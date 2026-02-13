Infinix se une a Qualcomm para llevar Snapdragon a su nueva generación de teléfonos

¿Estás listo para vivir una nueva era con Infinix? Esperamos que tu respuesta haya sido positiva, pues la compañía anunció sus planes para integrar las plataformas Snapdragon de Qualcomm en algunos de sus próximos smartphones.

A través de su colaboración con Qualcomm Technologies en optimizaciones de sistema, Infinix busca una integración más profunda de las capacidades del chipset dentro del portafolio de productos de Infinix, ofreciendo una experiencia de usuario mejorada y más fluida.

Algunos modelos de la próxima serie NOTE 60 marcarán la primera vez que los smartphones de Infinix funcionen con plataformas móviles Snapdragon. Este lanzamiento representa un gran paso en la estrategia de plataformas centrales de Infinix y un hito importante para la marca. Al integrar las conocidas soluciones SoC (sistema en un chip) de Snapdragon en ciertos modelos, la Serie NOTE 60 está lista para desbloquear posibilidades increíbles y ofrecer una experiencia en otro nivel a los usuarios de todo el mundo.

Fortaleciendo los esfuerzos de investigación y desarrollo

Al combinar la experiencia tecnológica líder en la industria de Qualcomm Technologies con las sólidas capacidades de Infinix en diseño de productos y experiencia de usuario, la Serie NOTE 60 se centra en ofrecer un rendimiento elevado, consistente y estable en áreas clave, incluyendo eficiencia energética, gaming inmersivo, procesamiento avanzado de imagen y experiencias de IA integradas.

En el último año, Infinix ya ha adoptado plataformas Snapdragon en su línea de tabletas, recibiendo comentarios positivos del mercado. Este éxito ha sentado las bases para expandirse a teléfonos inteligentes y a categorías de productos más amplias. A medida que Infinix continúa avanzando en su estrategia de posicionamiento premium, profundizar la colaboración con los principales socios tecnológicos sigue siendo un enfoque clave para ampliar su ecosistema de productos y fortalecer la competitividad a largo plazo.

"Estamos emocionados de colaborar con el líder de la industria Qualcomm Technologies. Este paso importante para Infinix impulsa nuestra misión de ofrecer una experiencia de usuario personalizada mediante una integración profunda de hardware y software, utilizando plataformas y tecnologías Snapdragon para brindar mayor innovación y calidad a los clientes a nivel mundial", dice Tony Zhao, CEO de Infinix.

"Estamos emocionados de colaborar con Infinix mientras trabajamos juntos para llevar tecnologías Snapdragon líderes en la industria a más usuarios móviles en todo el mundo. Ampliar la integración de Snapdragon en la cartera de dispositivos móviles de Infinix marca un hito emocionante, uno que resalta nuestro compromiso compartido de ofrecer innovación revolucionaria, rendimiento elevado y experiencias de usuario más fluidas", dijo Chris Patrick, SVP y GM de Teléfonos Móviles, Qualcomm Technologies, Inc.

Con esto, Infinix anuncia oficialmente el próximo lanzamiento de la Serie NOTE 60, la línea insignia de la marca, co-creada junto con socios líderes para ofrecer un rendimiento revolucionario, diseño de alto nivel y experiencias de imagen y audio-visual impulsadas por la tecnología Snapdragon.