Wholestage abre en México la primera sala L-ISA Auditorium para audio inmersivo

¡Es oficial! México inaugura la primera sala de audio inmersivo L-ISA Auditorium del país de la mano de Wholestage.

Cabe destacar que esta sala de audio inmersivo L-ISA Auditorium es un espacio diseñado para impulsar la innovación, la capacitación y el desarrollo de nuevas experiencias sonoras para conciertos, espectáculos y producciones en vivo.

Esta apertura representa la segunda implementación de una sala L-ISA Auditorium desarrollada por Wholestage en Latinoamérica, luego de la inauguración de un espacio similar en República Dominicana. Con ello, la compañía fortalece una estrategia regional orientada a acercar tecnologías inmersivas de clase mundial a artistas, productores, ingenieros, integradores y empresas del sector.

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Según datos de Live Nation-OCESA, México se posicionó como el tercer mercado de música en vivo con mayor facturación a nivel mundial, generando cerca de 68.990 millones de pesos en actividad económica durante 2025. Este crecimiento ha acelerado la demanda de tecnologías capaces de ofrecer experiencias más inmersivas, diferenciadas y memorables para el público.

Al mismo tiempo, el mercado de entretenimiento inmersivo en México continúa expandiéndose a gran velocidad. De acuerdo con estudios de la industria, este segmento alcanzó un valor estimado de USD 2.140 millones en 2025 y se proyecta que supere los USD 17.700 millones para 2033, impulsado por la creciente adopción de tecnologías que transforman la manera en que las audiencias experimentan el contenido.

Hasta ahora, el acceso a sistemas profesionales de audio inmersivo en México había sido limitado y, en muchos casos, dependía de la importación temporal de equipos para proyectos específicos. Con la apertura de la nueva L-ISA Auditorium, Wholestage pone a disposición de la industria un espacio permanente equipado con tecnología de última generación para demostraciones, pruebas, capacitación, desarrollo creativo y validación de proyectos.

“La apertura de esta sala en México es parte de una visión de largo plazo. El año pasado inauguramos nuestra primera L-ISA Auditorium en República Dominicana y comprobamos el enorme potencial que tiene el audio inmersivo para transformar la manera en que se crean y experimentan los espectáculos en vivo. Hoy damos un nuevo paso al traer esta plataforma a uno de los mercados más importantes del entretenimiento mundial. Nuestro objetivo es que productores, ingenieros y artistas tengan acceso permanente a las herramientas más avanzadas para desarrollar experiencias cada vez más impactantes para sus audiencias”, afirmó Luis Duque, CEO de Wholestage.

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La tecnología L-ISA de L-Acoustics ha sido utilizada en algunas de las producciones más innovadoras del mundo, incluyendo las giras inmersivas de Hans Zimmer, los conciertos de Bon Iver y espectáculos de artistas como ODESZA y John Summit, reconocidos por integrar experiencias sonoras avanzadas dentro de sus producciones.

La nueva sala incorpora el sistema L-ISA Auditorium, una plataforma de audio inmersivo basada en mezcla por objetos que permite posicionar cada fuente sonora dentro de un espacio tridimensional. A diferencia de los sistemas estéreo convencionales, esta tecnología ofrece una experiencia más precisa, natural y consistente para todos los asistentes, independientemente de su ubicación dentro del recinto.

Además de funcionar como showroom tecnológico, la sala operará como un centro de colaboración para artistas, productores, ingenieros de audio, integradores, recintos y empresas del sector, permitiendo la realización de demostraciones, entrenamientos especializados, sesiones de mezcla inmersiva y desarrollo de nuevos proyectos.

La inauguración oficial se llevará a cabo el próximo 15 de julio en Ciudad de México, en un evento dirigido a profesionales de la industria, medios especializados, socios tecnológicos y líderes del sector.

Con esta inauguración, Wholestage no solo introduce la primera sala L-ISA Auditorium de México, sino que consolida una red regional de espacios dedicados a la innovación, capacitación y desarrollo de experiencias inmersivas. La compañía reafirma así su compromiso de acercar las tecnologías más avanzadas del mundo a los profesionales del entretenimiento en Latinoamérica y de contribuir al crecimiento de una industria cada vez más creativa, tecnológica y competitiva.