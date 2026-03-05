La nueva Tapo C645D Kit finalmente llega a México

Después del increíble debut internacional en el CES de las Vegas, la nueva Tapo C645D Kit, una solución de videovigilancia exterior con energía solar finalmente llegó a México.

Recordemos que la nueva Tapo C645D Kit combina tecnología de doble lente 2K, seguimiento automático y almacenamiento local sin costos mensuales obligatorios, elevando el estándar de la seguridad residencial inteligente.

Doble lente, doble perspectiva: ver todo sin perder detalle.

A diferencia de las cámaras tradicionales que obligan a elegir entre cobertura amplia o acercamientos precisos, el Tapo C645D Kit sincroniza una lente gran angular fija con una unidad telefoto motorizada.

Esto significa que mientras la cámara principal mantiene una vista panorámica constante del entorno —ideal para patios, entradas, cocheras o accesos—, la lente secundaria puede hacer zoom dinámico y seguimiento automático de personas, vehículos o mascotas detectadas en movimiento.

En la práctica, esto permite:

Supervisar toda la propiedad en una sola pantalla.

Detectar movimiento en la vista amplia.

Activar automáticamente el seguimiento en la lente motorizada.

Capturar detalles clave como rostros, placas o acciones específicas.

Todo ocurre en resolución 2K, ofreciendo mayor nitidez que el estándar Full HD.

Seguridad que se adapta al entorno: color o infrarrojo en la noche

El sistema permite alternar entre:

Visión nocturna a color con reflector integrado, ideal para identificar detalles visuales en áreas con baja iluminación.

Modo infrarrojo tradicional, capaz de grabar incluso en oscuridad total.

Energía solar y autonomía real

Uno de los diferenciales más relevantes del Tapo C645D Kit es su enfoque en autosuficiencia energética.

El kit integra:

Batería de 10,000 mAh

Panel solar incluido

Protección exterior con certificación IP65

Con tan sólo 60 minutos de luz solar directa al día, el sistema puede sostener hasta 24 horas continuas de operación, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes o cableado complejo. Esto lo convierte en una solución ideal para:

Casas sin infraestructura eléctrica exterior.

Segundas residencias.

Negocios pequeños.

Áreas perimetrales alejadas de conexiones.

Control total desde la app Tapo

A través de la aplicación móvil Tapo, los usuarios pueden:

Ver transmisiones en vivo desde ambas lentes.

Activar seguimiento con un solo toque.

Configurar zonas de detección personalizadas.

Recibir alertas inteligentes.

Cambiar entre visión nocturna en color o infrarroja.

Revisar grabaciones sin necesidad de suscripción obligatoria.

El sistema permite almacenamiento local mediante tarjeta microSD (se vende por separado), manteniendo el control de la información en manos del usuario.

Seguridad inteligente sin costos recurrentes

En un mercado donde muchos dispositivos dependen de pagos mensuales para acceder a grabaciones, el Tapo C645D Kit ofrece acceso a funciones clave sin requerir suscripción para revisar videos previamente grabados.

Esto responde a una demanda creciente de consumidores mexicanos que buscan soluciones tecnológicas más transparentes y de largo plazo.

Disponibilidad en México

El Tapo C645D Kit ya se encuentra disponible en México a través de canales oficiales y distribuidores autorizados.