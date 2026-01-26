ISE 2026: LG presentará su nueva generación de pantallas Micro LED LG MAGNIT

¡La espera está a punto de terminar! LG será parte del Integrated Systems Europe (ISE) 2026, la mayor feria de pantallas comerciales de Europa donde presentará su nueva pantalla Micro Led LG Magnit.

Cabe mencionar que el ISE 2026 se celebrará en Barcelona, ​​España, del 3 al 6 de febrero. Con su nueva solución Micro LED de ultra alta definición LG MAGNIT, LG continúa reforzando su liderazgo global en pantallas comerciales, ofreciendo un valor diferencial adaptado a las necesidades de los clientes B2B.

El nombre LG MAGNIT combina las palabras "magnífico" y "nit" (unidad de luminosidad), lo que refleja el brillo excepcional y la impresionante calidad de imagen de la pantalla. Cuenta con resolución ultra alta, configuraciones de pantalla escalables y una instalación más sencilla. Esto la convierte en la solución ideal para una amplia gama de entornos comerciales, desde grandes salones, auditorios y salas de conferencias hasta espacios comerciales de lujo, estudios de transmisión profesionales y salas de control.

Más allá de su excelencia visual, la nueva pantalla Micro LED LG MAGNIT está diseñada para ofrecer un valor y una comodidad diferenciados en la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento. Un ejemplo clave es la tecnología Line-to-Dot (LTD) de reciente implementación. En las pantallas LED convencionales, los circuitos integrados de control operan las fuentes de luz por línea, lo que significa que un solo píxel defectuoso puede afectar a toda una línea. La tecnología LTD de LG convierte los posibles defectos de línea en defectos a nivel de píxel individual, garantizando que cualquier problema en un píxel quede aislado. Esto minimiza significativamente las interrupciones visuales y permite una experiencia de visualización más cómoda y fluida.

La facilidad de instalación también se ha mejorado para complementar el diseño escalable de LG MAGNIT, en el que los módulos LED —los componentes básicos de la señalización LED— se conectan sin problemas, como si fueran bloques de construcción. El nuevo modelo presenta un perfil más delgado que las versiones anteriores e incorpora tecnología que permite un ajuste de alineación sencillo y preciso. Tradicionalmente, los instaladores ajustaban la alineación de los módulos desde la parte trasera y luego verificaban los resultados desde la parte frontal. LG MAGNIT simplifica este proceso con una tecnología de alineación con acceso frontal patentada que permite realizar ajustes precisos directamente desde la parte frontal de la pantalla, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación de pantallas de gran tamaño.

LG MAGNIT también ofrece la ventaja única de permitir la instalación a larga distancia, lo que posibilita que los paneles LED y los controladores se instalen a una distancia de hasta 10 kilómetros. Al utilizar cables de fibra óptica en lugar de cables Ethernet cortos, la pantalla permite la operación y gestión centralizada de múltiples pantallas comerciales desde una única ubicación, como una sala de control remota.

Para mejorar aún más la calidad de imagen y la durabilidad, LG MAGNIT aplica un revestimiento negro en la parte frontal de la pantalla, lo que proporciona negros más intensos en comparación con las pantallas LED convencionales. Este ayuda a maximizar el contraste y a mejorar la precisión del color de los elementos LED para lograr una calidad de imagen superior. Además, ofrece una capa protectora contra la humedad, el polvo y los impactos externos, lo que aumenta la durabilidad general del dispositivo.

"La nueva pantalla LG MAGNIT integra una serie de funciones diferenciadas diseñadas para ofrecer las experiencias de visualización inmersivas y la fiabilidad operativa que buscan nuestros clientes B2B", declaró Nicolas Min, director del negocio de pantallas de información de LG Media Entertainment Solution Company. "Este producto demuestra claramente nuestro compromiso de liderar el mercado de pantallas comerciales estableciendo nuevos estándares a través de la innovación".

Para obtener más información sobre cómo LG MAGNIT mejora el rendimiento visual, simplifica la instalación y garantiza la fiabilidad operativa en diversos entornos comerciales, póngase en contacto con un experto de LG.