durante una reunión. En temporada de partidos, también puede servir para tener ciertas prendas listas sin someterlas a lavado completo cada vez.

No lo vendería como sustituto de una lavadora. Ese sería el error. Lo vendería como complemento premium para quien quiere cuidar mejor la ropa y reducir lavados innecesarios en prendas específicas. Es más “cuidado de guardarropa” que “lavandería de batalla”.

Cómpralo si tienes prendas delicadas, ropa de trabajo o piezas que quieres refrescar entre lavadas. No lo compres si lo que necesitas es resolver cargas grandes de ropa familiar; para eso necesitas una lavadora o una WashTower.

LG Styler S3MFBN.

Cómo elegir una lavadora LG para el verano futbolero de 2026

La primera pregunta no debería ser “¿cuál lava mejor?”, sino “¿cómo se lava en tu casa?”. Si vives solo o en pareja, quizá una lavasecadora 2 en 1 tenga más sentido que una torre completa. Si tienes familia grande, mascotas o mucha ropa deportiva, una lavadora de 22 o 25 kg puede ahorrarte ciclos. Si tu lavandería es pequeña, una WashTower puede ser más inteligente que tener dos equipos ocupando espacio lateral.

La segunda pregunta es si necesitas secar. En muchas ciudades de México, secar al aire puede ser suficiente buena parte del año. Pero en departamentos, zonas húmedas o casas donde se lava por la noche, una secadora integrada o una torre de lavado puede cambiar por completo la rutina. Ahí la WashTower y la WashCombo juegan con ventaja.

La tercera pregunta es qué tan importante es la IA. En los modelos compatibles, AI DD analiza la carga y el tipo de tela para ajustar movimiento y tiempo; en el caso de AI Wash 2.0, LG habla de personalizar lavado y enjuague según tipo de prendas y nivel de suciedad. Esto importa más cuando lavas cargas mixtas, ropa delicada, prendas deportivas o ropa que quieres cuidar por más tiempo.

También conviene mirar la conectividad. ThinQ puede parecer un extra hasta que empiezas a usar alertas, monitoreo, inicio remoto o Smart Diagnosis. Para una familia ocupada, saber cuándo terminó el ciclo o descargar programas específicos puede ser más útil que cualquier botón bonito en el panel.

Y finalmente está el espacio. Antes de comprar, hay que medir ancho, alto, profundidad, apertura de puerta, ventilación, agua, drenaje, electricidad y, en caso de secadoras de gas, instalación adecuada. Una lavadora puede ser espectacular en la ficha técnica, pero si no cabe o no se puede instalar bien, se convierte en mueble carísimo. Y de esos ya tenemos suficientes en la vida adulta.

Qué modelo recomendamos según el tipo de casa

Para un hogar que quiere lavado y secado en una solución vertical premium, la LG WashTower WK22VKS6 es la opción más completa. Tiene AI DD & Sensor AI, TurboWash 360, Center Control, ThinQ y secadora de gas en un solo sistema integrado.

Para departamentos o espacios donde no caben dos equipos, la LG WashCombo WH25BFXS6B es la recomendación más atractiva. Su formato 2 en 1, AI Wash 2.0, bomba de calor DUAL Inverter y dispensador automático de detergente la hacen muy práctica.

Para familias que ya tienen secadora o prefieren equipos separados, la LG WM22BV2S6GR ofrece una combinación muy sólida: 22 kg, AI DD, Steam, TurboWash 360, 6 Motion DD y ThinQ.

Para hogares que lavan cargas grandes y prefieren carga superior, la LG WT25BTS6H tiene mucho sentido por sus 25 kg, vapor, cuidado antimanchas y cuidado antialergias.

Para quienes buscan una carga superior grande y más práctica, la LG WT25WT6HK puede ser una alternativa sensata gracias a 6MotionDD, TurboDrum, Smart Diagnosis y motor Inverter Direct Drive.

Para quien quiere cuidar prendas especiales entre lavadas, el LG Styler S3MFBN es el complemento premium más interesante.

Veredicto

Una buena lavadora no te va a ahorrar el sufrimiento de un partido cerrado, pero sí puede evitar otro tipo de drama: ropa acumulada, jerseys que no alcanzaron a secarse, manteles manchados, toallas eternas y esa playera de la suerte que misteriosamente “tiene que estar lista para mañana”.

Si quieres la solución más completa, la LG WashTower WK22VKS6 es la jugada más fuerte. Si buscas ahorrar espacio y lavar/secar en un solo equipo, la LG WashCombo WH25BFXS6B tiene mucho sentido. Si prefieres una lavadora frontal grande con IA, la WM22BV2S6GR es probablemente la opción más equilibrada. Y si en casa se lavan cargas enormes con frecuencia, una carga superior de 25 kg como la WT25BTS6H o la WT25WT6HK puede ser más práctica.

La clave no es comprar la lavadora más cara. La clave es elegir la que se adapte a tu rutina real. Porque durante el verano futbolero, la sala se llena, la cocina trabaja y la lavandería también juega su propio partido.