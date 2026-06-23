Hisense lleva la tecnología RGB MiniLED al Mundial 2026 con experiencias para los fans

Sin duda, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha estado llena de emoción y Hisense, patrocinador oficial del torneo ha tenido gran responsabilidad en ello, ¿la razón? A continuación te lo contamos.

Como pioneros de la tecnología RGB MiniLED, Hisense hace avanzar a la industria con un "color más natural y real" impulsado por Chromagic Technology, brindando imágenes más realistas, mayor confort visual y una eficiencia energética mejorada a los consumidores de todo el mundo. A lo largo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Hisense está llevando este liderazgo al escenario más grande del fútbol a través de su publicidad a pie de campo, presentando la campaña "Innovando para una vida más brillante", mostrando su revolucionaria tecnología de visualización y su visión de crear tecnología que mejore la vida cotidiana.

Para celebrar la inauguración del torneo, Hisense ha lanzado una experiencia para los aficionados en Hudson Yards, Nueva York, con duración de una semana. La experiencia pop-up combina instalaciones futbolísticas interactivas en colaboración con Adidas —zonas de exhibición inspiradas en diversos estadios—, actividades artísticas de graffiti digital y un kit de regalo con mercancía oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los visitantes podrán experimentar una inmersión visual impulsada por la tecnología RGB MiniLED, así como explorar las últimas innovaciones en pantallas Hisense de gran formato y participar en experiencias inmersivas diseñadas para recrear la emoción del partido dentro del hogar.

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A medida que el fútbol vuelve a unir a fanáticos de todo el mundo, Hisense continúa demostrando cómo la innovación de vanguardia y la conexión humana pueden ir de la mano. En el contexto local, Hisense refuerza su conexión con los fans mexicanos a través de su campaña Emoción en Primera Fila. Iniciativa que busca democratizar el acceso a la tecnología de gama premium, ofreciendo que cada aficionado en México viva la intensidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la misma claridad y detalle que si estuviera en el estadio. La promesa de la marca es convertir cada sala de estar en el mejor asiento del torneo, combinando la innovación de sus pantallas RGB MiniLED con un ecosistema completo de tecnología; todo esto, complementado con promociones y experiencias exclusivas diseñadas para el mercado nacional.