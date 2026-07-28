JBL EasySing llega a México para convertir cualquier lugar en un escenario de karaoke

¿Eres de los que ama cantar a todo pulmón sus canciones favoritas, ya sea en una reunión con amigos, una tarde en casa o un simple viaje en carretera? De ser así, te tenemos noticias, pues JBL presentó JBL EasySing, se trata de su nueva familia de micrófonos impulsados por inteligencia artificial que transforma cualquier lugar en tu escenario soñado.

Integrada por JBL EasySing Mics y JBL EasySing Mic Mini, esta nueva línea fue creada para acompañar distintas formas de expresión: desde quienes disfrutan organizar sesiones de karaoke con amigos hasta quienes crean contenido, graban podcasts o buscan un micrófono práctico para llevar a cualquier parte. Solo conecta el dongle USB-C, elige una canción y deja que tu voz tome el protagonismo.

Con la tecnología AI Vocal Removal, JBL EasySing reduce en tiempo real las voces originales de cualquier canción para que cada usuario elija cómo quiere interpretar su música. Es posible conservar el 50%, el 25% o eliminar completamente la voz original, según el nivel de acompañamiento deseado. Además, Voice Boost ayuda a lograr notas altas con mayor naturalidad, mientras que efectos como reverb y eco permiten darle un estilo único a cada interpretación.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

El resultado es una experiencia que va más allá del karaoke: cantar, grabar videos, crear contenido, hacer podcasts o animar una reunión se vuelve mucho más sencillo gracias a una calidad de voz clara y potente. Desde la app JBL One, los usuarios también pueden personalizar el ecualizador y acceder a distintos presets para adaptar el sonido a cada momento.

"Como líder global en bocinas PartyBox, hemos visto de primera mano el crecimiento del karaoke como una forma de entretenimiento. Con JBL EasySing queremos que cualquier persona pueda disfrutar esa experiencia de una forma más sencilla, divertida y con la calidad de sonido que distingue a JBL", señaló Carsten Olesen, presidente de Consumer Audio en HARMAN.

JBL EasySing Mics: cuando la reunión se convierte en concierto

Hay reuniones que terminan alrededor de una playlist. Para esos momentos, JBL EasySing Mics fue diseñado para integrarse con las bocinas JBL PartyBox compatibles y convertir cualquier espacio en una auténtica experiencia de karaoke.

Cada set incluye dos micrófonos inalámbricos, ideales para duetos o retos entre amigos, con una conexión estable de hasta 30 metros y una batería de hasta 10 horas. Solo basta conectar Press Release el dongle USB-C a la PartyBox para que la música comience y cada interpretación suene con la claridad y potencia que caracterizan a JBL.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza