Hyundai Motor y NVIDIA impulsan una nueva era de fábricas y autos inteligentes con IA Blackwell

Hyundai Motor y NVIDIA anunciaron una colaboración más profunda con el objetivo de acelerar la innovación en vehículos autónomos, fábricas inteligentes y robótica, ¿cómo? A través de la creación de una fábrica de inteligencia artificial impulsada por la infraestructura de NVIDIA Blackwell.

Basándose en su trabajo conjunto previo, HMG y NVIDIA entran ahora en una nueva fase de colaboración, pasando de la adopción estratégica de plataformas e infraestructura de software avanzado, a la innovación conjunta en tecnologías de Inteligencia Artificial aplicadas al mundo físico. Ambas compañías desarrollarán en conjunto capacidades de IA para soluciones de movilidad, fábricas inteligentes de próxima generación y avances en semiconductores, fortaleciendo así las capacidades futuras del grupo automotriz.

Como parte de este esfuerzo, Hyundai Motor Group y NVIDIA buscarán desarrollar modelos de entrenamiento, validación y despliegue integrados con IA utilizando 50,000 GPUs NVIDIA Blackwell.

Además, en apoyo a la iniciativa del gobierno coreano de construir un clúster nacional de Inteligencia Artificial física, HMG y NVIDIA trabajarán estrechamente con las autoridades gubernamentales para acelerar el desarrollo del ecosistema, con una inversión aproximada de 3 mil millones de dólares destinada a fortalecer el panorama de IA en Corea.

Entre los esfuerzos clave se incluyen la creación del Centro de Aplicaciones de IA de HMG, el Centro Tecnológico de IA de NVIDIA y centros de datos enfocados en IA en la región. Para formalizar esta colaboración, el Ministerio de Ciencia y TIC de la República de Corea, Hyundai Motor Group y NVIDIA firmaron un Memorando de Entendimiento. Esta alianza también fomentará el intercambio de conocimientos con ingenieros y técnicos de clase mundial de NVIDIA, ayudando a formar a la próxima generación de talento en IA en Corea.

“Para que Corea avance como una nación líder en inteligencia artificial, el desarrollo de la IA aplicada en el mundo físico es esencial; se trata de una iniciativa clave impulsada por el Ministerio de Ciencia y TIC. Este primer paso de colaboración público-privada para impulsar la IA es sumamente significativo”, declaró Bae Kyung-hoon, Viceprimer Ministro y Ministro de Ciencia y TIC de Corea del Sur.

“Corea cuenta con una sólida base en manufactura. Al combinar los datos industriales del país con la infraestructura avanzada de IA de NVIDIA, esperamos construir un modelo de colaboración que acelere la transformación innovadora mediante IA en el sector manufacturero”, enfatizó.

“Mientras ingresamos a una nueva era de movilidad y fábricas inteligentes impulsadas por IA, profundizar nuestra colaboración con NVIDIA marca un paso crucial hacia adelante”, afirmó Euisun Chung, Presidente Ejecutivo de Hyundai Motor Group.

“Juntos, no solo estamos construyendo tecnologías avanzadas, sino también sentando las bases para un ecosistema sólido de IA en Corea, uno que fomente la innovación, el talento y nos posicione al frente del liderazgo global en inteligencia artificial.”

“La inteligencia artificial revolucionará todos los aspectos de cada industria. En el transporte, desde el diseño y la manufactura de vehículos hasta la robótica y la conducción autónoma, las plataformas de IA y cómputo de NVIDIA están transformando la manera en que el mundo se mueve,” señaló Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA.

“Junto con Hyundai Motor Group, el gigante industrial de Corea y uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de movilidad, estamos construyendo autos y fábricas inteligentes que darán forma al futuro de la industria automotriz, valuada en billones de dólares.”

Hyundai Motor Group impulsa la industria automotriz con la Fábrica de IA de NVIDIA

Con su fábrica de IA basada en NVIDIA Blackwell, HMG desplegará la infraestructura esencial para potenciar cada fase de la innovación, integrando IA a bordo, conducción autónoma, automatización de fábricas y robótica en un solo ecosistema inteligente e interconectado.

El grupo utilizará tres plataformas de cómputo de NVIDIA que sirven como base para la IA física y la robótica:

Plataforma NVIDIA DGX y otras infraestructuras de IA de NVIDIA para el entrenamiento de modelos de gran escala y desarrollo de software.

y otras infraestructuras de IA de NVIDIA para el entrenamiento de modelos de gran escala y desarrollo de software. NVIDIA Omniverse y NVIDIA Cosmos , operando en servidores NVIDIA RTX PRO , para crear réplicas virtuales y simulaciones que optimicen la manufactura, así como para probar y validar software de conducción autónoma en escenarios ilimitados.

y , operando en servidores , para crear réplicas virtuales y simulaciones que optimicen la manufactura, así como para probar y validar software de conducción autónoma en escenarios ilimitados. NVIDIA DRIVE AGX Thor , que actúa como el “cerebro de IA” para proveer inteligencia en tiempo real en vehículos y robots.

Estas plataformas conforman la columna vertebral del futuro de la IA automotriz, permitiendo al sector del transporte desarrollar, validar y desplegar inteligencia artificial física avanzada a gran escala.

Construyendo las fábricas inteligentes y los autos seguros del futuro

Como parte de la colaboración ampliada anunciada este año, HMG utilizará la plataforma NVIDIA Omniverse Enterprise para desarrollar réplicas virtuales de sus fábricas (réplicas virtuales de los entornos de manufactura que integran y gestionan datos de planta), además de habilitar control de precisión, validación de software y hardware, simulaciones de eventos discretos y pruebas digitales antes del arranque en físico.

Estos entornos digitales aceleran la integración de robots, optimizan la producción, permiten mantenimiento predictivo y allanan el camino hacia fábricas totalmente autónomas y definidas por software, transformando la forma en que se diseñan y fabrican los vehículos.

Omniverse Enterprise también se extiende a sistemas humanoides y robóticos mediante NVIDIA Isaac Sim , un marco de referencia de robótica abierta desarrollado sobre Omniverse. Esto permite validar virtualmente tareas, planificación de movimientos y seguridad ergonómica antes del despliegue físico de los robots, acelerando significativamente su integración y maximizando la productividad.

Hyundai Motor Group también está probando el uso de las plataformas NVIDIA Omniverse y Cosmos en servidores NVIDIA RTX PRO (con GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition) para construir réplicas virtuales de entornos y condiciones de manejo regionales, incorporando amplias simulaciones para fortalecer su desarrollo de conducción autónoma. Estas capacidades colocan a Hyundai Motor Group a la vanguardia de la conducción autónoma escalable de próxima generación.

Los modelos de IA avanzada, basados en los modelos abiertos NVIDIA Nemotron y el software NVIDIA NeMo , podrían permitir actualizaciones inalámbricas (over-the-air) de funciones y capacidades en los vehículos. Además de las funciones de autonomía, HMG colaborará en estos modelos para desarrollar una gama de funciones inteligentes a bordo, desde asistentes digitales personalizados hasta sistemas de infoentretenimiento y confort adaptativo, transformando los autos en agentes inteligentes que aprenden y evolucionan continuamente.

Dentro del vehículo, el sistema NVIDIA DRIVE AGX Thor, impulsado por el sistema operativo DriveOS, proporcionará la potencia de cómputo necesaria para sistemas avanzados de asistencia al conductor, funciones de seguridad de nueva generación y experiencias inmersivas con IA a bordo.

Con NVIDIA, Hyundai Motor Group está transformando sus vehículos y fábricas de sistemas independientes en un ecosistema único, interconectado e inteligente, estableciendo un nuevo estándar para el futuro de la industria automotriz global.